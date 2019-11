Diretta Indiana Pacers - Miami Heat in NBA

I Pacers hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposti sui rivali con uno scarto di 11 punti. Gara-2 è in programma per martedì notte sempre ad Indianapolis, dove i ragazzi di Frank Vogel stasera hanno giocato una partita eccezionale, basti pensare al fatto che i titolari sono andati tutti in doppia cifra. Agli Heat il demerito di aver tirato male e di aver fatto troppi falli.

12'. Festa grande al Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis!!! I Pacers hanno vinto Gara-1 delle finali di Eastern Conference con il risultato di 107-96!!!

10'. Indiana gioca con il cronometro e Hill subisce fallo. 2 su 2 dalla lunetta e partita chiusa: risultato 107-93 per i Pacers!!!

9'. Stephenson fa un assist a West, che schiaccia e distrugge il morale degli avversari!!!

8'. LeBron perde palla sul +16 Indiana. La partita sembra ben indirizzata!!! George subisce fallo e dalla lunetta scrive il +18 per i padroni di casa!!!

7'. George segna da tre, poi West ristabilisce con un semi-gancio il + 16.

6'. Due punti di Stephenson, Andersen e Hill portano la partita sul 95-82!!!

4'. Gancio di Hibbert per il +13, a cui risponde subito Allen.

3'. Watson segna i tre liberi, poi George perde palla e Wade schiaccia in contropiede per il - 13.

3'. Brutto fallo di Chalmers su Watson!!! Flagrant Foul!!! L'ex Kansas ha spinto il play di riserva dei Pacers mentre stava penetrando!!!

2'. Wade realizza due punti facili assistito da James, George però risponde con un gioco da tre punti!!!

1'. Due su due dalla lunetta per Ray Allen: Miami si porta a -11.

Quarto quarto:

12'. George segna l'ultimo tiro del quarto e regala il +13 ai suoi dopo un parziale di 8-0 degli ospiti.

12'. Andersen e James ridanno fiato agli Heat!!! 81-70 per i padroni di casa!

11'. Heat molto fallosi in questo momento: George e Hibbert segnano due liberi a testa. +19 Pacers!!!

10'. Tripla di Ray Allen, a cui risponde West con due liberi: 77 a 62 per i Pacers!!!

9'. Hibbert segna in tap-in il punto numero 15 della sua partita. James uomo solo al comando per gli Heat. Risultato sul 75-59 per Indiana.

8'. Tripla di Stephenson e fallo in attacco di Wade proprio sul numero uno dei Pacers. Bankers Life Fieldhouse in delirio: Indiana conduce 72-54!!!

7'. Heat in bambola!!! George segna il + 17 per Indiana!!!

6'. Parziale di 6-0 dei Pacers propiziato da un West in grande spolvero. Bosh in difficoltà contro l'ex giocatore degli Hornets. 67-52 per i Pacers.

4'. Un canestro a testa per Pacers e Heat: a segno West (assist numero 7 di George) e James.

3'. George e Hibbert vanno a segno per i padroni di casa: risultato 61-50 per Indiana.

2'. Una tripla di Chalmers e un libero di West ristabiliscono il +10 per i Pacers.

1'. Fallo di LeBron James su un tiro da tre di George, che dalla lunetta fa 2/3. +12 Indiana.

Terzo Quarto:

12'. Norris Cole sbaglia l'ultimo tiro del quarto e i Pacers restano in vantaggio di dieci punti. Migliori degli Heat Wade e James, 13 punti e testa, mentre a spiccare tra i padroni di casa sono Hill, 11 punti, Stephenson, 12 punti e 4 assist, e George, 6 punti e 6 assist.

12'. Stephenson mostra i muscoli a LeBron James e realizza due difficili punti in penetrazione. + 10 Pacers e time-out chiamato dagli Heat.

11'. Gioco da tre punti di Hibbert!!! 53 -45 per i Pacers.

9'. Quattro punti consecutivi di LeBron James: risultato 50 - 45.

8'. West e Bosh vanno a segno una volta per uno: il risultato è 50-41 in favore dei padroni di casa.

7'. Stephenson continua il suo "One Man Show": 45-37 Indiana.

6'. 43 - 37 per i Pacers: Vogel chiama il suo secondo time-out. Stephenson e Wade sembrano voler risolvere i loro dissidi in campo; il Bankers Life Fieldhouse sembra apprezzare e ogni volta che prende palla "Born Ready" va in delirio.

5'. Stephenson e Wade stanno dando spettacolo: quattro punti e un assist favoloso per il numero uno di Indiana, a cui risponde Wade tirandogli in faccia.

3'. Gioco da tre punti di Wade (9 punti): Miami in rimonta!!

2'. Tripla di Watson a cui risponde Wade con un gran lay-up: Indiana comanda 35 a 28.

1'. Schiacciata di Scola su assist di C.J.Watson: + 8 Indiana.

Secondo Quarto:

12'. Hibbert e Watson realizzano due facili canestri. In mezzo una tripla di Ray Allen, perfettamente servito da LeBron James. Il primo quarto si conclude sul 30-24 in favore dei Pacers. Top scorer Hill per i padroni di casa (11 punti) e James per gli ospiti (9 punti).

10'. La partita comincia a scaldarsi, primo fallo di George e secondo di Chalmers, che viene richiamato in panchina.

9'. LeBron e Ray Allen riportano sotto gli Heat nonostante la terza tripla della serata di Hill, autore già di 11 punti. Time-out Pacers, che restano in vantaggio 26-21.

8'. James segna due punti in penetrazione, però i Pacers segnano un'altra tripla con George Hill, servito da Paul George, al quarto assist del match.

7'. Seconda tripla di George!!! + 10 Pacers.

6'. Tripla di uno scatenato Paul George!!! Heat costretti al primo time-out della contesa. Pacers sul +7!!!

5'. George in versione assist-man distribuisce 3 palloni deliziosi a West e Hibbert, che realizzano 6 punti. In mezzo una tripla di Battier: Indiana comanda 14-10.

3'. LeBron e Wade provano a suonare la carica: 8-4 per i Pacers.

2'. Due liberi di Hill e un jump shot di Stephenson portano i Pacers sul 7-0.

1'. Palla a due conquistata dagli Heat. Sul capovolgimento di fronte tripla realizzata da George Hill.

Primo Quarto:

21:26. Frank Vogel nell'ultimo discorso alla squadra negli spogliatoi ha chiesto di lottare a rimbalzo e di provare a contestare tutti i tiri che prenderanno i giocatori degli Heat.

21:20. Pacers e Heat stanno ultimando il loro riscaldamento; occhi puntati su Roy Hibbert, che potrebbe essere il fattore decisivo all'interno del match.

21:11. Le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento: ovazione del Bankers Life Fieldhouse per i padroni di casa.

21:06. Ancora manca l'ufficialità delle formazioni, tuttavia i quintetti titolari dovrebbero essere i seguenti:

INDIANA PACERS - George Hill, Lance Stephenson, Paul George, David West, Roy Hibbert.

MIAMI HEAT - Mario Chalmers, Dwyane Wade, LeBron James, Shane Battier, Chris Bosh.

20:52. Mancano ormai circa 40 minuti alla palla a due; intanto sul Web sta spopolando l'hashtag #beattheheat. Gli Indiana Pacers, tramite il loro profilo ufficiale di Facebook, stanno sostenendo il motto e hanno postato questa foto.

Diretta INDIANA PACERS - MIAMI HEAT

Dopo una stagione ai vertici della lega, gli Indiana Pacers sfidano i campioni in carica dei Miami Heat nella prima partita di finale della Eastern Conference. Le due squadre si affrontano dopo un percorso ai playoff molto diverso, che ha visto i Pacers arrivare in finale di Conference dopo aver sofferto molto contro gli Atlanta Hawks e i Washington Wizards e gli Heat presentarsi all'appuntamento in seguito a delle schiaccianti vittorie contro Charlotte Bobcats e Brooklyn Nets.

Indiana e Miami si incontrano, così, per il terzo anno consecutivo ai playoff, dove ad avere la meglio sono sempre stati i giocatori della franchigia della Florida, che poi hanno anche conquistato il titolo NBA. Proprio per questo motivo questa partita è diventata un classico e i giocatori hanno sempre mostrato di non nutrire molta simpatia gli uni per gli altri, basti pensare soprattutto a Lance Stephenson, il nemico numero uno dei supporters degli Heat, che negli ultimi anni si è reso protagonista di gesti sempre sopra le righe, culminati nel famoso "Choke", copiato dall'ex Pacer Reggie Miller, e, soprattutto, nell'acceso diverbio avuto nel corso dell'ultimo incontro con Dwyane Wade, che ha portato all'espulsione del numero 1 dei Pacers.

LeBron James, poco prima del match, ha dichiarato :" Quello che è successo è molto semplice; in finale di Conference ci sono arrivate le due migliori squadre ad Est. Entrambi i team difendono ad alto livello, hanno una buona circolazione di palla, hanno dei lunghi molto bravi nel pitturato e hanno grande voglia di vincere: questo è il motivo per cui si equivalgono". Il "prescelto" stasera è chiamato all'ennesima dimostrazione della sua predominanza tecnica e fisica, anche se stavolta dovrà affrontare nel suo stesso ruolo uno dei giocatori più forti del panorama NBA, cioè quel Paul George per cui non ha mai fatto mistero di nutrire grande stima.

Pacers e Heat quest'anno si sono affrontati quattro volte durante la stagione regolare, con due vittorie a testa: la NBA per omaggiare le battaglie avvenute nell'ultima regular season ha realizzato questo video, in cui vengono mostrati gli Highlights delle giocate più belle e importanti.

