Riscatto Pacers, Wizards costretti alla resa

Risorgimento Pacers. Indiana resta viva, appesa al carattere dei suoi giocatori di maggior classe. Una nave in tempesta, scaraventata nell'oceano dei playoff, mandata alla deriva da diatribe interne capaci di sfaldare un gruppo dominante, a tratti, in stagione regolare. Cacciato l'incubo Hawks, ecco un'altra insidia, giovane e temibile, quella impersonificata da John Wall e compagni. La disfatta di gara-1 a mettere ancora una volta spalle al muro la banda Vogel, costretta, in casa, a riequilibrare la serie, per non volare a Washington sotto 0-2, con l'obbligo dell'impresa disperata.

Risponde per tutti Roy Hibbert, il più criticato. Messo alla berlina dal pubblico amico, chiamato in causa per prestazioni sottotono, disegna la partita perfetta. I 28 punti con cui chiude la serata non raccontano tutta l'impronta lasciata nei quattro quarti di gioco. Soprattutto difensivamente chiude ogni traiettoria ai rampanti Wizards, costretti così a sparacchiare con poco costrutto dall'arco (5/21 al termine).

La partita si indirizza nel terzo periodo quando Indiana, guidata da Roy e supportata dal buon contributo di George, Hill e Stephenson, riesce a creare un gap di sei lunghezze. Qui però arriva la reazione di Washington che si dimostra squadra di carattere e torna a condurre sul 77-74, quando sul cronometro mancano solo 5 minuti. A confezionare il 6-0 decisivo sono i soliti noti, con due giocate super di George e il layup di Hill. L'ultimo sussulto ospite è di Beal, bravo a riportare a due punti i suoi, ma la mano dei Pacers dalla linea della carità non trema. 1-1, la serie torna in bilico.

"David West mi ha sempre detto che quando sei nel mezzo dell'oceano devi salvarti da solo. Non c'è nessuno che può gettarti una corda o un salvagente per aiutarti. E io l'ho fatto. Quest'anno non sempre ho giocato su ottimi livelli, voglio provare a controllare il mio gioco, ad essere aggressivo in difesa, a correre su e giù per il campo", questo Hibbert.

West "Stamattina Roy era molto rilassato e anche stasera. Non ha parlato molto, ma come un professionista ha risposto nel modo giusto".

Beal "Stasera Hibbert ha messo in campo una grande intensità, noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, soprattutto in difesa".