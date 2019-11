Miami cade sotto la pioggia di triple di Brooklyn

"Non abbiamo paura di loro",sentenzia un sicuro Paul Pierce a fine gara.

Brooklyn prova ad iniziare la rimonta,e lo fa sul terreno amico del Barclays Center che quest'anno ha regalato tante vittorie,sopratutto nella seconda parte di stagione.Joe Johnson piazza 19 punti,Andray Blatche segna il suo career-high nei playoffs con 15 punti e 10 rimbalzi,e i Nets rifilano ai Miami Heat la loro prima sconfitta in questi playoff.Pierce segna 14 punti,Deron Williams ,0 su 9 in gara 2,segna 9 punti con 3 su 11 dal campo e realizza 11 assist,Kevin Garnett,2 su 10 in gara 2,segna 10 punti con 5 su 6 dal campo e 7 rimbalzi catturati .Mirza Teletovic e Shaun Livingston segnano entrambi 12 punti,il primo segna anche 4 delle 15 triple totali di squadra.

"Questa sera era fondamentale vincere per poter continuare questa serie",dice Pierce.

"Penso che la partita di lunedì sia da vincere a tutti i costi"dice Garnett."Se vogliamo avere una possibilità dobbiamo sfruttare al massimo il vantaggio del campo".



Lebron James segna 28 punti per Miami,che in questi playoffs non aveva mai dovuto fronteggiare uno svantaggio simile nel quarto periodo."Ho giocato tante serie e ho capito che non si vincono con due o tre partite,"dice James."Si passa da una partita ad un'altra e si capisce dove si è sbagliato per cercare di migliorare".

James segna 2 liberi che portano Miami in vantaggio 59-56 nel terzo quarto,ma Teletovic segna una tripla seguita da i canestri di Blatche,Johnson e Livingston che portano il risultato sul 68-56 per i padroni di casa.Teletovic segna altri due canestri da tre e Williams ne piazza un'altra prima della fine del quarto che termina 77-63 per i Nets.Il quarto periodo inizia dove si era chiuso il terzo,ovvero con un'altra tripla di Teletovic,i Nets tireranno con il 53% dal campo e il 60% da dietro l'arco e vinceranno anche lo scontro a rimbalzo 43-27.

L'mvp della gara è da assegnare ,nonostante la sconfitta,a Lebron James,Miami senza di lui avrebbe perso in maniera decisamente più fragorosa.I fattori X per i Nets sono stati gli 11 assist di Williams che fatica ancora molto a segnare ma perlomeno non ha replicato la pessima prestazione di gara 2 e poi la perfetta scelta ,da parte di tutta la squadra,dei tiri fuori dall'arco.

Ora la domanda è,riuscirà Brooklyn a capitalizzare questa vittoria?

Lo scopriremo già lunedì notte,quando Nets e Heat torneranno sul parquet del Barclays Center per gara 4.