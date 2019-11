Colpaccio Sassari, Milano espugnata

Il Banco Sardegna vince a Milano 90-83 grazie ad una ripresa da 59 punti, con Caleb Green e Drake Diener (20 punti a testa) e Marques Green (16 e 11 assist) decisivi con il 13/25 da tre di squadra. Sassari pareggia la serie, che va in Sardegna con gara3 di martedì sull'1-1, una sorpresa dopo il successo di Milano nel primo atto. A Milano non bastano i 21 di Alessandro Gentile. L'Emporio Armani guida nel primo tempo, ma Sassari resta a contatto, prima di scatenarsi dopo l'intervallo, in un terzo periodo da 35 punti. esultare Sassari. Riaprendo una serie che troppo in fretta era stata giudicata a pronostico chiuso.

Nei primi due quarti, dopo la solita partenza lampo degli ospiti (7-0 firmato Marques Green e Drake Diener), Milano sembra poter dominare gli avversari grazie a Daniel Hackett, 7 punti a referto e nel complesso una prestazione modesta in cabina di regia. Arriva ancora molto presto il secondo fallo di Langford ((partita opaca, 11 punti con triple interessanti solo nei periodi centrali)) , ma Gentile ancora una volta in serata di grazia: il capitano dell'Olimpia appare incontenibile per larghi tratti. Così l’EA7 trova un +9, trasformato in doppia cifra di vantaggio nel corso del secondo periodo (32-19 al 15’), con un buon Kangur. Fa il suo ritorno sul parquet Melli, anche se si vede che fatica, però l’Olimpia non riesce a capitalizzare completamente le brutte percentuali degli ospiti (2/9 da 3), andando all’intervallo lungo sul 40-31.

. E, in avvio di ripresa, Drake rimette i suoi panni in avvio di ripresa e punisce la difesa milanese, rimasta negli spogliatoi: 8 punti per lui nelbreak 6-12 che riporta i sardi a -3 (46-43 al 23′) e fa infuriare Banchi. Travis mette la tripla della parità, Langford quella del +3, poi si scalda l’ex Marques Green e c’è il sorpasso, fino al 53-58 al 26’. Dopo un primo tempo sul ritmo milanese, ora è corri e tira e Sassari si trova a meraviglia. La difesa non tiene e, dopo i 31 punti subiti nei primi 20’, ne arrivano ben 35 nel solo terzo periodo, così la Dinamo vola anche a +9 (57-66 al 29’). Una tripla di tabella di Langford sulla sirena riporta a due possessi Milano, ma Gordon diventa un fattore con il tiro dalla media e gli ospiti trovano la doppia cifra di vantaggio (61-72 al 33’). Gentile prova a riportare sotto l’EA7: arriva il -6, poi il -4 a un minuto dalla fine, ma Caleb Green trova a tripla allo scadere dei 24” ed è 1-1.

Ora la Banco di Sardegna proverà a far valere il fattore campo tra le mura amiche del PalaSerradimigni: con due vittorie Sassari si ripresenterebbe ad Assago sul 3-1 e con ampio margine da gestire. E per Milano, che ora ha disperato bisogno di tornare alla vittoria esterna dopo le due sconfitte nei quarti a Pistoia, potrebbe già essere notte fonda.