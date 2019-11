I Raptors vendono cara la pelle e pareggiano di nuovo la serie

I Toronto Raptors si impongono al Barclays Center di 8 lunghezze sui padroni di casa,DeMar Derozan segna 24 punti,Kyle Lowry ne aggiunge 22.Questa volta i giovani Raptors gestiscono decisamente il finale di partita e inchiodano i Nets.

"Siamo vivi gente",dice Derozan."Non abbiamo intenzione di mollare fino a quando non fischia la sirena".

Toronto parte veloce e si porta avanti addirittura di 17 punti chiudendo definitivamente la pratica negli ultimi 5 minuti di gara.

Per Brooklyn,Paul Pierce segna 22 punti e nel quarto periodo la squadra mette a segno un misero 3 su 17 dal campo e non segna nemmeno un canestro fino ai due punti segnati da Pierce a 6:13 dal termine.Kevin Garnett aggiunge 10 punti ma sono Joe Johnson e Deron Williams a tradire le aspettative in quanto vengono schiacciati dalla pressione dei Raptors e chiudono con,7 punti il primo e 10 il secondo con 4 su 12 dal campo.

Garnett manda avanti i suoi con due liberi a 4:58 dal termine ma è l'ultima volta che i padroni di casa passano in vantaggio perchè subito dopo Derozan segna 2 liberi e Greivis Vasquez mette una tripla che valgono l'83-79 Toronto.La partita si chiuderà con un layup di Lowry su Garnett e un paio di tiri liberi.

Lowry dopo aver giocato gara 3 in ombra ritorna a fare la differenza per i suoi,i Raptors segnano il loro record di franchigia per punti segnati in un quarto di playoffs con 35.Toronto tira 4 su 21 da tre punti,ma la vittoria viene più che altro costruita sulla difesa.Era da gara 1 del 2001 contro i 76ers che Toronto non vinceva una gara di playoffs fuori casa.

Ora i Nets sentono il fiato sul collo e la serie ritorna al'Air Canada Centre mercoledì notte per gara 5,seguirà poi gara 6 nella notte di venerdì di nuovo al Barclays Center di Brooklyn.

Ancora presente Rihanna al Barclays Center,unica consolazione della serata per i tifosi dei Nets.