Indiana batte Washington in trasferta e conquista il vantaggio nella serie

"This is our style of basketball, what we do is play defense". Con queste parole Paul George, intervistato a fine partita, ha descritto l'attitudine della sua squadra a giocare in difesa e il modo in cui i Pacers questa notte sono riusciti ad avere la meglio dei Wizards, costretti nel secondo tempo di gioco a realizzare soltanto 30 punti complessivi. I 63 punti messi a referto da Wall e compagni nella gara hanno segnato un nuovo record negativo nella storia della franchigia di Randy Wittman, quello del minor punteggio totalizzato nel corso di un incontro.

Dopo due primi quarti molto equilibrati (34-33 in favore di Indiana a metà partita), i Pacers hanno stretto le maglie in difesa e sono riusciti a costringere i padroni di casa a tirare con il 33% dal campo e a realizzare la miseria di 12 punti nel terzo quarto, quando le cose per i ragazzi di Frank Vogel sono andate bene anche nella metà campo offensiva, dove Stephenson, Hill e Hibbert si sono resi protagonisti di giocate dall'alto contenuto di spettacolarità. Nell'ultimo periodo di gioco Indiana è riuscita a controllare la partita e, con un parziale di 25-18, ha chiuso i conti, portandosi per la prima volta in vantaggio nella serie.

Con il successo di questa notte i Pacers hanno riconquistato il vantaggio nel fattore campo, che gli permetterebbe di staccare il pass per le finali della Eastern Conference vincendo le rimanenti partite da giocare in casa. L'appuntamento per Gara-4 è fissato per domenica notte, quando i Wizards cercheranno di riscattare l'ultima partita negativa, mentre Indiana punterà a vincere la sua terza contesa della serie, che gli darebbe un vantaggio difficilmente recuperabile dagli avversari.