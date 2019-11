Miami Heat - San Antonio Spurs in NBA Finals Gara 2

Adesso la serie si sposta a Miami per Gara-3 e Gara-4, si torna in campo la notte fra martedì e mercoledì con Miami che ha guadagnato il fattore campo. Da VAVEL Italia ed Antonello Angelillo è tutto, buonanotte.

I Miami Heat hanno tirato col 53% dal campo. LeBron, in una delle sue prestazioni migliori degli ultimi mesi, posta 35 punti, 10 rimbalzi, 3 assist, 4 turnovers ma nessuno nel secondo tempo e 14/22 al campo. In doppia cifra anche Lewis (14), Bosh (18) e Wade (14). Da sottolineare anche i 9 rimbalzi di Andersen.



Dall'altra parte 21 con 7 assist di Parker, 18 con 15 rimbalzi per Duncan e 19 per Ginobili, forse però troppo affannoso nel finale.

0.00 - 98 - 96 - I MIAMI HEAT BATTONO I SAN ANTONIO SPURS 98-96 E VANNO SULL'1-1 NONOSTANTE IL BUZZER DI GINOBILI

0.9 - 98 - 93 - Penetrazione fantastica di Bosh che supera Duncan, costringe all'aiuto l'uomo di Wade, serve Flash che appoggia e fa +5 con 9 secondi al termine. Miami quasi con l'1-1 in tasca. Break di 6-0 degli Heat.

0.28 - 96 - 93 - Ginobili sbaglia ancora. Stavolta va fuori il jumper. Palla per Miami sul +3

0.47 - 96 - 93 - 1/2 per James.

0.47- 95 - 93 - Tripla di Bossssssssssh! +2 Miami. Ginobili dà una palla impensabile a Duncan: turnover. Miami con +2 e possesso. LeBron si butta in area, si prende due FTs e butta fuori Leonard visto il sesto fallo

1.43 - 92 - 93 - La palla è di San Antonio ma con un nanpsecondo Ginobili sbaglia la tripla catch and shoot

2.06 - 92 - 93 - Sulla rimessa James prova ad armare la mano di Bosh dall'angolo: out. Parker penetra sull'altra metà del campo: James lo marca e riesce a togliergli il pallone. Gli arbitri vanno all'instant-replay per assicurarsi chi ha toccato la palla per ultima

2.25 - 92 - 93 - Palla magica di Allen per il taglio sotto canestro di Andersen: reverse del Birdman. Parker è in campo e mette la triplaaaaaaaaaaaaa, è sveglio il franceseeeeeeeee. Time-out lungo

4.34 - 90 - 90 - Miami avanti di 3 con 5 minuti da giocare. Due liberi di James a segno. Dall'altra parte perà Diaw mette la tripla e fa pari. Che partita! Tornati Bosh e Wade. E' il quinto di Leonard intanto

5.30 - 88 - 87 - Intanto time out all'AT&T mentre tutti si preoccupano delle condizioni di Parker dopo il colpo di Chalmers. TP e Pop confabulano

5.30 - 88 - 87 - LA TRIPLA INCREDIBILE DI JAMES. GIOCA DA SOLOOOO! UNA COSA INGIOCABILE NONOSTANTE LA DIFESA DIGNITOSISSIMA DI LEONARD. SONO 32 CON 14/21 AL TIRO

6.34 - 85 - 87 - Parker fa 0/2 ed esce dal campo dolorante. Poi alri liberi per Duncan: 0/2 banale anche per lui. Gli Spurs sprecano. Otto liberi sbagliati su 20 tirati

6.43 - 85 - 87 - Cercando il movimento a ricciolo palleggiando, Mario Chalmers, inseguito da Parker, rifila una gomitata allo stomaco al francese. Flagrant-foul number one. Due liberi e possesso per San Antonio che è sul +2

6.52 - 85 - 87 - San Antonio è di già in bonus dopo un fallo di James su Ginobili: due liberi per l'argentino, entrambi positivi. Poco prima James aveva messo un altro jumpshot da fermo con esito positivo come se nulla fosse di LeBron

7.43 - 83 - 85 - Green rigetta i suoi davanti con una grande tripla dopo un tiro in corsa di Ginobili. Dall'altra parte sbaglia Wade ed è 14° rimbalzo per Duncan

8.55 - 83 - 80 - Splitter mette dentro un'azione con giro palla magnifico per SA ma poi Bosh smista bene per Lewis che da dietro l'arco fa splash: ben 14 punti per Rashard con 3/7 da tre

10.39 - 80 - 78 - Prova a salire in cattedra Bosh che dopo il 2+1 con un'altra bella schiacciata prova due jumper frontali. Adesso giocano in due: Wade e Bos

Doris Burke: "Come farete a fermare LeBron?"

Popovich: "Are you serious? Speriamo che giochi male."



Siamo praticamente pari, si deciderà tutto nel quarto finale. Il terzo periodo è stato un epico spot di basket offensivo: 34 punti per Miami, 35 per San Antonio

0.00 - 77 - 78 - Spurs ancora avanti a fine terzo quarto. E' Parker a suonare la carica mentre Wade prova ad approfittare di una lacunosa marcatura di Belinelli per segnargli 4 punti in faccia.

0.37 - 75 - 74 - Seconda tripla infuoca-arena di Mills che porta avanti San Antonio mentre James riposa. Dall'altra parte Wade rimedia alla sua assenza con un jumper da fermo. Intanto Haslem in campo per la prima volta vista la pochezza di Andersen. Entra per un altro po' Bonner

1.32 - 71 - 71 - Succede di tutto. Parziale di 5-0 degli Spurs con Duncan e Ginobili che approfittano del black-out di Cole che per liberarsi di Mills in attacco lo spinge e fa fallo.

3.07 - 69 - 64 - SCENDE A DOMINARE IL REEEEEEE! ALTRI 5 PUNTI DA SOLISTA ASSURDO. Sono 27 di cui 14 nel terzo quarto e mancano 3 minuti!

4.13 - 65 - 65 - Deve ancora una volta uscire Leonard visto il suo quarto fallo. Al suo posto c'è Belinelli. Miami, in bonus, ne manda a segno 1/2 con Andersen

4.50 - 64 - 62 - SI INFUOCA JAMESSSS!! Due triple ed un jumper da due di onnipotenza magistrale. Parziale eprsonale di 8-0 e Miami rimette il naso fuori. Una bestia. 23 punti con 9 rimbalzi per James

Stanotte Tony Parker ha superato Micheal Jordan come 8° assistman NBA ai Playoffs

6.26 - 56 - 60 - Altra tripla di Kawhi Leonard che adesso conta 9 punti. Diaw praticamente distribuisce focaccine, non palle e né tantomeno biscotti. Focaccine morbide. Che palla ha dato Boris Diaw!

6.47 - 56 - 57 - Rientra, ruba palla e va a segnare Ginobili. Ma la faccenda principale qui è che dopo Green e Ginobili anche Leonard si prende il terzo fallo. Ray Allen prende un tiro in corsa e lo segna

8.21 - 54 - 55 - Segnano Lewis e Leonard ma qui la qualità dei tiri presi è di una qualità che lascia di stucco.

8.54 -51 - 52 - Tripla di Danny Green, tiro da fermo e senza ritmo per James. Lewis sfrutta il miss-match su Danny Green, va di post-basso e segna. Adesso tecnico per James che non ci sta al fallo fischiato su Duncan. Spurs sul +1

10.27 - 47 - 47 - Parker e Chalmers fanno 45 pari. In seguito Duncan raccoglie il 6° rimbalzo offensivo e pareggia il massimo numero di doppie doppie di un giocatore ai Playoffs. 157° double-double per TD, pari con Magic. Infine Wade provoca il terzo fallo di Danny Green e mette due liberi

La simulazione di Wade per il terzo fallo di Manu Ginobili

La mappa di tiro di San Antonio

La mappa di tiro di Miami

Miami + 10 sugli Spurs con James in campo. Senza è a -10. Duncan è 14/18 nel pitturato alle Finals e 0/1 fuori da esso. Nel secondo quarto San Antonio ha tirato col 30% e gli Heat hanno vinto il quarto di 7 punti.

Statistiche: James conta 13 punti (11 nel 2Q) con 7 rimbalzi, 2 assist, 2 steals e 4 TOs. Grande impatto del Re. Benissimo anche Bosh anche se somma pochi rimbalzi (3) da mettere accanto ai 10 punti. Wade si presenta in ritardo alla contesa (6 pt). Dall'altra parte in doppia cifra ci sono un ecumenico Tim Duncan (11-9, praticamente raggiunta la doppia doppia che gli consentirebbe di essere il primo giocatore per doppie doppie ai Playoffs) e Parker (12 pt). Ginobili è in panchina per 3 falli ma conta 8 punti.

0.00 - 43 - 43 - Duncan no riesce in due tentativi a chiudere il primo tempo con un canestro. Dopo due quarti e 24 minuti di gioco qui non si è deciso ancora nulla. Parità totale. Le due più grandi squadre di questa era una contro l'altra

0.58 - 43 - 43 - Si infiama ancor di più la gara. Fantastica giocata pallavolistica fra Bosh-Wade-James (tutto al volo), poi segna Parker (indemoniato), poi Wade ancora. Miami la pareggia

2.29 - 39 - 41 - Schiacciata da 2+1 gigantesca di Bosh! Viene segnato il libero

2.47 - 36 -41 - Dopo i due liberi segnati da Wade per il fallo di Manu, Parker segna quattro punti. Il secondo canestro in contropiede da rimbalzo - apertura di Duncan. James riposa, è in panchina. + 5 Spurs

4.09 - 34 - 37 - E dopo aver messo la tripla Ginobili si prende il suo terzo fallo, di cui gran parte va attribuito ad una simulazione di Wade. Gino torna in panca

5.07 - 34- 33 - Succede ciò che non ti aspetti: Duncan si prende un tecnico e James segna il -1. Poi prende rimbalzo offensivo da tripla sbagliata di Jones e porta in vantaggio i suoi per la prima volta in serata. LBJ ha 6 rimbalzi ed 11 punti, 9 punti nel 2Q

La slam dunk di James

6.12 - 30 - 32 - Apprizione supersonica in campo per Bonner: entra e dopo un attimo esce. Intanto per Miami entra James Jones, non Shane Battier, che in campo non si è ancora visto. James schiaccia l'alley-oop di Chalmers e fa -2

7.15 - 28 - 32 - Due immense penetrazioni di James rimettono gli Heat in carreggiata dopo un possesso scriteriato concluso da un lay-up di Wade in cui erano praticamente cascati tutti: Splitter, Lewis e roba varia. Diaw segna i suoi primi punti della gara ma Miami è tornata. Time-out

9.39 - 22 - 30 - Diaw e Belinelli non si mettono d'accordo sul P&R Lewis-Allen. Prima vanno entrambi su Jesus, poi in due su l'ex Magic. Risultato: Allen libero per la tripla. Kaboom! Popovich si infuria e chiama il time-out

9.49 - 19 - 30 - Partita inspiegabile di Wade: nemmeno un tiro, la rimessa scriteriata, si perde Ginobili su un'altra rimessa perdendosi sul blocco, tira per la prima volta e prende il primo ferro. Ora James li consegna un alley-oop avventato per metterlo in ritmo. Niente da fare. Gli Spurs giocano e dintanto ne segnano altri quattro con Mills e Ginobili

04.6 - 19 - 26 - Dopo una inspiegabile rimessa di Wade (in precedenza canestri di Allen, 9 punti, e Duncan, 11 punti), San Antonio chiama timeout, rimette bene e quasi non trova il buzzer-beater del primo quarto. Si chiude la prima frazione di gioco sul 19-26. Wade&James combinano per 2 punti, il minimo sindacale per loro. Flash non si è ancora preso un tiro

2.26 - 17-24 - Esagera James che perde la terza palla personale. Dall'altra parte canestromagico di Ginobili e penetra e scarica di Parker per Leonard che mette il jumper dalla media

3.46 - 15 - 20 - Prova a scappare San Antonio, Miami chiama il time-out. Colpa della tripla di Parker assistita da Diaw. Francese che proco prima avevqa segnato in penetrazione cancellando la schiacciata poderosa di LBJ dall'altra parte (primo canestro su quattro tentativi del Re). Heat che tuttavia ripongono molta fiducia in rashard Lewis, a cui affidano tanti tiri.

6.23 - 13 - 15 - Gli Heat rimangono attaccati alla partita. Stavolta segna Chalmers con un floater. Primo time-out della gara. Dentro Ginobili, Diaw, Belinelli; Andersen, Allen

6.51 - 11 - 14 - Partita fantastica! Duncan segna la seconda schiacciata della serata (o terza. Ho perso il conto. 9 punti per lui). Poi Lewis sgancia la tripla. I quattro lunghi la fanno da padrone: Splitter la sta passando in maniera eccellente (3 assist). 11 punti combinati per Bosh e Lewis.

8.35 - 4 -10 - Gli Spurs si infuocano subito. Palla dentro due volte: la prima segna Tim Duncan con una schiacciata dopo un taglio. Poi sbaglia Parker. In seguito la prima tripla del Beli. +6 Spurs

9.31 - 2-5 -Subito chiamato in causa Belinelli (prova la tripla in uscita dai blocchi)che deve sostituire Danny Green, tornato prima in panchina per colpa di due falli personali commessi. LeBron James è aggressivo, Leonard deve commettere un altro PF per fermarlo ma Miami fa scadre il cronometro dei 24. Palla Spurs

10.45 - 1-5 -LeBron commette un turnover al primo possesso dopo esser evaso dalla marcatura grazie ad uno screen. Dall'altra parte segna Danny Green da due. Poi Lewis si prende due liberi partendo in palleggio: ne mette uno. Tim Duncan fa 2+1 dall'altra parte

2.10 - Anche il quintetto degli Spurs è confermato: Parker, Danny Green, Leonard, Duncan, Splitter

2.09 - Poster e cartelloni che irridono i crampi di James ovunque sugli spalti

2.05 - Tiri di riscaldamento da una parte e dall'altra. Siamo a pochi minuti dall'inizio di Gara-2

2.03 - Squadre in campo. Un nativo di San Antonio di 12 anni, Sebastien de la Cruz, canta l'inno stasera. Solita voce invidiabile

2.00 - Rieccoci qui, ecco il promo delle Finals in TV. Siete pronti?!

1.20 - Spoelstra: "Abbiamo avuto buoni giorni di allenamento. Tutti stiamo cercando di cominciare bene oggi.

Wade: " Dobbiamo andare in cmpo e lavorarci la partita per 48 minuti. Dobbiamo farlo, non importa di cosa ci sia bisogno. Siamo un team che ha fiducia in sé stesso, sentiamo che possiamo vincere ovunque. Stasera dovremo dimostrarlo"

1.10 - Gli starter di Miami: Chalmers, Wade, James, Lewis, Bosh. Inattivi: Beasley e Justin Hamilton

1.05 - Belinelli con i tiri dalla media dall'angolo

1.03 - Mills prova qualche jumper

1.02 - Danny Green ed il suo palleggio arresto tiro

1.00 - I Miami Heat resuscitano sempre. Da dodici occasioni trionfano dopo aver perso una gara ai Playoffs. Sarà il caso di stasera? Riusciranno a ribaltare l'1-0 subìto da San Antonio, fare 1-1 e rubare la torcia del fattore campo agli Spurs? Il verdetto fra poco! Buonasera e benvenuti alla copertura live di Gara-2 delle NBA Finals 2014 fra Miami Heat e San Antonio Spurs . Un caloroso saluto da Antonello Angelillo e da Vavel Italia che stanotte vi offriranno la diretta del secondo scontro della serie con aggiornamenti in tempo reale.

Dopo due giorni di pausa si torna in campo con il contatore della serie che segna in vantaggio i San Antonio Spurs, vittoriosi in Gara-1 per 95-110. Visto il punteggio finale si potrebbe anche pensare ad un dominio incontrastato degli Spurs, cosa che invece non è affatto accaduta. Partita tirata con mini-parziali da una parte e dall'altra fino al quarto quarto, quando è stato inciso il +15 finale. Spartiacque di Gara-1 (highlights in basso) è stato l'infortunio occorso a LeBron James, di cui qualcosa si era intuito anche nel terzo quarto. All'inizio del secondo tempo, Bron, faceva parte del quintetto iniziale di Miami come di consueto ma si è accomodato in panchina prima del solito (7.03 minuti dal termine del terzo quarto). Nel seguente contributo audio Wired si sente chiaramente James fare richiesta di acqua fresca ("Imma need some cold water"). Per chi si fosse perso Gara-1 e le sue controversie: all'interno dell'AT&T Center di San Antonio, durante la diatriba, non si respirava per nulla. Trenta gradi centigradi, se non di più. La causa? Un malufunzionamento dell'impianto che immetteva aria condizionata nell'arena.

Tornando alla cronaca delle gara. LeBron prova a rientrare in campo a 3.53 dalla fine del 3° quarto ma non può andare oltre i 3.59 del quarto. Cosa succede al Re di marmo? The Chosen One è ancora fermo nell'altra metà campo, zoppicante, anzi del tutto immobile. Cerca di camminare ma non ce la fa. Gli occhi sono tutti sul #6. Non ce la fa, viene letteralmente trascinato in panchina ed il timore di aver perso il prim'attore di un evento mondiale come le Finals pervade tutti gli Stati Uniti d'America. Se per James si tratterà solamente di momentanei, suppur dolorosissimi, crampi, per Miami si sta parlando invece di tracollo. Da allora in poi i nero-argento asfalteranno gli Heat con un parziale di 3-16 in cui Miami andrà a segno solamente una volta con Mario Chalmers.

La statistica finale parla di gara ampiamente pari con LeBron in campo (67-67 il punteggio) e clamorosamente squilibrata senza il Re (43-28 per gli Spurs quando il Re non era in campo). Con questi numeri non si fa che rimarcare un concetto che anche i sassi conoscono: i Miami Heat senza James sono una squadra normalissima, senza nulla di speciale. Sull'infortunio di James si è scatenato Twitter, invece. Chi lo additava come incapace di tener duro, cosa che avrebbe sicuramente fatto Jordan (errato: Game-4 delle Finals '97, MJ chiede di uscire dal campo per colpa di crampi), chi lo prendeva in giro con foto di propri LeBroning (azione dell'imitare LeBron durante l'uscita dal campo, fenomeno divenuto virale in poche ore) ed infine la Gatorade che lo ha palesemente preso di mira con questi tweet:

E' sbagliato però attribuire al malfunzionamento dell'aria condizionata le colpe dell'infortunio di James. Anche i compagni di squadra del Re si sono espressi in merito. Da Wade ad Allen, passando per Battier.

Allen: "Ho amato tutto quel caldo, mi ha fatto sentire a casa (riferendosi alla palestra senza aria condizionata in cui Ray si allenava in South Carolina da adolescente, ndr)."

Battier: "(Il caldo, ndr.) non mi ha condizionato. Faceva così caldo anche a Cameron, in ogni partita. Era un grandissimo vantaggio: 10000 persone praticamente su di te, senza aria condizionata."

Wade: "Se giochi a basket hai giocato anche dove fa così caldo. Penso che tutti l'abbiano fatto."

Chissà però che gli Spurs non sarebbero stati in grado di vincere lo stesso con James in campo. Nonostante i 23 turnovers i texani hano mantenuto il fattore campo favorevole almeno per la prima palla a due. Grandi meriti vanno ad un Ginobili stellare in uscita dalla panchina. L'argentino ha messo a segno 16 punti, 5 rimbalzi ed 11 assist in 32 minuti di gioco, gli stessi di LBJ (25-6-3 in G1). La guardia di Bahia Blanca è il primo a postare un prestazione da 15 o più punti e 10 o più assist alle Finals entrando dalla panchina dal 1970-1971, data in cui si cominciò a prendere nota delle statistiche in NBA. Altra statistica interessante riguarda invece la conferma delle tradizioni in quel di casa Pop: ogni gara-1 delle ultime undici serie giocate è stata portata a casa. Inoltre per San Antonio quella in Game-1 è stata la nona vittoria casalinga consecutiva. 8 di queste 9 sono avvenute con uno scarto di 15 o più punti.

Stanotte in campo vedremo quasi sicuramente gli stessi quintetti utilizzati nella prima partita. Miami con Lewis da 4 e Spurs con Splitter da 5 senza varianti che rispondano al nome di Battier, Haslem, Diaw o Bonner. James? Naturalmente non può mancare. Sta bene ed è tutto passato. Come detto, erano solo crampi. Intanto eccovi lo show fra Wade e lo stesso James in una conferenza stampa pre-allenamento (con riferimento ad Allen Iverson):

Intanto, giusto qualche statistica che riguarda l'impatto mediatico della gara. Gara-1 è stata seguita da 1484600 spettatori, 60500 in più rispetto a quelli che avevano seguito Game-1 dello scorso anno. Alla prima sfida fra Miami e Spurs è stato inoltre dedicato un numero come 3.2 milioni di tweet , il 18% rispetto a quanto visto lo scroso anno.

Gara 1: 95 - 110 San Antonio

Gara 3: la notte fra 10 ed 11 Giugno, @ Miami

Gara 4 : la notte fra 12 e 13 Giugno, @ Miami

Gara 5 (se necessaria) : la notte fra 15 e 16 Giugno, @San Antonio

Gara 6 (se necessaria) : la notte fra 17 e 18 Giugno, @Miami

Gara 7 (se necessaria) : la notte fra 20 e 21 Giugno, @San Antonio