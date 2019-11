Durant e Westbrook spaccano la partita e i Thunder vincono gara 3

Kevin Durant segna 36 punti,Russell Westbrook ne aggiunge 23 e gli Oklahoma City Thunder viaggiano a gonfie vele in questi playoffs nella vittoria 118-112 sui Los Angeles Clippers che vale il 2-1 nella serie.

Serge Ibaka segna 20 punti e Westbrook realizza anche 13 assist per Oklahoma in una partita dove nessuna delle due squadre è mai andata in vantaggio in doppia cifra.

Blake Griffin ne mette 34, e Chris Paul 21 con 16 assist per i Clippers,che hanno visto sparire il loro vantaggio di 4 punti all'inizio dell'ultimo quarto.Il Sesto uomo dell'anno Jamal Crawford aggiunge 20 punti.

Oklahoma City è avanti 113-107 dopo il jumper di Durant a 1:23 dalla fine,seguirà una tripla di Westbrook dopo che i Clippers si erano avvicinati 108-107 grazie ad un layup di Griffin.I Thunder tirano con il 56% dal campo e controllano sia il pitturato che le azioni in contropiede,i Clippers non riescono mai a fare il loro gioco caratterizzato dal cosiddetto run-and-gun.J.J Redick,che era partito forte in gara 2,segna solo 5 punti con 1-6 al tiro.DeAndre Jordan non si rende mai veramente pericoloso per la difesa dei Thunder e mette solo 10 punti con 11 rimbalzi catturati.

Oklahoma si porta gradualmente avanti nel quarto periodo,segnando 8 punti di fila,inclusa una giocata da tre punti di KD che ribadisce il vantaggio.Caron Butler da il suo apporto segnando triple a ripetizione per estendere ulteriormente il vantaggio dei suoi.I Clippers nel terzo periodo riescono addirittura a portarsi avanti 90-86 grazie ad un parziale di 8-0,fatto di tiri liberi e un canestro di Griffin.Nessuna delle due squadre è mai stata in vantaggio per più di 7 punti nel primo tempo,il vantaggio è cambiato 14 volte e 7 volte è stato in parità.

L'Mvp della gara è da assegnare sicuramente al fresco di nomina,Mvp della stagione,Kevin Durant che mette insieme una prestazione da 36 punti,8 rimbalzi e 6 assist che per lui è quasi la normalità in questa stagione.

Ora la serie continua con gara 4 in programma domenica notte sul parquet dello Staples Center.