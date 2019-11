Basket, Mondiali 2014 live : semifinale Usa - Lituania in diretta

Con la foto dell'esultanza della panchina statunitense si chiude qui la nostra diretta. La prima semifinale è in archivio, aspettiamo la seconda finalista tra Serbia e Francia di domani, che sfiderà domenica sera a Madrid i favoritissimi Usa. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, un augurio di una serena buonanotte.

Gli Usa passeggiano anche sulla Lituania e conquistano l'accesso alla finalissima di domenica sera a Madrid. Dopo un primo tempo con tanti errori da una parte e dall'altra, un parziale di 16-2 ad inizio terzo quarto, guidato da Irving ed Harden, gli Stati Uniti scavano il solco decisivo, così come era stato contro la Slovenia. La Lituania non trova più la via del canestro, complice anche l'aggressività e l'intensità difensiva della squadra di coach Krzyzewski, aumentata a dismisura dopo l'intervallo lungo. Difesa che permette facili contropiedi e tiri facili dal perimetro. Irving, Curry ed Harden vanno a nozze e riportano, 4 anni dopo Team Usa alla finale Mondiale. Irving Mvp della gara, sempre in controllo dei ritmi della partita e della sua squadra. 18 punti a fine gara con 6/10 da due e 2/5 da tre. Gli Usa aspettano la vincitrice della sfida di domani sera tra Serbia e Francia. Per la Lituania, sabato sera, la finalina per il bronzo contro la perdente.

SIRENA FINALE! ANCORA IRVING DA DUE (18 A FINE PARTITA) CHIUDE LA PARTITA SUL 96-68. SONO 28 I PUNTI DI SCARTO CHE GLI AMERICANI RIFILANO AI LITUANI. ENNESIMA PASSEGGIATA PER LA SQUADRA DI COACH KRZYZEWSKI CHE ACCELERANO AD INIZIO TERZO QUARTO E DA LI NON C'E' STATA PIU' PARTITA. STATI UNITI CHE ACCEDONO ALLA FINALE, MENTRE LA LITUANIA SI GIOCHERA' LA FINALINA PER IL TERZO E QUARTO POSTO.

1:45 Valanciunas continua a segnare dalla lunetta mentre Drummond ne sbaglia 4 di seguito.

Ecco il quadro di tutte le vittorie Usa fino a stasera, da aggiornare con lo scarto alla Lituania. Non convincendo quasi mai gli Usa hanno rifilato più di 20 punti a tutte le avversarie.

2:10 Kuzminskas raggiunge quota 15 sempre dalla lunetta : 94-65

Istantanea dal Palau Sant Jordi, Harden stoppa Juskevicius

2:40 DeRozan con un passaggio fantastico per Curry solo in angolo : ancora tripla per Step, punti per lui! 4/4 ai liberi per Valanciunas dall'altra parte : -30

3:20 Faried mette il punto esclamativo dopo l'assist di Curry al bacio. Esplosione verso l'alto e schiacciata paurosa! 91-60

4:00 Grande azione Usa! Curry scarica per Faried che arma Irving solo da tre : SOLO RETINAAA!!! Accademia America

4:36 Altri due per Cousins, +28 e time out Kazlauskas!

5:30 SPETTACOLO IRVING IN CONTROPIEDE! Virata in palleggio in velocità e due appoggiati al ferro con nonchalance. Pazzesco! 84-58

Time out coach k che ferma la gara dopo il fallo intenzionale chiamato ad Anthony Davis.

6:25 Ancora Kyrie Irving dalla media, jumper perfetto a segno!

7:15 Gran penetrazione di Irving, gran partita per lui! 9 e 3 assist. Pocius da tre per il -24.

8:00 Kuzminskas e Pocius a segno da due per i baltici, Davis risponde dall'altra parte. 78-53

FINE TERZO QUARTO! Il quarto si chiude con un fallo e canestro per Lavrinovic, che riporta sul -27 la Lituania. Il parziale del terzo quarto è devastante : 33-14 per gli statunitensi che hanno alzato il ritmo in difesa e chiuso in attacco con contropiedi a valanga! Harden protagonista con 16 punti! Gara sostanzialmente chiusa. L'ultima frazione sarà puro garbage time.

1:00 Ancora Harden con un jumper dall'angolo. Rose chiude un altro contropiede : +30 sul 76-46

1:30 Plumlee si iscrie a referto correggendo l'errore da tre di Rose.

2:11 1/2 ai liberi per Motiejunas

2:30 Harden schiaccia ancora in contropiede, continuando a rimpinguare il proprio bottino nel terzo quarto, siamo a 14 nella sola terza frazione.

ANCORA HARDEN DA TREEEEEEE! +25 Buoi scappati definitivamente! 68-43

3:39 Contropiede Usa, Harden batte Motiejunas che lo atterra : antisportivo! 2/2 per il "barba" e palla Usa. 9 per lui

4:24 Juskevicius con due liberi riporta a -18 i suoi, dall'altra Cosuins ancora con un'ottima azione in post basso.

5:15 Penetrazione di Pocius e primi due punti su azione del secondo tempo per gli europei. Due facili anche per Juskevicius con un raro contropiede. -20

6:30 Difesa e contropiede! Altri quattro punti veloci di Irving e Davis che chiudono con una schiacciata!

7:26 Altro 4-0 firmato Thompson e Harden : ecco il +20.

7:57 Seibutis batte Curry che fa fallo e va in panchina. 2/2 per il play lituano che ferma l'emorragia.

HARDEN DA TREEEEEEE!!! 10 a 0 di parziale e nuovo massimo vantaggio : +18. Time out Kazlauskas! 53-35

8:35 Curry sbaglia da tre, Davis corregge a rimbalzo, scappano gli americani.

9:00 Primo canestro di James Harden, +10. Curry in contropiede da TREEEEE!!! 5-0 Stati Uniti! 48-35 allungo americano

SI RIPARTE! Palla agli Stati Uniti!

Da Espn Usa un'istantanea sul primo tempo di Klay Thompson! E siamo solo all'intervallo...

La lotta a rimbalzo tra Valanciunas e Cousins che è costata un tecnico al centro dei Sacramento Kings. Beh, il contatto c'era, proteste quantomeno giustificate.

Tabellini all'intervallo. Usa : Curry 7, Thompson 14, Faried 7, Irving 5. Lituania : Kuzminskas 12, Valanciunas 7, Juskevicius 6. 11/30 da due per gli Usa, 8/21 per gli europei. Da tre percentuali molto basse da entrambe le parti : 4/16 (25%) e 1/8 (13%).

Usa meno brillanti rispetto alla gara con la Slovenia, che non riescono a correre ed approfittare delle lacune lituane. Di fronte, i lituaani sono si in partita, ma non hanno sfruttato molte occasioni che li avrebbero riportati sotto nel punteggio.

FINE SECONDO QUARTO! La Lituania ci prova sulla sirena, il tiro da tre di Lavrinovic non vede nemmeno il ferro : 43-35 all'intervallo lungo.

0:40 Pessimo attacco Lituania, Irving punisce con un fade away pazzesco.

1:30 Rissa sfiorata tra Cousins e Valanciunas a rimbalzo. Tecnico per l'americano. 1/2 per Seibutis e palla alla Lituania. Lavrinovic sul possesso d'attacco subisce fallo da Gay : 2/2 ai liberi e -6 (41-35).

1:54 Tap-in offensivo per Rudy Gay, fallo e canestro. 3 punti per il giocatore dei Kings.

2:08 Un uomo solo al comando per i lituani, Kuzminskas porta a scuola di post basso Thompson e realizza. 12 personali.

2:30 Sblocca Cousins in post basso : nuovo +8

2:40 Polveri bagnate. Nessuna canestro né da una parte nè dall'altra. Sempre 36-30 Usa.

4:20 Due liberi per Valanciunas : -6

Anche se l'istantanea non rende la realtà, ecco la foto della schiacciata di Faried!

4:40 Continua la sfida tra Kusminskas e Thompson. Prima segna il lituano che arriva a quota 10 punti, poi replica Klay (14) : 36-28 Stati Uniti. Bella partita!

IMPRESSIONANTE FARIED! PARTENZA IN PALLEGGIO GIRO DORSALE E SCHIACCIATA CLAMOROSA!!!!

6:00 Due clamorosi errori per la Lituania che sbaglia due tiri aperti abbastanza agevoli. Occasione sprecata

6:29 Sempre Kuzminskas scatenato! Segna da sotto e poi regala due rimbalzi in attacco ai suoi. Ne scaturiscono due liberi per Juskevicius che non fallisce : 32-26. Torna sotto la Lituania.

7:45 Ancora Klay Thompson, prima con una penetrazione mancina, poi con il contropiede a campo aperto. 12 in 8 minuti. 32-22

8:04 2/2 per Kuzminskas (6 punti per lui).

Kuzminskas subisce fallo da Curry ed andrà in lunetta per due liberi. Time out Usa che sembrano prendere un leggero vantaggio.

8:45 CURRY DA TREEEEEE!!! 28-20 USA

9:13 SCHIACCIATA DI KUZMINSKAS! 23-18. Dall'altra parte Lituania a zona. Palla a Faried, che fa canestro e subisce fallo, sbaglia il tiro libero

Secondo quarto che inizia con due liberi per Stephen Curry a causa di un tecnico alla panchina lituana a coach Kazlauskas. 2/2 e possesso Usa.

FINE PRIMO QUARTO! Thompson chiude di mancino una grande penetrazione (8 punti per lui), mentre sulla sirena Rose serve Cousins che subisce fallo : 1/2 e 21-16 Usa al primo intervallo.

1:30 LAVRINOVIC RISPONDE A THOMPSON! tripla del -2, 11/17 per lui nel torneo dalla grande distanza!

1:54 Lituania che inizia a fare tanta fatica in attacco, conclusioni forzate e tanti errori. Corrono gli Usa, Rose guadagna un fallo in contropiede e realizza i due liberi : 18-13

2:53 ANCORA KLAY THOMPSON! Pick and roll con Cousins, il difensore passa dietro il blocco e Klay punisce. 16-13.

3:43 Rose forza una penetrazione e sbaglia l'appoggio. Brutto inizio per lui. Contropiede Usa dopo una banale palla persa dalla Lituania, Irving da tre punisce l'errore. 13-13 e time out Lituania.

5:00 Tanta fatica per gli americani in attacco. Non trovano tiri puliti dal perimetro. Pocius penetra e sigla il +3. Dall'altra parte ancora una persa di Derrick Rose.

5:30 Palla persa da una parte (Valanciunas stoppato da Davis), palla persa dall'altra. Infrazione di passi per Rose. Due liberi di Valanciunas (5) per il +1 lituano

6:10 ECCO KLAY THOMPSON! Faried apre bene per uno dei due "splash brothers". BAAANG! Tripla del 10-9 Usa

6:40 Faried domina a rimbalzo in attacco. Recupera da un errore al tiro di Irving e subisce fallo, il secondo di Motiejunas, e fa 1/2 dalla lunetta. 7 pari. Maciulis riporta avanti la Lituania!

6:50 Grandi segnali dalla transizione difensiva lituana. Rientro veloce e niente facili canestri per Usa Team. In campo anche Rose

7:21 Valanciunas subisce fallo, fuori Stephen Curry che va in panchina, dentro Thompson. 1/2 per il centro di Toronto.

7:53 Arresto e tiro in contrpoiede per Curry, primi due punti e 6 pari.

8:24 Buon rientro difensivo in contropiede della Lituania, stoppata di Motiejunas ad Irving. Dall'altra parte ancora Juskevicius attacca il ferro e subisce fallo : altro 2/2. 6-4 per gli europei

8:45 Due liberi di Juskevicius, poi gli Usa provano a correre anche a difesa schierata da palla inattiva, due liberi per Faried : 2/2 per the manimal.

9:30 Subito Valanciunas, 2-0! Curry sbaglia in contropiede, corregge Anthony Davis per il pareggio!

PALLA A DUE! Primo possesso Lituania!

STARTING FIVE : Curry, Faried, Irving, Davis, Harden per Team Usa. Per Kazlauskas ci sono Valanciunas, Juskevicius, Maciulis, Seibutis e Motiejunas. Doppio centro da subito!

20.55 Presentazione delle squadre effettuate dallo speaker del Palau Sant Jordi. Tutto pronto per gli inni nazionali. Cominciamo da quello lituano!

20.50 Il pronostico per la gara sembra abbastanza chiuso, con Team Usa decisamente favorita. Ma, i precedenti tra le due squadre, con partite sempre equilibrate, e quello che è successo ieri sera alla Spagna, mai dire mai. Gli Usa non potranno concedere nulla ai baltici, che per determinazione, cattiveria agonistica e temperamento non sono secondi a nessuno. Del resto, ci si gioca una finale Mondiale. Nulla va lasciato al caso!

20.45 Le parole di Motiejunas, ex centro della Benetton Treviso, a scuotere l'ambiente lituano : "Beh, se abbiamo paura dei lupi, non andiamo nel bosco! Ragazzi, è basket! Devi sempre giocartela fino in fondo contro tutti, nessuno è imbattibile! Gli Stati uniti sono umani, non sono mica extraterrestri quindi dobbiamo solo andare sul parquet e giocare".

20.40 L'orgoglio statunitense, un immenso e profondo senso patriottico, in un giorno che resterà per sempre nella mente di tutti quanti. 11 Settembre 2001, la tragedia delle Twin Towers a New York. 13 anni dopo, attraverso i social network, tutti i ragazzi di Team Usa, hanno voluto ricordare quel giorno e commemorare, ancora una volta, le vittime dell'attentato. In una data così importante per tutti gli statunitensi, c'è da aspettarsi qualcosa di speciale.

20.35 Ecco le prime immagini in diretta dal Palau Sant Jordi. Step Curry scalda la mano.

20.30 In rampa di lancio per Team Usa c'è Derrick Rose. Dopo gli infortuni al ginocchio che hanno colpito la guardia dei Chicago Bulls negli ultimi due anni, la guardia statunitense sembra aver ritrovato il ritmo partita. Dopo un girone con più ombre che luci, il risveglio contro la Slovenia. Penetrazioni, arresto e tiro e soprattutto è tornato ad attaccare il ferro come faceva qualche anno fa. 12 punti (due dei quali nel video), 5 assist e 3 rimbalzi, con 6/8 da due. E' tornato il vero Derrick Rose?

20.15 Questa mattina assieme a coach Krzyzewski, a margine della seduta di tiro effettuata al Palau Sant Jordi, c'era in conferenza stampa anche Stephen Curry, guardia dei Golden State Warriors : "Siamo pronti, ci alleniamo da Las Vegas per raggiungere questo obiettivo. Volevamo la finale e la vogliamo ancora a tutti i costi. Abbiamo lavorato ogni singolo giorno per raggiungere la finale di domenica a Madrid, e siamo concentratissimi per farlo. Ogni giorno miglioriamo, come squadra e come affiatamento. Ogni allenamento ed ogni partita cresciamo come squadra e tra di noi lo sentiamo. E' un immenso onore vestire la casacca della tua nazionale, perchè difendere i colori della tua patrie è un grande orgoglio, e rappresentare tutta la popolazione americana ti rende fiero. Ci vogliamo giocare l'oro e vogliamo difendere il titolo conquistato quattro anni fa. Siamo qui per questo, ed abbiamo lavorato ogni giorno per questo."

20.00 La gara di questa sera è senza dubbio fondamentale per entrambe le squadre, che vogliono raggiungere la finale di domenica sera a Madrid. Il piano gara dei lituani, che non partono con i favori del pronostico, è stato svelato in conferenza stampa da coach Kazlauskas e da Pocius. Sicuramente limitare le palle perse banali, concedendo facili contropiedi agli americani, con schiacciate che potrebbero esaltarli. Pocius si è soffermato molto su questo aspetto quasi ricalcando il piano partita della Francia di ieri sera : ottima transizione difensiva, molta pressione sugli esterni in modo da non concedere facili passaggi e sviluppo del gioco ed evitare per quanto possibile le palle perse. Dall'altra parte, gli americani faranno di tutto pur di aumentare il numero di possessi ed accelerare il più possibile l'azione, sfruttando le maggiori doti atletiche dei propri lunghi rispetto alla scarsa propensione alla corsa di Valanciunas e Motiejunas. I due lunghi lituani saranno chiamati agli straordinari : oltre a chiudere bene l'area dalle penetrazioni dei piccoli statunitensi, dovranno cercare di caricare di falli quanto più possibile Davis e Faried, che sulla carta partono leggermente sfavoriti sotto canestro.

19.45 Buonasera e benvenuti alla diretta live della prima semifinale del Mondiale di basket che sta andando in scena in Spagna. A Barcellona, al Palau Sant Jordi, scenderanno in campo per giocarsi un posto nella finalissima di domenica a Madrid, Usa e Lituania. La squadra di coach Krzyzewski ha superato la Slovenia nei quarti di finale, mentre i baltici hanno avuto la meglio sulla Turchia. Da Andrea Bugno e dalla redazione basket di Vavel Italia, il più cordiale benvenuto.

19.30 Usa - Lituania sarà la prima semifinale di questo Mondiale. La seconda, in scena domani sera a Madrid, vedrà opposte Serbia e Francia. Come si è arrivati a queste semifinali? Nei quarti di finale, come vedremo successivamente Team Usa ha superato agevolmente la Slovenia (119-76), mentre la Lituania ha superato, non altrettanto facilmente, la Turchia (73-61). Dall'altra parte del tabellone, quella che si sta giocando alla City Arena di Madrid, la Serbia ha superato il Brasile di Nenè (84-56), mentre ieri sera, nella partita delle partite, l'upset, o meglio la sorpresa più grande : la Francia di Diaw ha eliminato la Spagna padrona di casa e favorita assoluta (65-52).

Ecco il successo degli Usa sulla Slovenia :

E quello della Lituania nel derby contro la Turchia :

19.15 Prima della gara di questa sera, nella classica conferenza stampa prepartita, è intervenuto l’allenatore di Team Usa, Mike Krzyzewski : “Sono una squadra molto compatta, diversa rispetto a quelle che abbiamo incontrato finora. Sono una squadra con una grande storia cestistica, che gioca sempre un buon basket, ben allenata e con un grande spirito di squadra. Rispetto alle squadre che abbiamo incontrato la Lituania sfrutterà molto il post basso, cercando i due centri che giocano da noi, Valanciunas e Motiejunas. Ma ci sono anche nomi nuovi. Oltre ai “vecchi” Maciulis ed i fratelli Lavrinovic, ci saranno Seibutis e Jankunas, il mancino, pericolosi dal perimetro. Hanno sempre cinque giocatori pericolosi in campo, che possono giocare ad alti livelli in campo internazionale.”

19.00 Precedenti Mondiali – Tra le due squadre, se consideriamo soltanto le apparizioni alla massima competizione internazionale, ci sono stati due precedenti : una vittoria per parte. Nel Mondiale del 2010, vinto dagli americani, come in questa occasione le due squadre si affrontarono in semifinale : 89-74, con un Kevin Durant stratosferico ed immarcabile, che chiuse con 38 punti, 5/12 da tre punti e 9 rimbalzi. Lamar Odom e Russell Westbrook chiusero quella gara con 13 punti e 10 rimbalzi per l’ex Lakers e 12 e 7 per il play di Oklahoma. Nella gara del 1998, invece, la Lituania, guidata dall’attuale assistant general manager dei Denver Nuggets, Arturas Karnisovas, ebbe la meglio di una squadra statunitense piena zeppa di giovani giocatori provenienti dal college e dalle minors americane. Karnisovas chiuse quella gara dominando con 29 punti.

18.45 Le due squadre, invece, si sono affrontate altre sette volte ai giochi Olimpici. Dal 92 ad oggi, da quando i giocatori della Nba hanno iniziato a partecipare alle manifestazioni internazionali, le due squadre si sono affrontate in tutte le edizioni, tranne quella del 2008. Il record nelle gare olimpiche vede gli Usa in vantaggio per 6 vittorie contro l’unica lituana del 2004 ad Atene (94-90). Nonostante quella sconfitta, gli statunitensi arrivarono in semifinale perdendo dai futuri vincitori dell’Argentina. Nella finale terzo e quarto posto, la rivincita con i lituani : 104-96 il finale. Nel 2012, nella cavalcata trionfale in quel di Londra, gli Stati Uniti superarono i lituani di soli 5 punti (99-94), vittoria con il minor margine tra le 8 vittorie degli statunitensi. Una delle partite più belle che si ricordino tra le due squadre è la semifinale che si giocò nel 2000, quando gli americani superarono i baltici soltanto di due punti : 85-83 (segue video).

18.30 La squadra allenata da Kazlauskas è arrivata alla semifinale battendo in ottavi di finale la Nuova Zelanda (76-71), mentre nei quarti ha avuto la meglio della Turchia (73-61). Nella prima fase, quattro vittorie (Messico, Angola, Corea e Slovenia) ed una sola sconfitta, contro l'Australia. La star della squadre è senza dubbio Jonas Valanciunas, centro dei Toronto Raptors, che nelle 7 gare fin qui giocate ha messo a segno 13 punti di media conditi da 9 rimbalzi. La guardia Seibutis, invece, si ferma a 10.3, ma è spesso l’ago della bilancia per i baltici, che si affidano molto alle sue conclusioni ed alle sue penetrazioni. Darjus Lavrinovic ha 9 punti di media nella competizione, ma quello che colpisce è il 10/16 da tre punti con il quale arriva alla semifinale.

18.15 Questa mattina, a margine della seduta di tiro svolta da entrambe le squadre, hanno parlato gli allenatori e due giocatori. Per la Lituania in conferenza stampa c'erano oltre a coach Kazlauskas, la guardia del Galatasaray Pocius, entrambi convinti su quello che dovrà fare la squadra per raggiungere la finale. "Sappiamo che sarà una partita difficile, sotto l'aspetto fisico e tecnico. Non c'è molto da dire sui nostri avversari, conoscete già tutto e tutti i vantaggi che avranno nei nostri confronti. Per la prima volta nel nostro torneo, non giocheremo con i favori del pronostico, e forse togliere un pò di pressione dai ragazzi, non è una cattiva notizia" ha dichiarato l'altro coach K. Pocius, che ha giocato per coach K in quel di Duke ha aggiunto, soffermandosi maggiormente sul piano partita e su come i lituani intendono provare a fermare gli americani : "Sappiamo le loro qualità, abbiamo visto molti video, e abbiamo studiato bene la partita. Sappiamo della loro forza fisica e del loro atletismo, ma conosciamo anche le nostre armi ed i nostri punti di forza. Di certo dovremmo provare a limitare, per quanto possibile, i loro contropiede e le loro schiacciate, provare a perdere meno palloni possibili in attacco e tornare in difesa il prima possibile."

18.00 La Lituania, da sempre una delle favorite nei grandi tornei europei ed internazionali, per tradizione ed albo d’oro, alla vigilia non era data tra le pretendenti alla semifinale. L’assenza di Kalnietis, guardia tiratrice che si è infortunata in un’amichevole di preparazione al Mondiale, di Kleiza e Javtokas, hanno fatto spostare i riflettori su altre squadre. Ma quando c’è da vincere partite ad eliminazione diretta, il sangue freddo e la tradizione lituana, fanno sempre la differenza. Senza contare che il ricambio generazionale dopo i ritiri di giocatori del calibro di Jasikevicius, Stombergas, Siskauskas e Kaukenas, che per anni hanno dominato la scena Europea e Mondiale, non è stato altrettanto proficuo.

17.45 “Beh, è sicuramente il miglior centro che abbiamo affrontato finora, riesce ad andare in post basso con gran facilità e riesce a ricevere in quasi tutte le posizioni del pitturato, sfruttando il suo finico enorme. E’ cresciuto molto a Toronto, mettendo anche in faretra un discreto jumper dai 5 metri. Dovremo fare molta attenzione. Inoltre è un grande rimbalzista in attacco e i nostri lunghi dovranno essere molto attenti nel fronteggiarlo e limitarlo.” Queste le parole di coach K alla vigilia riguardo la stella lituana Jonas Valanciunas, spauracchio numero uno per la difesa statunitense.”

17.30 Rispetto alla squadra lituana (6-1), Team Usa ha vinto tutte le gare fin qui giocate. Oltre alle 5 vittorie nel girone contro Ucraina, Turchia, Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana e Finlandia, la squadra di Curry e compagni ha superato in ottavi di finale il Messico (86-63) e la Slovenia, come detto precedentemente, nei quarti (119-76). I numeri parlano a favore degli americani. Nelle 7 vittorie, oltre allo strapotere tecnico e fisico, quello che fa impressione, come spesso accade da quando ci sono le stelle NBA, è il margine medio delle vittorie : 33 punti di scarto medio fino alla partita di stasera, con un margine di 8 rimbalzi e 10 palle perse/recuperate a favore del team di coach K. 102.3 i punti di media realizzati. A livello individuale, la squadra americana sta riuscendo a distribuire abbastanza equamente i punti nelle mani di tutti i giocatori : Anthony Davis sta confermando la sua crescita anche in campo internazionale (14 punti, 7 rimbalzi e 2.5 stoppate per gara), mentre Kenneth Faried, con i suoi salti insensati aggiunge al bottino 13 punti e 8 rimbalzi di media. James Harden, Klay Thompson e Step Curry gli altri marcatori della squadra con, 13 punti e 4 assist di media per il “barca”, 12.5 e 10.5 per gli “splash brothers”. Cousins ed Irving, invece sono leggermente sotto i 10 punti di media (9.7 per il primo, 9.3 per il play guardia dei Cleveland Cavaliers).