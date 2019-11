Eurolega, il Real vola in finale

La cavalcata trionfale del Real Madrid. La formazione di Laso è la seconda finalista dell’Eurolega, al termine di un ‘clasico’ completamente dominato (100-62) contro un Barcellona decisamente al di sotto delle aspettative. . Protagonisti tra i blancos Rudy Fernandez e Mirotic, autori rispettivamente di 21 punti (anche 6 assist per lui) e 19 punti. Una partita che è stata in sostanziale equilibrio solo nel primo periodo, concluso sul 20 pari. Terzo quarto terribile per i blaugrana, sommersi dal parziale di 28 a 11. E anche nell’ultimo periodo la situazione non è cambiata, con il Real che infieriva sugli avversari, fino al più 38 finale. La terribile serata del Barcellona si può riassumere in un solo dato: un solo giocatore in doppia cifra, Ante Tomic che chiude con 16 punti.

L ’inizio è favorevole ai catalani,Huertas apre le danze catechizzando Darden prima in uscita e poi prendendo vantaggio sul pick’n roll. Il Real fatica, specie quando Bouroussis si intestardisce contro Tomic trovando pane per i propri denti a parti inverse con il croato che converte due invenzioni del suo play L’iniziale 12-4 dei blaugrana viene ben presto annullato da Llull e Mirotic (16-16 all’8’), prima di un’importante scossone alla partita, in avvio di secondo periodo. Con Tomic e Huertas in panchina i blaugrana perdono pericolosità e restano aggrappati a qualche palla sporca per tenere il ritmo di un Mirotic in stato di grazia (8 punti nel quarto) e chiudere in parità il primo quarto sul 20-20. Il secondo quarto è all’insegna di Rodriguez che cinque punti nel parziale di 11-0, con cui i madrileni salgono al Massimo vantaggio (32-45 con i due liberi di Rodriguez) e poi riavvicina il Barça con l’appoggio di Tomic che scrive il 37-45 della pausa lunga.

La formazione di Laso parte bene anche nella ripresa, con le triple di Fernandez e Darden, continuando a controllare il match, mantenendo a distanza di sicurezza i catalani. E se Tomic prova a tenere a galla i suoi (5 punti in 5 minuti) quando anche Bouroussis si iscrive alla gara del tiro dalla lunga, il tabellone recita 44-56. Il Barcellona cerca disperatamente di ricucire lo strappo affidandosi alle conclusioni dalla lunga distanza . Il definitivo allungo arriva nella seconda parte del terzo periodo, ancora con l’MVP dell’Eurolega 2013/14: 10 punti nel 14-0 con cui il Real stronca la resistenza del Barcellona. Il Real Madrid non alza il piede dall’acceleratore nella convinzione che i “cugini” non meritino pietà e trasformando gli ultimi minuti in un tentativo di infliggere anche l’ultima umiliazione ai cugini regalando due punti al giovane Diez. Carroll chiude in contropiede l’eloquente 62-100I. Partono sicuramente favoriti, ma attenzione a questo Maccabi. Sembra la squadra predestinata.

Eurolega Final Four 2014: i risultati

Venerdì 16 maggio

Semifinali

Cska Mosca-Maccabi Tel Aviv 67-68

Real Madrid-Barcellona 100-62

Domenica 18 maggio

Ore 17.00 Finale 3° posto: Cska Mosca-Barcellona (diretta Fox Sports 2)

Ore 20.00 Finale 1° posto: Real Madrid-Maccabi Tel Aviv (diretta Fox Sports 2)