Basket, Mondiali 2014: rivivi la diretta della quarta giornata

23.45 Con la vittoria della Repubblica Dominicana si chiude una giornata all'insegna del grande basket Mondiale! Vi abbiamo portato attraverso le vittore del Messico e dell'Ucraina, dei favoritissimi Usa a quella, inaspettata, dell'Australia, per chiudere con la Slovenia ed appunto, i centroamericani. Una lunga maratona che speriamo sia stata divertente anche per voi, cosi come lo è stato per noi, nel raccontarvi le emozioni del Mondiale di basket spagnolo. Andrea Bugno, Antonello Varallo e la redazione basket di Vavel Italia, vi ringraziano per la cortese attenzione e vi augurano una serena nottata.

23.30 Le ultime battute e lo stillicidio di liberi non premiano la Finlandia. Vince, meritatamente, la Repubblica Dominicana per 74-68. 18 Punti per Vargas, 16 per Garcia. Ai finnici non bastano 23 punti e 9 assist di Koponen.

Fallo della Finlandia, in lunetta va Fortuna che fa 2/2 e porta i suoi sul +5. La tripla di Salin non ha fortuna e la Finlandia, disperata, si affida al fallo sistematico. Repubblica Dominicana avanti 70-65 con 37 secondi da giocare.

Rimbalzo in attacco di Coronado, che subisce fallo e dalla lunetta da 0/2 ma c'è il rimbalzo offensivo di Baez! La Finlandia paga l'assenza di lunghi!

Arriva una nuova tripla di Koponen, ultimi 60 secondi tutti da brividi!

Decimo punto, il canestro più importante, di Feldeine. Mancano 83 secondi, Repubblica Dominicana avanti 68-62

23.13 Vargas stoppa Gerald Lee impedendogli il canestro del -2. Dopo una persa di Garcia, Koivisto fallisce la tripla del -1. Anche Salin fallisce da oltre l'arco. Si resta sul 66-62.

3 minuti alla sirena. Baez fallisce la tripla del game over e viene punito da Koponen, che trova quella del -4

23.10. Schiacciata di Vargas, per il 66-59; la Finlandia perde palla in attacco e a 3:44 dalla fine Garcia torna stoicamente in campo, mentre gli arbitri vanno in confusione per la terza volta nel corso di questa gara.

23.06 5' Ultimi 5 minuti dell'incontro. Koivisto trova il canestro del +5 e mette paura alla Repubblica Dominicana, che fa disastri in attacco e trema per un infortunio alla caviglia del suo uomo migliore, Francisco Garcia, costretto a lasciare il campo.

23.00 7' Fortunoso canestro di tabella messo a segno, sullo scadere dei 24 secondi, da Baez, che riporta i suoi sul +10. La Finlandia continua ad affidarsi, con successo, al tiro da 3: arriva la bomba di Salin, 64-57

22:56 9' -8 siglato da Kotti. Risponde immediatamente Feldeine.

22.51: ultimo minuto del terzo quarto all'insegna degli errori. Ne approfitta la Repubblica Dominicana che continua a portare legna in cascina. La Finlandia trova però la tripla della speranza, allo scadere, con Koivisto, che sfrutta l'ottavo assist di Koponen. Il terzo quarto si chiude sul 60-50 per i dominicani

22:47 2 Una tripla di Fortuna su assist di Sosa riaccende l'attacco dei dominicani, che con un canestro del solito Garcia si riportano sul +13. La Finlandia però non demorde nonostante uno svantaggio in doppia cifra

22.41 4' Brusca frenata dell'attacco dominicano. Koponen al contrario è caldissimo e sigla il -10. L'ex Virtus Bologna arriva a quota 15

22.38 La Finlandia scivola a -16, soffocata dall'aggressività degli avversari: 31-47. Koponen ha la classe per provare a riaprire la gara con una tripla.

22.31. 8 Dopo un primo minuto all'insegna degli errori, si sblocca la Repubblica Dominicana. Parziale di 5-0 firmato da Garcia e Vargas, Feldeine in lunetta e time out Finlandia.

22.30 Comincia il secondo tempo. Riuscirà la Finlandia a fermare gli scatenati Garcia e Feldeine?

Nell'intervallo della gara tra Finlandia e Repubblica Dominicana, c'è spazio per gli highlights del match tra Lituania e Australia:

22.14 L'ultimo possesso è della Repubblica Dominicana: assist di Feldeine per la tripla di Baez, e +9: il primo tempo si chiude sul 41-32. 13 punti di Garcia, 9 per Koponen

22-12 Il neo canturino Feldeine si conferma giocatore interessantissimo. La Finlandia respira con una tripla dell'eterno Mottola!

22.10: 2' La tripla di Rannikko punisce la zona dei dominicani. Risponde Vargas con 2 canestri, il secondo su assist di Feldeine. 34-27 per la Repubblica Dominicana

22.03: 3' Approfittando dei favori arbitrali, la Repubblica Dominicana prova l'allungo. Il canturino Feldeine sigla il +4, 28-24

22.01 5' Confusione in campo, con gli arbitri che dormono prima su una stoppata irregolare ai danni di Koponen, poi annullando un canestro valido ai finlandesi

21-58 6' Federico Garcia continua a macinare punti. Il giocatore di Houston è già a quota 13 ma la Finlandia non demorde: 23-21

21.53 8' Una tripla per parte: a Koponen risponde Garcia

21.52 Il secondo quarto si apre con la tripla di Sanchez su assist di Sosa.

21.46 Le die squadre fanno tanta fatica in attacco; il tasso di talento dei dominicani è però più alto e bastano un paio di giocate di Garcia e Martinez a ribaltare la situazione. Il primo quarto si chiude sul 16-15 per la Repubblica Dominicana

Tanti i volti noti del campionato italiano. Huff, Koponen, Martinez, Sosa, Rannikko, Feldeine, Kotti, Mottola, Lee, Muurinen...

La Finlandia intanto conduce 12-11, con 5 punti di Huff

21.41 E' di Domen Lorbek l'ultimo canestro della Slovenia. La Kora chiude con la tripla di Cho che permette di evitare il -20. LA SLOVENIA VINCE 89-72, CON 22 PUNTI DI GORAN DRAGIC

21.40 Ultimi 60 secondi, Slovenia avanti 87-69

21.35 3' La Slovenia sfiora i 20 punti di vantaggio ma resta a guardare la schiacciata in tap in di Kim, che fa imbufalire coach Zdovc costretto a chiamare un classico time out punitivo.

21.30 Mentre la sfida tra Korea e Slovenia è agli sgoccioli, comincia l'incontro tra Finlandia e Repubblica Dominicana.

21.28 6' Dragic furoreggia e buca di nuovo la retina dalla lunga distanza. I coreani questa volta sembrano essersi arresi. Slovenia avanti 79-65

21.25 8' La Korea continua a giocare con orgoglio. Con un parziale di 6-3, gli asiatici si riportano a -10 e costringono Goran Dragic a rientrare. Inevitabile, arriva la tripla proprio di Dragic, per il 76-63

21.22 Inizia l'ultimo quarto. Goran Dragic è arrivato a quota 16 e resta in panchina. Il primo canestro è di Kim, a cui replica una tripla, la seconda dell'incontro, di Zupan.

21.20 Fine terzo quarto. La Slovenia ipoteca vittoria e passaggio del turno. Il terzo quarto si chiude sul 70-56 per la Slovenia, con stoppata finale di Omic che evita un miniparziale degli asiatici.

21.16 2' Slovenia ormai padrona del campo. Sono bastati 8 minuti di buon livello per spezzare l'equilibrio. Con i liberi di Omic, si arriva sul 69-53.

21.14 3' La Korea chiama time out e ne esce con la convinzione di poter riaprire la partita, ma un canestro sullo scadere dei 24 secondi di Balazic ne spegna l'entusiasmo. Gli asiatici sbagliano troppo da 3 e scivolano a -13, 66-53

21.11 4' Alla Slovenia basta un po' di continuità in attacco per prendere il largo. Tripla di Lorbek, facile appoggio di Omic su assist di Dragic, +11, 60-49

21.10 5' Tripla di Balazic e Slovenia a +5. Con 2 liberi di Lorbek, i punti di distacco diventano 6

21.05 7' Un gioco da 3 punti di Kim porta avanti la Korea, ma Dragic è ormai scatenato. Pur facendo molta confusione, la Korea resta in partita (48-48)

21.00 9' Il vecchio Jarod Stevenson, mamma coreana e in campo col nome di Moon, un passato ad Avellino, dimostra le sue doti offensive anche a 39 anni. Goran Dragic prova a trascinare i comagni, Slovenia avanti 44-43

21.00 Comincia il secondo tempo. Una svogliata Slovenia dovrà svegliarsi per evitare una figuraccia contro i volenterosi coreani

FINE PRIMO TEMPO! LA KOREA TIENE BENE IL CAMPO CONTRO UNA SLOVENIA SVOGLIATA E SPRECONA! RITMI BASSI E PARTITA IN EQUILIBRIO! 40-39 PER GLI SLOVENI!

20.39 2' 4-0 korea ed è di nuovo parità. La Slovenia non riesce a scappare.

20.35 3' Ecco il parziale sloveno : 9-2 firmato dai fratelli Dragic. 36-32, primo momento di difficoltà per la Korea

20.31 5' La Korea risponde colpo su colpo ai tentativi di rimonta sloveni, Park restituisce il canestro a Dragic.

20.28 5' Tanti errori da una parte e dall'altra. Un canestro di Park consente agli orientali di tornare avanti nel punteggio, quello di Yang di tornare nuovamente sul +3.

20.23 8' Botta e risposta da tre tra Muric e Cho. Bella partita. Lorbek, sempre da tre, riporta avanti la Slovenia. 25-24

Ottimo inizio per i coreani, che al cospetto di una squadra più forte e blasonata, entrano in campo senza timori reverenziali.

20.16 10' Ancora una tripla, di Heo permette alla Korea di chiudere in vantaggio il primo parziale, nonostante i liberi di Slokar : 21-19!

20.15 10' La tripla di Zuban ed il canestro di Blazic riportano la Slovenia in paritù a quota 18.

20.12 8' Dragic (6 punti) risponde al canestro di Heo, 16-13 per i coreani.

di 20.09 6' Moon e Lee, 6 punti a testa portano la Korea sul 14-11, 4 per Dragic nella Slovenia

20.06 4' 7 pari con la Slovenia che non alza ancora i ritmi.

20.03 1' Vantaggio Koreano. Canestro di Lee.

20.00 Squadre in campo. Inizia la gara.

19.56 Ecco anche il video della vittoria del Messico su Angola, con la performance balistica di Hernandez.

19.53 Nell'attesa dell'inizio di Korea - Slovenia, le migiori azioni di Ucraina - Turchia

19.50 Dopo le prime quattro partite di giornata che hanno visto trionfare Messico, Ucraina, Australia e Usa, arriva la diretta di Korea - Slovenia.

COME ARRIVANO ALLA GARA : la Korea è il fanalino di coda del girone e probabilmente, ci rimarrà perdendo tutte e cinque gare. La Slovenia era la favorita alla viglia assieme alla Lituania per la vittoria del girone. Pronostici confermati, ma dopo la sconfitta odierna dei lituani, la stradfa verso il primo posto sembra spianata.

1^ giornata : Korea – Angola 69-80; Slovenia – Australia 90-80.

2^ giornata : Korea – Australia 55-89; Slovenia – Messico 89-68.

19.40 Gli Usa di coach K battono facilmente la Nuova Zelanda, con Davis, Faried e Curry su tutti, autori di 21,15 e 12 punti. Doppia doppia per Faried che chiude con 11 rimbalzi. La Nuova Zelanda è quasi fuori dal Mondiale, dovrà vincere le ultime due sfide del girone per sperare ancora nella qualificazione come quarta forza del girone C. Usa matematicamente agli ottavi, ma continuano a non convincere del tutto. Troppe soluzioni individuali e poco gioco corale. D'accordo lo spettacolo degli alley oop, ma contro le difese schierate delle migliori squadre europee, potrebbero faticare a fare gioco. Il talento ovviamente è fuori discussione, ma un gioco che si basa troppo sulle individualità potrebbe risultare un'arma a doppio taglio. Continuiamo ad aspettare i veri Usa.

Ecco la situazione del girone C.

19.30 Ecco la situazione del gruppo D dopo le prime due gare odierne. L'Australia supera la Lituania in classifica dopo averla appena battuta. Il Messico supera Angola e si candida come quarta forza del girone. Se tra poco la Slovenia dovesse battere la Korea, salirebbe al primo posto in solitaria e chiuderebbe il discorso qualificazione.

Nonostante il grande ritorno nella ripresa della Lituania, non bastano i 21 di Seibutis per completare la rimonta dal -23 di inizio ripresa. L'Australia vince una partita fondamentale in ottica secondo posto. 18 i punti di Ingles, 7/11 dal campo. 14 per Baynes che si è fermato dopo un ottimo primo tempo ed ha sporcato le sue percentuali nella ripresa. 13 preziosi punti da Matthew Dellavedova, la maggior parte nella ripresa, utilissimi nel finale concitato. Seibutis, come detto chiude a quota 21, con 6/7 da due e 6/6 ai liberi, 14 per Darius Lavrinovic con 3/3 da due e 1/2 da tre.

FINALE A GRAN CANARIA! AUSTRALIA BATTE LITUANIA 82-75! AUSTRALIA CHE RAGGIUNGE LA LITUANIA A 4 PUNTI!

19.17 Nuovo +7 per l'Australia, partita in ghiaccio!

19.14 ANCORA SEIBUTIS PER IL -4. 30 SECONDI ALLA SIRENA

19.12 A GRAN CANARIA A 40'' DALLA FINE +5 PER L'AUSTRALIA!

19.10 40' PUNTEGGIO FINALE A BILBAO : USA - NUOVA ZELANDA 98-71.

19.10 38' -5 per la Lituania dopo i tiri liberi di Seibutis.

19.08 38' Un tiro da due di Andersen e due liberi di DellaVedova ridanno 7 punti di vantaggio all'Australia

19.06 37' Torna lo spettacolo, prima con DeRozan che dopo un 360 in aria offre a Cousins un cioccolatino da scartare e appoggiare al canestro, poi Gay schiaccia in contropiede! 92-58

19.05 37' 2 minuti senza segnare tra Usa e Nuova Zelanda. Sblocca il punteggio un tiro libero di Vukona. -30

19.02 36' LAVRINOVIC DA TREEEEE!!! -3 LITUANIA!

18.59 35' I tiri liberi di Harden riportano sui 30 punti il vantaggio americano : 88-57. Nell'altra gara piccolo allungo australiano : 69-63 ma partita in bilicco.

18.56 34' Usa che diventa più aggressiva in difesa. Prima Davis anticipa e va a schiacciare, poi stoppata di Faried che chiude il canestro agli avversari.

18.54 33' Sempre Faried, solo Faried, sotto canestro pulisce tutto quello che sbagliano i compagni. Ennesimo rimbalzo in attacco e doppia doppia per lui : 15+10

18.53 33' TRIPLA DI MACIULIS E -4 LITUANIA!

18.52 32' Harden al ferro facilmente : 77-55. 10 punti per lui.

FINISCE IL QUARTO ANCHE PER GLI USA CH SI SIEDONO UN PO' SUL LORO VANTAGGIO E LA NUOVA ZELANDA TORNA SUL -21. Davis è a quota 15, Curry a 12.

FINE TERZO QUARTO A GRAN CANARIA. LA RIMONTA LITUANA E' QUASI COMPLETA : 62-56. 16 Ingles, 12 per Seibutis.

18.45 29' Piccola rimonta neozelandese. 6-0 firmato ancora Webster.

18.42 28' Curry anticipa e vola in contropiede. Usa tocca il +30 : 74-44, parziale di 8-0

18.40 26' Rose non riesce a sbloccarsi, mentre la Nuova Zelanda trova la tripla di Anthony del -25 : 69-44

18.37 Mentre gli Usa dilagano, rimonta Lituana a Gran Canaria! -10 grazie ai fratelli Lavrinovic e Seibutis. 53-43. Rottura prolungata per l'Australia

18.34 24' Inizia il garbage time Usa e ne beneficia lo spettacolo, favortio anche dalla Nuova Zelanda che aumenta i ritmi della gara. Ancora Faried schiaccia il +28 : 67-39.

18.31 21' Harden apre la ripresa con la tripla del +25.

18.30 Il vantaggio dell'Australia arriva anche a +21

18.24 Nella gara di Gran Canaria, la differenza per ora l'ha fatta le 14 palle perse degli europei, stranamente fallosi. L'Australia, invece gioca un basket molto pulito, fatto di tanti tiri facili, ne beneficiano le percentuali, che sono altissime : 61% da due, 50% da tre, 100% ai liberi. Ottimi numeri

18.20 Grande partita per Joe Ingles : 14 punti, 4/4 da due, 2/3 da tre. Chirurgico

FINE PRIMO TEMPO ANCHE A BILBAO : FACILE VANTAGGIO PER TEAM USA! Bene ma non benissimo gli americani che forzano molto e cercano di risolvere l'azione con soluzioni individuali senza sviluppare molto i giochi. La Nuova Zelanda ha tenuto per i primi 13 minuti per poi soccombere davanti ai contropiede degli americani. Faried chiude con 11 punti e 6 rimbalzi. Curry 10. 57-35 all'intervallo.

FINE PRIMO TEMPO A GRAN CANARIA! CLAMOROSO +19 PER L'AUSTRALIA SULLA LITUANIA! 14 PER BAYNES E INGLES! 47-28

18.06 Entrano anche DeRozan e Plumlee per coach K. 54-31 America

18.04 16' Tap in offensivo di Faried e Usa che toccano il +21 : 50-29

18.02 16' 5-0 di parziale firmato ancora Irving, che a referto ne scrive 7 personali. Faried è a 9 con 5 rimbalzi e 2 stoppate.

18.00 15' Australia che incrementa il vantaggio : 39-26 con 14 di Baynes (nella foto)

17.56 14' Bartlett piazza un 2/2 da tre che riporta i Tall Blacks a -9, Klay ribatte con la stessa moneta : seconda tripla personale per uno dei due splash brothers. Alla tripla di Webster, risponde il gioco da tre punti di Irving. Sempre +12 Usa

17.53 12' Team Usa si affida agli alley oop per Faried. Terza schiacciata personale, questa volta assist di Harden : 31-20

17.51 11' Nonostante i ritmi alti, l'America non riesce a scappare nel punteggio. Ci prova con i primi due punti di Cousins.

FINE PRIMO QUARTO ANCHE A GRAN CANARIA: AUSTRALIA 30 - LITUANIA 20! Sempre 10 i punti di Baynes, 5 quelli di Lavrinovic.

17.48 10' FINE PRIMO QUARTO : la Nuova Zelanda tiene botta con la schiacciata di Frank e le triple di Fotu e Webster. Risponde Thompson con la tripla : 27-20

17.45 8' Si iscrive a referto anche Derrick Rose. Mentre Curry mette la sua seconda tripla personale. Corre il tassametro : 22-10 parziale aperto di 9-2

17.43 6' Iniziano le prime rotazioni, in campo Gay, Rose e Thompson. Davis domina sotto le plance : 17-10

17.41 6' Partenza lenta per l'America, 13-8

17.37 A Gran Canaria, vantaggio Australia con 10 punti di Baynes, +11 e 17-6 di parziale.

17.36 3' Break firmato Faried, 7 punti di fila e +6

17.35 3' Webster da 2 accorcia, mentre Curry alza un alley oop a Faried a tutto campo. Vukona per il 9-6

17.34 2' Contropiede America, Irving alza per Davis. Primo alley oop e primo allungo dopo il canestro di Faried : 7-2

17.32 1' Curry da tre! 3-0 USA. Penney risponde da 2.

17.29 Arriva anche la Haka per i giocatori Neo Zelandesi.

17.28 Coach K sceglie in quintetto Curry, Irving, Harden, Faried e Davis.

17.25 Ci siamo! torna in campo Usa team. Inni nazionali sia per Australia - Lituania che per Usa - Nuova Zelanda.

17.15 1 VS 1 – La rosa americana è un insieme di talento e classe, tutti e dodici i giocatori hanno punti nelle mani e meriterebbe un capitolo a parte, ma chi sta davvero sorprendendo, per quanto è incisivo e dominante è sicuramente Anthony Davis. 18 punti a sera, dimostrando di saperci fare, e tanto, anche in situazioni di post basso e di tiro dalla media. Gran bella conferma. Per la Nuova Zelanda il miglior marcatore è Corey Webster, il “go to guy” dei Tall Blacks come ha confermato la prima giornata. Quando si è spento lui negli ultimi cinque minuti contro la Turchia, i compagni hanno faticato molto a trovare la via del canestro.

Ecco i roster dei due team :

17.05 Passiamo adesso alla presentazione di Usa - Nuova Zelanda

COME ARRIVANO ALLA GARA – Poco da dire in realtà, la classifica e la differenza di potenziale, parla chiaro. La gara dovrebbe essere a senso unico. Con una vittoria gli Usa si qualificherebbero, assieme a Spagna e Grecia al turno successivo. Di contro, la Nuova Zelanda, perdendo, verrebbe praticamente eliminata. Mantenendo in ogni caso qualche fievole speranza di qualificazione vincendo le ultime due gare. Il treno della qualificazione sembra perso definitivamente dopo aver sprecato il vantaggio di 11 punti nella gara d’esordio.

1^ giornata Usa – Finlandia 114-55; Nuova Zelanda – Turchia 73-76

2^ giornata Usa – Turchia 98-77; Nuova Zelanda – Repubblica Dominicana 63-76

17.00 1 VS 1 – La sfida tra Baynes, miglior marcatore dei canguri con 17 punti a partita, e Valanciunas, 14 punti, 9 rimbalzi e 1 stoppata a gara, sarà l’ago della bilancia. Il predominio di uno nei confronti dell’altro potrebbe spostare e non poco gli equilibri della gara. La maggiore profondità della panchina Lituana potrebbe incidere maggiormente sul punteggio finale.

16.50 Iniziamo con Australia - Lituania

COME ARRIVANO ALLA GARA : La Lituania ha dalla sua sicuramente stazza e tecnica, con le due torri Valanciunas e Motiejunas che solo a guardarli mettono paura. Esternamente non sono pericolosi come quando c’erano Jasikevicius, Kaukenas e Siskauskas, ma sono comunque temibilissimi. Gli australiani punteranno sulla buona vena di Joe Ingles e Matthew Dellavedova, sperando che Dante Exum faccia vedere tutto il suo potenziale.

1^ giornata Australia – Slovenia 80-90; Lituania – Messico 87-74

2^ giornata Australia – Korea 89-55; Lituania – Angola 75-62

16.45 Una breve pausa e continueremo con la presentazione dei match delle 17:30! Tornano gli USA sul parquet!

Una brutta partita per 35 minuti si sveglia nel finale a suon di triple. Prima Zaytsev mette un buon margine di vantaggio tra le due squadre, Preldzic risponde, ma è un sontuoso Mishula a chiudere la gara con un'altra tripla, la quinta della sua gara. Finirà con 19 punti e 5/9 da tre! Ottimo finale anche per Zaytsev, 12 punti e 5 rimbalzi. 10 per uno spento Jeter, con 5 palle perse che potevano costare la gara. Alla Turchia ed Ataman non basta un ottimo, finalmente Asik, 16 punti e 20 rimbalzi. Discreto il finale di Preldzic, ma si sveglia troppo tardi. Male Savas, che stecca la prima gara del Mondiale. La Turchia paga la pessima percentuale nei tiri da due : 35% con 13/37. Mvp della gara Zaytsev, che nel momento decisivo, con 8 punti, ha riscattato una prova incolore dino a quel momento!

16.36 PARTITA FINITA! L'UCRAINA BATTE LA TURCHIA 64-58 e vede ad un passo la qualificazione agli ottavi di finale.

16.34 40' Sbaglia Guler! L'Ucraina vince!!!

16.32 30'' al termine, Arslan da tre la riapre, ma ancora Zaytsev da due, in palleggio arresto e tiro rimette 6 punti di vantaggio tra i suoi e i turchi : 64-58

16.30 39' MISHULA LA CHIUDE LUI!!!! DA TREEEE !!! COLPEVOLMENTE SOLO!!!

16.28 39' Male ancora Jeter che perde palla, Preldzic fa 3/4 dalla lunetta ed è -4 : 59-55. Time out per Mike Fratello.

16.25 39' MISHULA ANCORA DA TREEEEE! PAZZESCO CANESTRO CON 4 MANI IN FACCIA! 16 PUNTI IN 24 MINUTI!

16.24 38' PRELDZIC DALLA PARTE OPPOSTA LA RIAPRE!!! 56-52

16.23 38' ANCORA ZAYTSEV DA TREEEEE!!! METTE UNA GROSSA IPOTECA SULLA GARA : 56-49

16.22 37' Un tiro libero di Guler e uno di Preldzic riportano la Turchia sul -4

16.19 37' ZAYTSEV DA TREEEE! ANCORA +6 UCRAINA! Allungo che può essere decisivo.

16.17 36' Sale di colpi il match ed era ora. Savas da una parte, Puztozvonov dall'altra ed è di nuovo +3 Ucraina : 50-47

16.15 34' Un'altra palla persa da Jeter permette alla Turchia di tornare sul -1 con Preldzic : 46-45

16.14 33' SVEGLIA TURCA. 4-0 firmato Savas e Asik.

16.12 32' Dormita turca su una rimessa in attacco avversaria. Kravstov in lunetta per due liberi; 1/2 e +7

16.10 39 Fuga Ucraina con il canestro di Mishula : 45-39, massimo vantaggio. Turchia che fa tanta fatica in attacco.

16.09 31' Ottimo movimento di Kravstov. 43-39

16.06 FINE TERZO QUARTO : 41-39 Ucraina, che prova a scappare con Jeter, autore di 8 punti nel quarto, ma Asik non ci sta (14 + 16).

16.01 29' Jeter sale in cattedra e l'ucraina prova a scappare. Fallo di Akyol sul tiro da tre del play americano - ucraino e tre tiri liberi;3/3 e +6 sul 41-35

15.59 27' TORNA JETER! TRIIIIPLAAAA!!! 36-33

15.58 27' 4 palle perse consecutive, due per parte e tanti errori. Punteggio che non si smuove dal 33 pari.

15.54 25' Asik per il nuovo vantaggio turco, 12 punti e 13 rimbalzi. Bella partita punto a punto. Zabyrchenko da 3, ma Asik ancora pareggia a quota 33.

15.51 22' SI RIPARTE! Arslan da tre risponde alla tripla iniziale di Lypovyy. Natyazhko per il +1 ucraino : 30-29

15.44 Alla fine di Turchia - Ucraina non andate via, vi terremo compagnia per un'ora fino all'inizio della partita più attesa di giornata : il ritorno in campo degli Usa di coach K. Il prepartita di Usa - Nuova Zelanda e Australia - Lituania solo con noi di Vavel!

15.34 40' FINE PRIMO TEMPO : 26-25 Turchia. Partita non bellissima, molto fisica che non favorisce lo spettacolo. Entrambe le squadre sparacchiano troppo da tre punti : 3/17 per gli ucraini (3/5 Mishula), 3/8 per i turchi. che tirano però 5/16 da due con il 31%. Troppe le palle perse dei turchi, 9, che non riescono a scappare nonostante la buona difesa. Asik finalmente protagonista, già in doppia doppia : 10 punti e 13 rimbalzi. 11 per Mishula per l'Ucraina.

15.32 18' Mishula sblocca gli ucraini ancora da tre. Akyol gli rende pan per focaccia : 26-21

15.31 17' Ottima ancora la difesa turca che chiude bene le penetrazioni di Jeter e Mishula, ma in attacco fatica a scappare via nel punteggio : 23-18.

15.28 15' Jeter forza troppo in attacco e perde un pallone banale. Molta fatica per l'Ucraina contro la fisicità della difesa turca. Ataman chiude bene l'area con i suoi lunghi.

15.25 13' Pick and roll perfetto tra Tunçeri e Savas, schiacciata, fallo e canestro. 3 punti per l'ala turca : 21-16

15.22 12' Mishula risponde ancora da tre al parziale di 5-0 turco.

La panchina turca esulta dopo un canestro di Asik, Ataman invece, pensa subito alla difesa.

15.19 FINE PRIMO QUARTO : 5 punti di seguito di Mishula, con tripla sulla sirena, permettono all'Ucraina di impattare a quota 13.

15.16 9' Partita molto fisica ed equilibrata. 13-8 Turchia. 8 punti per Asik.

15.11 6' Ci spostiamo definitivametne a Bilbao, dove la Turchia conduce per 10-4. 7 per Asik. Ucraina in sofferenza. Di Jeter i punti ucraini, 5 su 6 della sua squadra.

15.10 40' FINITA LA GARA DI GRAN CANARIA : Messico batte Angola 79-55. Dopo un primo quarto difficile, Cruz, Ayon e soprattutto Hernandez prendono per mano i messicani e conducono in porto una vittoria fondamentale in ottica qualificazione. Vincendo contro la Korea, i messicani potrebbero qualificarsi agli ottavi. Ayon chiude con 17+12, Hernandez 24 e 14 per Cruz. 13 per Joaquim nell'Angola, penalizzata dall'infortunio di Cipriano.

15.06 Dopo 4 minuti a Bilbao, Ucraina 4 - Turchia 3 , 2 per Jeter, 3 per Asik.

15.04 38' Il birito Hernandez non si ferma più! 6/10 ed ennesima tripla : 24 punti. Mvp assieme ad Ayon.

15.02 Iniziata la gara di Bilbao, mentre il Messico vola sul +25 a 3' dalla fine.

14.58 36' Ancora Hernandez, una macchina! 5/9 per lui. 19 punti personali.

Gustavo Ayon al tiro, autentico protagonista per i messicani con 17 punti e 12 rimbalzi, fino a questo momento.

20 i punti dell'Angola nel primo quarto, 28 nei restanti 25 minuti. Nonostante il ritorno di Cipriano, poca cosa l'attacco africano.

14.55 34' Dilaga il Messico. Altra trpla di Hernandez, quarta anche per lui. I messicani vedono una vasca da bagno! 66-48. Partita virtualmente chiusa.

14.53 33' CLAMOROSA TRIPLA DI STOLL SULLA SIRENA DA 9 METRI! Messico in controllo assoluto.

14.51 32' Ancora una tripla, questa volta la quarta della gara di Rodriguez, porta il Messico al massimo vantaggio : +15. Risponde Moreira con il canestro e fallo.

Nel frattempo, tutto pronto a Bilbao per gli inni nazionali di Turchia e Ucraina.

14.46 30' Ayon chiude un terzo quarto con una schiacciata da rimbalzo in attacco, arrivando in doppia doppia : 17 punti e 10 rimbalzi. Messico che ha dato la sterzata decisiva al match : 57-54 con 21-10 di parziale del quarto.

14.43 28' L'Angola continua a tirare da tre punti, ma le scarse percentuali odierne fanno precipitare le speranze di vittoria degli africani : 4/19.

14.41 27' Il Messico si ferma un pò in attacco ma riesce a gestire il vantaggio e tenerlo sopra i dieci punti. Hernandez arriva a 13 punti, 11 nel quarto.

14.36 25' Sale in cattedra Ayon! 15 punti per lui e 8 rimbalzi. Massimo vantaggio Messico con l'ennesima tripla di Hernandez, 3/3 in meno di tre minuti : +12 sul 53-41! Angola al tappeto!

14.33 23' HERNANDEZ DI FUOCO! 2/2 da tre! Ayon cattura un rimbalzo in attacco e due liberi : 47-39. Scappa il Messico!

14.30 21' Si riparte a Gran Canaria! Subito Ayon e Cruz : 4-0 e +5 Messico

14.25 Nell'intervallo di Angola - Messico, ci prepariamo alla seconda gara della giornata con un piccolo prepartita di quello che vedremo alle 15 : Ucraina - Turchia! Ecco i roster delle due squadre a mezz'ora dalla gara!

1 VS 1 – I due “go to guy” della gara saranno, con ogni probabilità, Jeter da una parte e Savas dall’altra. L’americano ucraino è il leader tecnico ed emotivo della formazione di Mike Fratello. 20 punti e 5.5 assist di media sono un ottimo bottino che danno fiducia e certezza al gruppo di giovani ucraini. Il turco Savas, dopo la rimonta clamorosa ai danni della Nuova Zelanda nella prima giornata, è il grande osservato della squadra di Ataman. La Turchia non sta ottenendo molto da Asik e punta tutto su un gruppo di giocatori che possono andare tranquillamente in doppia cifra. Fondamentale per la gara sarà vedere come Tunçeri e Arslan metteranno la museruola allo scatenato Derek Jeter.

COME ARRIVANO ALLA GARA – Entrambe hanno una vittoria ed una sconfitta. Entrambe sono uscite vincitrici dalle rispettive partite nella prima giornata contro Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana. Gara che sarà fondamentale ai fini della qualificazione. Chi la porterà a casa, avrà molte chance di arrivare seconda nel girone, dietro gli Usa.

1^ giornata : Ucraina – Repubblica Dominicana 72-62; Turchia – Nuova Zelanda 76-73

2^ giornata : Ucraina – Finlandia 76-81; Turchia – Usa 77-98

14.16 Partita dalle due facce : nel primo solo Angola. Il secondo quarto ha visto la reazione del Messico con Ayon protagonista con 6 punti e 3 stoppate! Per i messicani, bene Cruz con 10 punti e Ayon e Rodriguez con 9 a testa. Dall'altra un positivo Joaquim, autore di 11 punti e 4 rimbalzi, permette all'Angola di restare agganciata al punteggio.

FINE PRIMO TEMPO! Cruz sbaglia un'altra tripla sulla sirena e chiude in vantaggio con un sol punto di vantaggio : 36-35.

14.11 19' Costa (angola) da tre! Dall'altra parte Cruz ne sbaglia due e gli africani ne approfittano per tornare a -1 con Joaquim!

14.09 18' L'Angola prova a reagire, ma Ayon li respinge ancora con un 2/2 dalla lunetta : 30-36

Timeout Angola! Nella foto, la difesa di Cruz, autore fin qui di 10 punti! Torna in campo Cipriano.

14.04 17' ANCORA MARTINEZ DA TRE! 3/4 da tre! Ayon vola in contropiede e segna il +7. Parziale mortifero : 14-0!

14.02 16' E' tornato il Messico! Tre stoppate di fila di Ayon e facile contropiede! +2

13.59 14' Cruz da due e Martinez da tre per il controbreak messicano. Sale la pressione difensiva che propizia una palla recuperata ed il contropiede di Ayon : schiacciata e pareggio a 27! E' tornato Gustavo!

13.56 13' Altro parziale Angola. 5-0 con una tripla di Fortes da casa sua. Messico distratto in difesa. Il solo Cruz prova a resistere agli africani.

13.54 12' Moreira risponde da due alla tripla di Martinez : 22-18. Ancora Cruz per il -2, 8 personali per Cruz

13.48 10' Fine primo quarto : 20-15 Angola, con una bomba di Fortes e 4 punti dalla lunetta di Paco Cruz (6). Il Messico gioca male, sia in attacco che in difesa, ma riesce a rimanere a contatto con gli angolani. Fuori dalla gara Cipriano, la stella angolana è rimasta a terra dopo il contropiede nel quale ha realizzato i suoi unici punti.

13.44 8' Il Messico non riesce ad arginare Joaquim (9), autore di altri due punti dopo un rimbalzo in attacco. Prova Gutierrez a dare una scossa ai suoi : 15-11

13.42 6' Ancora Joaquim! Questa volta da tre punti! 12-7 Angola che perde per il momento Cipriano per infortunio.

13.40 5' Si sveglia Cipriano! Coast to coast e fallo e canestro per il talento angolano. Controparziale angolano di 5-0 : 9-5 a metà primo quarto

13.39 4' 2/2 dalla linetta per Joaquim (4 personali) e Angola di nuovo avanti. Molte palle perse, da una parte e dall'altra!

13.36 3' Cruz per il 4-2. Altro contropiede, questa volta messicano, Ayon schiaccia, subisce il fallo e realizza il libero aggiuntivo : 5-4

13.34 2' 2-0 Angola con il jumper di Joaquim. Palla persa da Ayon e 4-0 in contropiede con Barros

13.31 Squadre in campo! Palla a due vinta dall'Angola!

13.25 Alla city Arena di Gran Canaria è tutto pronto per l'inizio di Angola - Messico! Inni nazionali!

13.10 Ultima tappa di avvicinamento : ecco le azioni salienti della vittoria più bella, forse quella più simpatica, di questa tre giorni spagnola. Il Senegal batte la Croazia e sogna gli ottavi :

13.00 A mezz'ora dalla gara, riviviamo le migliori azioni di ieri : ecco la top 5

5 - Gasol infila la terza tripla consecutiva ad inizio terzo quarto che propizia il +18 spagnolo e manda in visibilio il pubblico di Granada

4 - Ancora Spagna! Rudy Fernandez gioca pick and roll con Marc Gasol che di tocco serve il taglio di Ibaka! Spettacolare azione!

3 - Il Senegal compie l'impresa di giornata, battendo così il pressing croato. Ecco come la pensa Ndiaye sulla chiusura del contropiede.

2 - La Serbia scappa via nel terzo quarto ad un buon Iran. Teodosic vede il gioco alla sua maniera e serve Raduljca in contropiede. Ah, dietro la schiena!

1 - Le Filippine perdono contro l'Argenitna, ma il primo quarto è da standing ovation. Dimostra Gabe Norwood sulla testa di Luis Scola!

12.45 I numeri della gara evidenziano l'equilibrio tra le due squadre. La maggiore fisicità dei messicani sotto canestro potrebbe avere la meglio sull'agilità degli angolani. Agilità che potrebbe essere sfruttata dagli africani per conquistare il maggior numero di rimbalzi. Il predominio dei tabelloni sarà un fattore decisivo nelle sorti del match. Nota stonata per i messicani, sono le palle perse. In parte dovute al fatto che hanno incontrato le due squadre migliori del girone, quelle che con ogni probabilità difendono meglio sia di squadra che individualmente. Sicuramente i messicani dovranno limitare il numero dei turnovers se vorranno portare a casa la partita. Le percentuali dalla lunetta saranno un altro fattore decisivo per le sorti del match.

12.30 1 VS 1 – Olimpio Cipriano - Gustavo Ayon. Cipriano, guardia trentaduenne, è il miglior marcatore della propria nazionale : 14.5 di media nelle prime due gare, condite da 3 assist e 3 palle recuperate ad allacciata di scarpe. Il suo 4/5 da tre nella gara d’apertura contro la Korea ha aiutato gli angolani a portare a casa il match. Dall’altra, il centro messicano degli Atlanda Hawks, sta viaggiando a 17.5 di media con 4.5 rimbalzi a gara. Riuscirà ‘Tavo a portare i messicani agli ottavi?

12.15 Nella foto i roster delle due squadre che tra un'ora e un quarto scenderanno in campo :

12.10 COME ARRIVANO ALLA GARA – Angola e Messico si giocano la gara della vita. Probabilmente, chi porterà a casa la partita, avrà la certezza, o quasi della qualificazione. Il Messico ha il calendario dalla sua : ha già affrontato le prime due in classifica, perdendo. Adesso affronterà prima Angola e poi Korea, con la possibilità di guadagnare i 4 punti che dovrebbero garantirgli la qualificazione. Dall’altra, l’Angola, ha già giocato e vinto contro la Korea e la partita di oggi è la partita della qualificazione. Vincendo oggi, con ogni probabilità, sarà qualificata agli ottavi anche perdendo le ultime due gare.

1^ giornata : Angola – Korea 80-69 ; Messico – Lituania 74-87.

2^ giornata : Angola – Lituania 62 – 75; Messico – Slovenia 68-89.

12.05 Parte la grande maratona della diretta live della terza giornata dei gironi C e D. Ecco tutte le gare che seguiremo in diretta con voi :

Gruppo C:

Ucraina - Turchia (ore 15:00)

USA - Nuova Zelanda (ore 17:30)

Finlandia - Repubblica Dominicana (21:30)

Gruppo D:

Angola - Messico (ore 13:30)

Australia - Lituania (ore 16:30)

Corea - Slovenia (ore 19:00)

12:00 Buongiorno e benvenuti amici lettori di Vavel Italia alla diretta live della quarta giornata del Mondiale di Basket in corso in Spagna. Quest’oggi seguiremo la terza giornata di partite dei gironi C e D. Da Andrea Bugno, e dalla redazione Basket di Vavel Italia, il più cordiale buongiorno a tutti.

11.50 Nel corso del prepartita parleremo delle gare che si sono disputate in questi tre giorni, e delle partite che andremo a seguire in questa giornata. Scenderanno sul parquet le protagoniste dei gironi C e D. Per il gruppo D, dalle 13:30 seguiremo Angola – Messico, Australia – Lituania e Korea – Slovenia. Per il gruppo C, invece, la prima gara di giornata sarà alle 15 Ucraina – Turchia, gli Usa scenderanno in campo al termine della gara contro la Nuova Zelanda ed infine, a chiudere la serata e la lunga diretta, Finlandia e Repubblica Dominicana. Mettetevi comodi. Stiamo per iniziare.

11.45 GUANTO DI SFIDA - E' risaputo che alla vigilia, il 99% degli addetti ai lavori, accreditassero Spagna e Stati Uniti come le uniche favorite di questo Mondiale spagnolo. In effetti, dopo 3 partite, il pronostico sta andando verso quella direzione. Per il momento, l'unica squadra che tiene il passo, numericamente, è la Grecia di Antetokounmpo. Giannis è sicuramente la stella più brillante del roster greco, seppur giovane ed inesperto. Zisis, Boroussis e Papanikolau, fanno il resto con un bagaglio notevole di esperienza. Parlavamo di guanto di sfida. Beh, la prova di ieri sera della Spagna dei Gasol sembra proprio lanciare una sfida a distanza agli Stati Uniti di coach K. Doveva essere la partita più dura, sulla carta, e gli spagnoli l'hanno fatta sembrare una passeggiata. Difesa, intensità e tanta, tantissima grinta. Il messaggio è chiaro : contro di voi, se giochiamo e difendiamo così, in casa nostra, ce la giochiamo. Eccome se possono giocarsela. Aspettiamo la risposta statunitense.

11.40 Iniziamo a dare uno sguardo alla situazione dei gironi delle squadre che scenderanno in campo quest’oggi. Partiamo dal gruppo C, quello che dovrebbe essere dominato dagli Usa di coach Krzyzewski. In effetti, dopo due gare, gli Stati Uniti sono già in fuga. Facili vittorie contro Finlandia e Turchia. La squadra di Ataman, però, ha impensierito e non poco gli americani per metà gara, tenendo botta fino all’intervallo per poi crollare nel finale. Quattro squadre al secondo posto : Ucraina, Repubblica Dominicana, Turchia e Finlandia. Partiamo dalla fine. I finlandesi, dopo la sconfitta contro Usa, si sono riscattati battendo l’Ucraina nel finale. Ucraini che all’esordio avevano vinto, a loro volta, contro la Repubblica Dominicana. La Turchia di Ataman ha rischiato seriamente di trovarsi all’ultimo posto dopo due giornate. Nella gara d’esordio, la Nuova Zelanda ha condotto per 35 minuti prima di crollare sotto i colpi di Savas. Nuova Zelanda che ha pagato il contraccolpo psicologico nella seconda gara contro la Repubblica Dominicana, nella quale partiva anche da favorita. Brutta sconfitta, figlia di un morale basso dopo la sconfitta del giorno prima.

11.30 Quest’oggi, per quanto riguarda il gruppo C, con ogni probabilità, gli Stati Uniti avranno vita facile contro la cenerentola del girone, che con un’altra sconfitta saranno costretti ad abbandonare il sogno qualificazione. Le altre due sfide, quindi, saranno decisive, o quantomeno fondamentali in ottica qualificazione, per coloro che riusciranno a portare a casa la vittoria. Bella sfida quella tra Ucraina e Turchia, con i turchi favoriti, che vengono dalla buona prova contro gli americani. Nella sfida della sera, la Finlandia non dovrà minimamente abbassare la guardia contro la temibile Rep. Dominicana, che ha dimostrato gran carattere e fisicità, aggredendo spesso gli avversari in difesa, sfruttando al meglio le loro caratteristiche.

11.25 IL GIOCATORE SORPRESA - D'accordo, potremmo parlare di come Pau Gasol stia trascinando la Spagna a suon di canestri, rimbalzi e stoppate, ma Gasol è circondato, nella roja, da altri 7-8 giocatori di livello, quindi ha il compito leggermente agevolato. Quindi l'attenzione si sposta su un giocatore che alla vigilia era si accreditato di far bene, ma non cosi tanto e in maniera così decisiva. Abbiamo parlato del Senegal, come non parlare di Gorgui Dieng. Il miglior giocatore delle prime tre giornate. Costante, dominante, straripante con la sua agilità e fisicità. 21+14 nella sconfitta contro la Grecia capolista del girone, 18+13 contro Portorico e prima vittoria. Ed infine, ieri, quasi onnipotente contro la Croazia di Repesa : 27 punti, 8 rimbalzi, 3 assist ed a tempo perso anche 2 stoppate. Sta viaggiando su cifre e medie pazzesche, degne di un top player europeo. La crescita di Dieng è continua, speriamo di vederlo protagonista anche in NBA.

11.20 Nel girone D, domina l’Europa, come era previsto. Slovenia e Lituania viaggiano a punteggio pieno, grazie alle vittorie, rispettivamente su, Australia di 10 e Messico di 20 la prima ed Angola e Messico, entrambe di 13, la seconda. Sia Australia che Angola, terza e quarta a pari merito, hanno avuto la meglio del fanalino di coda Korea, la vittima sacrificale del girone. +34 per i cangaroos, soltanto +11 per gli africani, che partono sotto nella differenza canestri. Vita difficile, invece, per i messicani, che nonostante le due sconfitte, in entrambe le gare hanno fatto vedere un buon gioco di squadre e discrete individualità. Il calendario in discesa potrebbe favorirli per un’eventuale qualificazione.

11.10 Il programma odierno prevede Angola – Messico alle 12:30. Partita che sarà sicuramente equilibrata, con entrambe le squadre che si giocano molto. Il Messico per restare in vita, l’Angola per chiudere la qualificazione. La seconda gara vedrà opposte Lituania ed Australia. Forse la più interessante delle tre. Gli europei sono senza dubbio favoriti, ma mai sottovalutare gli australiani. Ingles e Exum, non particolarmente in vista nelle prime due gare, vogliono mettere lo sgambetto alle torri lituane Motiejunas e Valanciunas. Infine, la partita più scontata della giornata. La Slovenia non dovrebbe avere particolari patemi d’animo a superare la Korea.

11.05 LA SORPRESA DEI MONDIALI - Alzi la mano chi se lo sarebbe minimamente aspettato. La sorpresa della manifestazione, almeno per ora, è senza dubbio il Senegal. La squadra africana, sorteggiata nel girone B, quello della Grecia, sta sorprendendo e non poco. In quel di Siviglia, dopo ovviamente il tifo per i beniamini locali, i senegalesi hanno riscosso enorme simpatia e passione. La loro prestazione contro Portorico sembrava un'impresa destinata a rimanere tale ed isolata. I canestri di Diaye e Dieng (autentico fenomeno africano dei Minnesota T'wolves) rappresentavano già un mezzo miracolo contro i più quotati Arroyo, Balkman e Barea. Ed invece, la mezza impresa è diventata intera, sfoderando una prestazione impensabile alla vigilia contro la Croazia di Repesa, che al 99% significherà qualificazione agli ottavi. Un autentica sorpresa, quasi un miracolo, se solo si pensava che la qualificazione sarebbe stata una chimera.

11.00 Negli altri due gironi, A e B, le cui partite della terza giornata si sono disputate tutte ieri, Spagna e Grecia hanno preso il comando dei rispettivi gironi. Nel gruppo A, la Spagna padrona di casa affrontava il Brasile che con lei condivideva il primato in classifica. 63-82 il punteggio finale, con un Pau Gasol immarcabile, autore di 26 punti. La Francia, dal suo canto, continua a sorprendere. Dopo la stupenda vittoria contro la Serbia, ha battuto facilmente di 40 l'Egitto fanalino di coda. La Serbia di Djordjevic si è riscattata, superando l'Iran di un super Haddadi da 22 punti nel primo tempo (60-73). Nel gruppo B, la Grecia continua la sua marcia verso il primato nel girone, battendo un volitivo Portorico di 11 (79-90). Al secondo posto terzetto formato da Senegal, autore di una vittoria stupenda ai danni della Croazia di Repesa (Dieng mattatore con 27 punti nel 75-77 finale), la stessa Croazia che ha vinto le prime due gare e l'Argentina di Campazzo e Scola, uscita vincitrice dalla battaglia contro le Filippine (85-81).