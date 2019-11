Rookie of the year: niente sorprese, vince Carter-Williams

Michael Carter-Williams è stato votato quasi all'unanimità il Rookie dell'anno per la Regular Season 2013/14. Il playmaker di Philadelphia ha ricevuto 104 voti sui 124 possibili per il primo posto, raccogliendo 569 voti totali. precedendo Victor Oladipo, guardia di Orlando, fermo a 364, e Trey Burke, playmaker degli Utah Jazz. Tra i primi cinque hanno trovato spazio anche Mason Plumlee, lungo dei Nets, e Tim Hardaway Jr., guardia dei Knicks.

Uscito da Syracuse e preso dai Sixers con la scelta numero 11 dello scorso Draft, Carter-Williams ha tenuto medie spaventose nel suo primo anno: 16,7 punti, 6,2 rimbalzi e 6,3 assist per partita, guidando le singole classifiche dei Rookies in tutte e tre le categorie. E' il terzo a riuscire in questa impresa, dopo Oscar Robertson nel 1961 e Alvin Adams nel 1976. Solo altri due Rookies sono riusciti invece a mantenere una media di minimo 16 punti, 6 rimbalzi e 6 assist: Magic Johson e il già citato Big O, Oscar Robertson. Ha esordito portando Philadelphia alla vittoria contro i Miami Heat campioni in carica, mettendo a segno 22 punti, con 12 assist e 9 palle rubate.

MCW è il secondo Sixer a vincere il premio, il primo fu Allen Iverson nel 1997, oltre a essere il primo giocatore scelto dopo la 10 a vincere il premio dai tempi di Mark Jackson, che ci riuscì nel 1988 quando vestiva la casacca dei New York Knicks.

Il Rookie è stata forse l'unica nota positiva in una stagione da dimenticare per i Sixers, chiusa con sole 19 vittorie a fronte di 63 sconfitte, con il penultimo posto nella Eastern Conference. Anche il proprietario della franchigia, Josh Harris, in un comunicato ha espresso grande entusiasmo per il premio ricevuto daa Carter-Williams: “Michael ha avuto un impatto immediato in campo, e merita questo premio più di tutti gli altri per la sua dedizione, la professionalità e l'impegno per tutta l'organizzazione dei Sixers e la città di Philadelphia. È un grande momento di orgoglio per noi e siamo entusiasti di poterlo condividere con lui, la città e i tifosi.”

Questo il video di una delle sue triple doppie, realizzata contro gli Orlando Magic il 12 dicembre: