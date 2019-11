Basket, Supercoppa 2014 live : finale Sassari- Milano in diretta

Sassari si aggiudica la Supercoppa italiana con una prova offensiva di altissimo livello. Milano ha il merito di non mollare mai dopo il -21 e i diversi infortuni che ne hanno limitato l'efficacia. Dyson (MVP della competizione) Dopo una fuga importante nel primo tempo di Sassari la partita è godibile e divertente nel secondo tempo con i biancoblu che la spuntano nel finale. Per questa sera è tutto, vi ringriaziamo , buona notte da tutta la redazione di Vavel Italia

Sassari vince la supercoppa, battendo una Milano opaca, 88-96.

Milano non molla, meno sei a 03:37

Kleiza, prova ricucire il distacco, meno 7 Milano

Milano in questo ultimo quarto proverà a giocare per il momento senza lunghi

Fine terzo quarto 68-72

Milano sul finire del quarto prova a riavvicinarsi, 67-72

Bellisssimo terzo quarto

Ragland tripla

Sosa, ancora con una tripla, 50-58

M. Brooks 17 punti, 50-55

Milano è ritornata sotto, 46-51...Samuels stoppa, dice qualcosa a James, e gli fischiano antisportivo

Dieci punti di differenza alla fine del secondo quarto. Sassari conduce 40-50, Milano è andata sotto anche di 21 punti, per poi recuperare e arrivare fino al meno 3, 33-36

Hackett commette falloantisportivo su Sosa

Moss fa il suo ingresso in campo,manca un minuto alla fine del quarto

Gentile 0/2 ai libeir

36-42 Bonus esaurito per tutte e due le squadre

Palla persa di Milano,terza per Gentile. 36-40

Segna Gigli su assist di Gentile. Milano ha riaperto la partita, 33-36 ... Ricordiamo che l'Emporio Armani è arrivata sotto anche di 21 punti

Kleiza con una tripla,riporta i suoi sotto di 11

Fallo antisportivo fischiato a Kleiza, il lituano ha tirato la maglia di un avversario

14-31 Per Sassari

SECONDO QUARTO

14-29 per Sassari, fine primo quarto. Milano no pervenuta

14-26 mancano 27 secondi

10-24

8-22 , tutte e due le squadre in bonus

6-18 Sassari prova veramente ad allungare

6-16 per Sassari

4-13, Sassari in controllo, Milano non è pervenuta in questi minuti

Time out Banchi, Sassari conduce di 5 lunghezze, 4-9 prova il mini allungo?

4-6 Vantaggio Sassari, che lotta in questi primi tre minuti di partita

4-4 parità a 08:26

2-2 Sassari pareggia i conti ai liberi, fallo di Gentile

2-0 Milano segna con Kleiza

Primo possesso per Milano e prima palla persa

1 QUARTO (attenzione, Sassari "gioca in trasferta" questa partita)

20:13 Quintetto Milano: Brooks, Kleiza, Samuels, Gentile e Ragland

20:08 Presentazione delle due squadre in campo, si parte dai padroni di casa

19:57 L'Olimpia in campo

19:45 Milano per confermarsi la numero uno in Italia in questo momento, Sassari per realizzare un sogno. Le 2 squadre più profonde: manca solo mezz'ora alla finale. chi se la porterà a casa?

19:39 Warm up al Pala serradimigni

19:32 Inizia il riscadalmento

19:30 Coach Banchi su Moss e James: è prioritario pensare a inizio di campionato ed Eurolega

19:15 Buonasera e benvenuti alla diretta live e scritta della finale di Supercoppa di Basket, tra Sassari- Milano. Vi terremo sul pezzo con continui aggiornamenti testuali e punteggio aggiornato in tempo reale. La finale della Supercoppa italiana 2014 sarà Milano - Sassari. La partita più attesa, quella che vedrà di fronte le squadre più ricche e talentuose del campionato. Nelle due sfide della 'Final Four' giocate ieri, Milano ha avuto la meglio sull'Enel Brindisi per 71-59, senza faticare troppo, mentre Sassari ha battuto per 89-73 un'Acea Roma ancora alla ricerca dell'inquadratura giusta. Andiamo ad analizzare le due seminfinali

Milano - Brindisi 71-59 - Con un secondo tempo di grande tenuta difensiva e miglior esecuzione in attacco, l’EA7 Emporio Armani allunga e finisce per dominare la semifinale della Supercoppa contro Brindisi. Inutilizzato oltre a Shawn James – comunque in panchina e disponibile – anche David Moss – ginocchio sinistro, contusione forte, rivalutato oggi -, l’Olimpia si è affidata alle triple di Joe Ragland nel primo quarto soprattutto, ha sofferto nel secondo ma poi ha preso ritmo e vinto la gara nel terzo periodo con la coppia Kleiza-Gentile e la partita di sacrificio e ritmo di Hackett, la crescita di presenza di Samuels e anche un Melli, gravato subito di falli, ma intenso, come Angelo Gigli partito in quintetto e difensivamente solido. Lo stesso Brooks. ha avuto una partita alterna anche se al debutto vero in Europa ha faticato a trovare ritmo sia in attacco che in difesa dove un paio di recuperi non sono stati premiati dalle scelte arbitrali. Brooks però si è fatto sentire a rimbalzo (sette). 71-59 il risultato finale, Nella foto Linas Kleiza MVP della partita con 17 punti e 7 rimbalzi

MILANO: Kleiza 17, Ragland 16, Samuels 12. Rim 44 (Gentile 8); Ass 18 (Hackett, Ragland 5)

BRINDISI: Denmon 15, James 14, Mays 12. Rim 27 (Mays 16); Ass 9 (Denmon, Harper 2)

Sassari - Roma 89-73- la Dinamo, davanti al proprio pubblico, ha fatto la voce grossa controRoma fin dalle primissime battute di gioco.Sassari ha avuto un inizio di partita strabordante realizzando quasi dieci punti in meno di due minuti. Sassari parte forte e apre l’incontro con un parziale di 9-0 grazie ai canestri di Sanders, Brooks e Lawal. La Virtus interrompe la striscia dei padroni di casa con Morgan e trova il -5 con Gibson. I sardi allungano con Dyson e Cusin,D’Ercole e Triche riportano Roma a 5 lunghezze di distanza, ma un altro parziale, stavolta di 11-0, spinge la Dinamo sul +16. L’Acea dimezza il distacco con il canestro di Jones e il gioco da 4 punti di Triche, ma ancora Brooks e Lawal chiudono il primo tempo 45-31. Al ritorno dagli spogliatoi il Banco di Sardegna allunga ancora, Roma riduce le distanze con un 8-0 firmato Triche eMorgan ma gli isolani aumentano il vantaggio con le triple di Logan e Devecchi. Todic e Dyson piazzano l’affondo decisivo, nel finale Roma riduce il distacco con Triche, Gibson e De Zeeuw.

SASSARI: Brooks 13, Dyson 13, Sosa 12. Rim 32 (Lawal 8); Ass 25 (Sosa, Logan 5)

ROMA: Triche 23, Gibson 10, De Zeeuw 10. Rim 38 (Ejim 13); Ass 14 (Ejim, Triche, Gibson 3)

19:00 Coach Meo Sacchetti, Dinamo Banco di Sardegna: “La pressione difensiva sulla palla ci ha permesso di giocare con fluidità in campo aperto e questo è quello che vogliamo. Abbiamo giocato cinque minuti importanti e poi conservato bene il vantaggio. L’EA7 è come noi in rodaggio, è logico che proveremo a giocare di agilità e di peso con Todic e Cusin per contrastare la presenza sotto canestro di un giocatore come Samuels. Siamo due buone squadre, vediamo chi riuscirà ad imporre la propria intensità”

l Coach dell’EA7 Emporio Armani, Luca Banchi, dopo la vittoria su Brindisi. “Sì, siamo un cantiere e speravo di non trovarmi in questa situazione considerato che avevamo 7 giocatori della squadra dell’anno passato e uno solo impegnato in Nazionale, Alessandro Gentile. Ma abbiamo avuto problemi nel settore lunghi ad aggiungersi a quelli tradizionali in questo momento della stagione. Ma alcuni dei nuovi hanno dato segnali confortanti: Joe Ragland ha giocato una gara di personalità, Linas Kleiza ha dato qualità. Poi Alessandro Gentile è stato lo specchio del nostro secondo tempo, come approccio e rendimento. Nel terzo e quarto periodo siamo stati molto più continui. Abbiamo avuto una pausa nel secondo quarto, che forse era inevitabile. Moss? Ha fatto il riscaldamento ma non può mettere a repentaglio la sua salute rischiando i contatti fisici”

18:45 Alla gara ha assistito Travis Diener, applauditissimo dal pubblico del Palaserradimigni. Durante l’intervallo, il presidente Stefano Sardara gli ha consegnato una maglia con il numero 12 che resterà per sempre legato al play americano: la maglia infatti è stata ritirata.

Il pronostico è dalla parte di Milano, che incredibilmente non ha mai perso a Sassari, mantenendo un record in campionato di 9-0. Il totale dei precedenti è di 17-6 in favore dei Campioni d’Italia in carica, ma le sei vittorie della Dinamo sono arrivate tutte in trasferta. Si tratta ormai della nuova classica della pallacanestro italiana, vista la rivalità sportiva che si è andata a creare negli ultimi anni, soprattutto lo scorso, quando le due formazioni si sono affrontate prima nei quarti di Coppa Italia con il clamoroso successo in rimonta dei sardi al Forum e poi in una serie di semifinale pirotecnica con Milano che ha saputo vincere per ben tre volte al PalaSerradimigni.

18:30 Nessuna delle due finaliste ha mai vinto la Supercoppa. E’ l’unico trofeo che l’Olimpia non ha vinto. Sassari ha in bacheca la Coppa Italia 2014. Hanno vinto la Supercoppa David Moss due volte a Siena e una Daniel Hackett sempre a Siena. Marco Cusin l’ha vinta con Cantù e adesso è a Sassari. Jack Devecchi, cugino di Danilo Gallinari, è prodotto del vivaio Olimpia. Manuel Vanuzzo ha giocato nell’Olimpia. Edgar Sosa ha giocato a Biella per l’assistant-coach di Milano, Massimo Cancellieri.

Nelle due partite di ieri subito in evidenza i nuovi acquisti: per Milano grande prova di Ragland e Kleiza (16 e 17 punti), mentre Brooks ha chiuso con otto punti e sette rimbalzi con percentuali non buonissime al tire; dall’altra parte per Sassari ottimo l’impatto per Dyson e Brooks, che conoscono bene il nostro campionato ed autori di 13 punti ciascuno