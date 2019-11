I veloci-Raptors mettono la freccia e sorpassano i Nets

Questa verrà ricordata come la partita di Kyle Lowry che grazie alla sua perfetta prestazione offensiva porta i Toronto Raptors in forte vantaggio,la sua difesa intelligente poi salva la partita.Lowry realizza il suo career-high nei playoff con 36 punti,inclusa la tripla del +3 dopo che Toronto si era fatta rimontare 26 punti di vantaggio,i Raptors ora guidano la serie 3-2.

"E' stato senza dubbio il loro trascinatore nel primo tempo",dice Deron Williams."E' davvero difficile marcarlo quando gioca cosi'.Ora ha molta più confidenza."

Joe Johnson segna 30 punti e Mirza Teletovic 17 per Brooklyn,che segna 44 punti nel quarto periodo ma perde la sua chance finale quando Andray Blatche sbaglia il passaggio a Deron Williams costringendolo a commettere infrazione di campo e regalando palla agli avversari.La difesa pressante di Lowry su Blatche è stato il motivo dell'errore. "Shaun (Livingston)ha fatto grandi giocate per tenere la palla in movimento", dice Blatche."Ho cercato di passare a Williams perchè potesse mettere la tripla ma Lowry è corso verso di me e mi ha pressato facendomi sbagliare".

Per coach Jason Kidd,Lowry è uno che non si da mai per vinto."Questa sera ha fatto una grande partita e ha preso dei tiri davvero pesanti trasformandoli tutti",dice Kidd. DeMar Derozan mette 23 punti,Jona Valanciunas 16 e Greivis Vasquez ne aggiunge 15 per i Raptors,che vincendo venerdi' notte al Barclays Center affronteranno i Miami Heat nel secondo turno.Se invece dovessero vincere i Nets,gara 7 si giocherà domenica a Toronto."Io penso che giocheremo bene venerdi' in casa e poi ci ritroveremo qui domenica",dice Paul Pierce a fine gara.

Toronto vince 94-72 a 11:23 dalla fine ma Brooklyn segna 15 dei successivi 18 punti,inclusa una giocata da 4 punti di Alan Anderson che vale il 97-87 a 7:15 dal termine.Johnson segnerà poi una tripla e poi un altra per il pareggio a 101 a 3:16.Lowry riporta Toronto in corsa con un paio di tiri liberi e una tripla di Vasquez da ai Raptors un vantaggio di 5 punti.Liberi di Blatche e tripla di Teletovic pareggiano i conti a 106 ma Lowry ci mette di nuovo lo zampino e piazza la tripla del +3 a 27 secondi.Johnson sbaglia il jumper e Derozan mette due liberi che saranno gli ultimi punti della gara.

L'mvp se lo aggiudica a mani basse Lowry che segna praticamente qualsiasi tiro e da anche il suo contributo in difesa.