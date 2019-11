Siena non si arrende, riapre la serie con Milano

Adesso Milano trema davvero. Siena batte l'Olimpia anche in gara 4 della finale Scudetto e riporta la serie in parità: 2-2. La Mens Sana si impone 75-68 trascinata da Matt Janning, eroe di giornata con i suoi 20 punti, e bissa il successo di due giorni fa in gara 3. I 20 di Keith Langford non bastano a una milano Senza grinta,molle, ma soprattutto mentalmente inferiore a una Siena che in casa sua trova percentuali altissime dall'arco . Con questa sconfitta diventano 14 le sconfitte consecutive rimediate nei playoff da Milano sul parquet dei campioni d'Italia: il PalaEstra si conferma stregato per l'EA7, che non riesce a rompere il tabù nonostante i tanti ex che militano nelle sue fila, dal coach Banchi a Moss e Hackett

L’avvio sembra il quinto tempo di gara-3 L'Olimpia fatica a correre mentre Siena tira con ottime percentuali, anche grazie a una difesa biancorossa troppo “allegra”, e il primo mini intervallo fa segnare un preoccupante 19-11 per i padroni di casa. Langford e Jerrells iniziano finalmente a trovare il canestro e così la squadra di Banchi si riporta nel match.Il play americano mette dall’arco l'unico vantaggio (24-25 al 16’), però è il solito Janning a ridare il vantaggio all’intervallo lungo ai padroni di casa (36-33.) per arrivare nuovamente a +7 in avvio di ripresa. Moss e Melli rispondono ma dopo 5' sono ancora i biancoverdi a condurre sul 49-43. Langford prova ancora ad accorciare ma Milano segna davvero col contagocce e così Viggiano da tre può riportare i suoi al nuovo più 7 (52-45) a 2' dalla fine del terzo periodo. Serve una reazione, l'EA7 però brancola nel buio e allora è la Montepaschi a riprendersi subito il più 10 con la bomba di Nelson. Samuels prova a metterci una pezza ma si arriva agli ultimi, determinanti, 10 minuti sul 60-52. . Il distacco sale in doppia cifra in finale di terzo periodo, quando anche Nelson trova il canestro dalla lunga, e la squadra di Banchi non riesce a trovare lo spunto per riaprire la partita, innervosendosi anche per un paio di fischi non favorevoli. L'Olimpia cerca di metterci intensità, nonostante i fischi arbitrali non aiutano di certo, e il risultato è che Siena si galvanizza e tocca addirittura il massimo vantaggio sul più 12. Lawal e Gentile mostrano i denti, Hackett mette il meno 7 e Lawal il meno 5 2' dalla fine, ma Gentile spreca la successiva occasione forzando dall'arco e lasciandosi così sfuggire la partita, chiusa sul 75-68.

Con questa sconfitta diventano 14 le sconfitte consecutive rimediate nei playoff da Milano sul parquet dei campioni d'Italia: il PalaEstra si conferma stregato per l'EA7, che non riesce a rompere il tabù nonostante i tanti ex che militano nelle sue fila, dal coach Banchi a Moss e Hackett. Lunedì c’è gara 5.