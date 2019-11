Guida Vavel al campionato di basket 2014/2015

Vavel vi offre la guida al campionato di Serie A 2014/2015: una guida, più che da leggere, da guardare, con i video di tutti i protagonisti!

Milano parte con i favori dei pronostici, ma Sassari ha già dimostrato di poterla battere. Le pretendenti ai playoff sono pari alle squadre che lotteranno per la salvezza. MarShon Brooks è il nome più luminoso arrivato dal mercato, ma occhio al talento di Jonny Flynn, alla voglia di riscatto di Edgar Sosa e alla grinta di Sundiata Gaines.Sam Young, Kendall Williams, Tony Mitchell promettono divertimento. Jerome Dyson e Alessandro Gentile si contenderanno il titolo di MVP del campionato.

Acea Roma

Chiavi della squadra affidate a Triche; Dalmonte punta tanto su Gibson ed Ejim, fondamentale l'esperienza di Jones e Stipcevic. Dopo una finale e una semifinale scudetto, ripetersi col budget sforbiciato sembra impossibile.

3 Melvin Ejim, Ala, 1991, 201 2013-2014: Iowa St., NCAA: 34 partite: 17.8ppg, 8.4rpg, 1.8apg, 1.2spg, FGP: 50.5%, 3PT: 34.6%, FT: 76.1%

5 Brandon Triche, Play/Guardia, 1991, 190 2013-2014: Aquila Basket Trento, DNA Gold: 41 partite: 17.5ppg, 3.5rpg, 3.0apg, 1.3spg, FGP: 47.2%, 3PT: 36.5%, FT: 76.6%

6 Bobby Jones, Ala, 1984, 201 2013-2014: Virtus Roma : 31 partite: 11.4ppg, 4.5rpg, 1.2apg, 1.2spg, FGP: 54.4%, 3PT: 40.5%, FT: 73.8%; Eurocup: 9 partite: 8.1ppg, 3.3rpg, FGP: 40.0%, 3PT: 34.6%, FT: 66.7%

10 Lorenzo D'Ercole, Play/Guardia, 1988, 190 2013-20141Acea Virtus Roma: 35 games: 2.1ppg; Eurocup: 8 games: 2.4ppg, 1.3rpg

12 Daniele Sandri, Guardia, 1990, 197 2013-2014: PMS Torino, DNA Gold: 39 games: 6.1ppg, 4.6rpg, FGP: 58.8%, 3PT: 30.8%, FT: 76.7%

14 Maxime De Zeeuw, Ala/Centro, 1987, 205 2013-2014: Port of Antwerp Giants (Ethias League): EuroChallenge: 11 partite: 14.2ppg, Reb-1(8.0rpg), 1.9apg, 1.4spg, FGP: 50.8%, 3PT: 37.9%, FT: 85.0%; Ethias League: 40 partite: 12.4ppg, 6.4rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 57.1%, 3PT: 36.7%, FT: 71.7%

15 Oleksandr Kuschev, Centro, 1990, 201 2013-2014: A.S.D. Pall. Benevento (DNC)

22 Kyle Gibson, Guardia, 1987, 196 2013-2014: Giorgio Tesi Group Pistoia: 35 games: 14.5ppg, 2.6rpg, 1.6apg, FGP: 39.7%, 3PT: 36.9%, FT: 87.2%

24 Rok Stipcevic, Play, 1986, 186 2013-2014: Tofas Bursa (Turkey-TBL): 25 partite: 8.5ppg, 2.0rpg, 2.4apg, FGP: 53.8%, 3PT: 39.4%, FT: 75.6%; EuroChallenge: 6 games: 8.7ppg, 3.5rpg, 1.5apg, FGP: 44.0%, 3PT: 29.2%

25 Jordan Morgan, Centro, 1991, 204 2013-2014: Michigan, NCAA: 37 partite: 6.4ppg, 5.0rpg, FGP: 70.0%, FT: 62.9%

Coach Luca Dalmonte

La stella Dopo aver giocato le Final Four NCAA con Syracuse, Brandon Triche ha trascinato Trento in Serie A. Nella gara del 3-0 contro Capo d'Orlando, ha realizzato 43 punti:

Acqua Vitasnella Cantù

Si riparte dalla certezza Sacripanti, un'istituzione al Pianella. L'addio di Ragland è stato sopperito dall'ingaggio di Odom-Johnson, destinato a fare razzie di canestri, e di Feldeine, che ha ben figurato ai Mondiali. Torna in Brianza Eric Williams, che per riscattare le ultime deludenti stagioni ha perso 30 chili; al suo fianco Mbodj, che si è fatto rispettare nel campionato greco. Damian Hollis in DNA ha fatto la differenza. Confermati Stefano Gentile, chiamato al definitivo salto di qualità, e Abass, che avrà più spazio vista la partenza di Aradori.

1 Darius Odom-Johnson, Play, 1989, 187 2013-2014: Sichuan Blue Whales (China-CBA): 4 games: 20.5ppg, 2.3rpg, 2.8apg, da gennaio'14 Springfield Armor D-League: 27 partite: 22.0ppg, 4.4rpg, 6.1apg, 1.4spg, FGP: 48.7%, 3PT: 35.6%, FT: 81.5%, da marzo'14 Philadelphia 76ers (NBA): 2 partite: 0pts, 1.0rpg

4 James Feldeine, Guardia, 1988, 193 2013-2014: Baloncesto Fuenlabrada (Spain-Liga Endesa): 34 partite: 13.9ppg, 3.0rpg, 3.2apg, FGP: 47.4%, 3PT: 35.8%, FT: 82.7%

5 Awudu Abass, Ala, 1993, 200 2013-2014: Pallacanestro Cantù (SerieA): 30 partite: 3.3ppg, 2.1rpg; Eurocup: 11 games: 3.3ppg, 1.3rpg

8 Giacomo Bloise, Play, 1990, 183 2013-2014: da Feb.'14 Angelico Biella (DNA Gold): 10 partite: 4.8ppg, 1.2rpg, 1.4apg

9 Marco Laganà, Play/Guardia, 1993, 197 2013-2014: Angelico Biella (DNA Gold): 23 partite: 10.5ppg, 3.5rpg, 2.8apg, FGP: 45.7%, 3PT: 23.4%, FT: 73.2%

16 Cheikh Mbodj, Centro, 1987, 208 2013-2014: Ilysiakos Athens (Greece-A1): 26 partite: 9.3ppg, 6.7rpg, FGP: 56.1%, FT: 59.5%

18 DeQuan Jones, Ala, 1990, 203 2013-2014: Reno Bighorns (D-League): 50 partite: 13.6ppg, 4.8rpg, 1.7apg, 1.3spg, FGP: 54.1%, 3PT: 40.4%, FT: 70.9%

19 Giacomo Maspero, Ala, 1992, 204 2013-2014: Centrale del Latte Brescia (DNA Gold): 23 partite: 2.0ppg

22 Damian Hollis, Ala, 1988, 203 2013-2014: Angelico Biella, DNA Gold: 34 partite: 18.1ppg, 6.6rpg, 1.2apg, FGP: 64.3%, 3PT (47.6%), FT: 83.1%

25 Ivan Buva, Ala, 1991, 208 2013-2014: HKK Siroki Primorka (Bosnia-Division I): Adriatic League: 26 games: 10.8ppg, 6.0rpg, 2FGP: 49.4%, 3FGP: 34.8%, FT: 65.2%, da aprile '14 Pallacanestro Cantù: 8 games: 3.4ppg, 2.6rpg

30 Stefano Gentile, Play, 1989, 191 2013-2014: Pallacanestro Cantù (SerieA): 31 partite: 9.9ppg, 1.7rpg, 1.7apg, FGP: 48.6%, 3PT: 39.8%, FT: 89.4%; Eurocup: 16 partite: 7.1ppg, 1.5rpg, 1.5apg, FGP: 36.8%, 3PT: 42.9%, FT: 86.7%

31 Eric Williams, Centro, 1984, 206 2013-2014: da novembre'13 fino a febbraio'14 Limoges CSP Elite (France-ProA): 12 partite: 3.1ppg, 2.5rpg

Coach Stefano Sacripanti

La Stella Scelto dai Mavs nel 2012, Odom-Johnson ha giocato scampoli di garbage time in maglia Lakers. In D-League e in Cina ha fatto a fette ogni difesa. Forza, atletismo, visione di gioco: ha tutto per essere il play che, tante volte, è mancato a Cantù.

Banco di Sardegna Sassari

L'addio ai cugini Diener è stato superato con l'ingaggio di Dyson e Logan. Sosa, dopo il discreto anno in Germania, è di nuovo sul trampolino di lancio. Sanders sa il fatto suo in difesa e da 3 è micidiale, Lawal abbina stoppate a schiacciate, Brooks può affermarsi tra le migliori ali in Europa. Il nucleo storico italiano è rimpinguato dall'ingaggio di Cusin.

3 David Logan, Play/Guardia, 1982, 185 2013-2014: ALBA Berlin (Germany-BBL): Eurocup: 18 partite: 13.7ppg, 2.0rpg, 1.6apg, 1.4spg, FGP: 52.6%, 3PT: 45.1%, FT: 89.7%; German League: 42 partite: 12.7ppg, 2.7rpg, 2.5apg, FGP: 47.7%, 3PT: 37.4%, FT: 82.4%

4 Edgar Sosa, Play, 1988, 188 2013-2014: Ratiopharm Ulm (Germany-BBL): Eurocup: 15 partite: 11.5ppg, 1.3rpg, 3.9apg, FGP: 44.3%, 3PT: 43.1%, FT: 84.4%; German League: 34 partite: 10.8ppg, 1.4rpg, 2.7apg, FGP: 49.0%, 3PT: 39.4%, FT: 74.4%

7 Rakim Sanders, Guardia/Ala, 1989, 193 2013-2014: Brose Baskets Bamberg (Germany-BBL): Euroleague: 10 partite: 7.9ppg, 3.2rpg, FGP: 52.4%, 3PT: 45.0%, FT: 66.7%; Eurocup: 6 games: 12.5ppg, 3.2rpg, 1.5apg, 1.7spg, FGP: 54.2%, 3PT: 48.3%, FT: 77.8%; German League: 38 partite: 9.1ppg, 3.7rpg, 1.4apg, 1.2spg, FGP: 51.4%, 3PT: 29.6%, FT: 47.4%

8 Giacomo Devecchi, Guardia/Ala, 1985, 196 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari (SerieA): 32 partite: 3.0ppg, 1.5rpg; Eurocup: 15 partite: 2.4ppg, 1.7rpg

9 Shane Lawal, Centro, 1986, 208 2013-2014: BC Astana (Kazakhstan-D1): VTB United League: 20 partite: 9.2ppg, Reb-5(7.4rpg), 1.7apg, Blocks-1(1.9bpg), FGP: 60.7%, FT: 64.6%; Kazakhstan D1: 13 partite: 11.8ppg, Reb-5(6.0rpg), 1.2apg, Blocks-1(1.6bpg), FGP-2(63.2%), FT: 66.2%

10 Massimo Chessa, Play/Guardia, 1988, 188 2013-2014: PMS Torino (DNA Gold): 14 partite: 8.7ppg, 2.4rpg, 2.6apg, 2FGP: 63.3%, 3FGP: 35.7%, FT: 70.6%, da Marzo '14 Banco di Sardegna Sassari (SerieA): 12 partite: 2.9ppg; Eurocup: 2 partite: 4.0ppg

11 Jerome Dyson, Play, 1987, 191 2013-2014: Enel Basket Brindisi (SerieA): 32 partite: 17.2ppg, 3.7rpg, 3.1apg, 1.6spg, FGP: 50.8%, 3PT: 36.5%, FT: 69.2%

14 Brian Sacchetti, Ala, 1986, 200 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari (SerieA): 39 partite: 5.5ppg, 1.9rpg, FGP: 61.2%, 3PT: 37.5%, FT-2(95.3%); Eurocup: 17 partite: 5.6ppg, 1.9rpg, FGP: 50.0%, 3PT: 32.0%, FT: 92.9%

18 Manuel Vanuzzo, Ala, 1975, 203 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari (SerieA): 35 partite: 3.3ppg, 1.6rpg; Eurocup: 17 partite: 4.4ppg, 1.6rpg

21 Jeff Brooks, Ala, 1989, 203 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta (SerieA): 30 partite: 14.4ppg, 6.3rpg, 1.5apg, 1.6spg, FGP: 56.7%, 3PT: 45.2%, FT: 77.0%

22 Miroslav Todic, Ala, 1985, 205 2013-2014: Enel Brindisi (SerieA): 32 partite: 7.9ppg, 4.8rpg, FGP: 57.7%, 3PT: 27.5%, FT: 76.6%

28 Marco Cusin, Centro, 1985, 211 2013-2014: Pallacanestro Cantu (SerieA): 25 partite: 6.7ppg, 5.6rpg, (1.2bpg), FGP: 58.5%, FT: 73.2%; Eurocup: 12 partite: 3.9ppg, 4.6rpg, Blocks (1.8bpg)

32 Amedeo Tessitori, Ala, 1994, 208 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari (SerieA): 16 partite: 4.1ppg, 2.0rpg; Eurocup: 12 partite: 1.5ppg

Coach Romeo Sacchetti

La Stella Artefice dello straordinario campionato di Brindisi, ha iniziato la stagione alzando il primo trofeo della sua carriera, la Supercoppa. Jerome Dyson punta a diventare un top player in Europa, e per farlo dovrà continuare a vincere con Sassari.



Consultinvest Pesaro

Cinque americani direttamente dal college per una scommessa forse troppo azzardata. Quasi inevitabile, a campionato in corso, che qualcuno degli imberbi lasci spazio a un elemento più navigato. La convivenza di Williams e Myles buoni numeri al college, è uno dei problemi che dovrà risolvere coach Dell'Agnello. Reddic e Judge (entrambi un pianto dalla lunetta) garantiscono presenza in area, mentre Ross è il collante tra i 2 reparti. Panchina molto corta.

00 Kendall Williams, Play, 1991, 193 2013-2014: N.Mexico, NCAA: 34 partite: 16.0ppg, 3.6rpg, 4.9apg, 1.6spg, FGP: 46.6%, 3PT: 38.9%, FT: 79.2%

1 Anthony Myles, Guardia, 1992, 196 2013-2014: Rider, NCAA: 30 partite: 16.1ppg, 4.3rpg, 2.1apg, FGP: 45.6%, 3PT: 37.1%, FT: 75.8%

3 Nicolò Basile, Play, 1995, 189 2013-2014: Credito di Romagna Forli (DNA Gold): 30 partite: 3.8ppg, 2.3rpg, 1.8apg

5 Bernardo Musso, Guardia, 1986, 193 2013-2014: Victoria Libertas Pesaro (SerieA): 30 partite: 8.9ppg, 2.4rpg, 1.1apg, Steals (1.7spg), FGP: 51.9%, 3PT: 34.5%, FT: 83.0%

8 Tommaso Raspino, Guardia/Ala, 1989, 197 2013-2014: Angelico Biella (DNA Gold): 32 partite: 9.9ppg, 3.5rpg, 2.1apg, FGP: 48.7%, 3PT: 32.4%, FT: 81.9%

0 LaQuinton Ross, Ala, 203, 1991 2013-2014: Ohio St., NCAA: 35 partite: 15.2ppg, 5.9rpg, FGP: 44.7%, 3PT: 35.3%, FT: 73.2%

13 Wally Judge, Centro, 1990, 206 2013-2014: Rutgers, NCAA: 30 partite: 7.6ppg, 6.3rpg, 1.1bpg, FGP: 48.6%, FT: 53.3%

23 Nicholas Crow, Ala, 1989, 199 2013-2014: Credito di Romagna Forlì (DNA Gold): 29 partite: 12.1ppg, 4.1rpg, 1.6apg, FGP: 38.6%, 3PT: 33.0%, FT: 69.0%

25 Juvonte Reddic, Ala/Centro, 1992, 207 2013-2014: VCU, NCAA: 35 partite: 11.8ppg, 8.4rpg, 1.3spg, 1.2bpg, FGP: 51.4%, 3PT: 33.3%, FT: 54.8%

33 Lorenzo Tortù, Ala, 1993, 200 2013-2014: La Fortezza Recanati (Lega Due Silver): 28 partite: 4.2ppg, 2.6rpg

Coach Sandro Dell'Agnello

La Stella Figlio di un investigatore privato, una sorella portiere di calcio, appassionato di scacchi, Kendall Williams arriva in Italia dopo aver collezionato riconoscimenti in lungo e in largo (da freshman of the year a All-MWC player of the year).

Dolomiti Energia Trento

Per il primo anno in A ci si affida a Tony Mitchell, giramondo con sporadiche apparizioni in NBA. Un'ala pericolosa soprattutto in post basso. Si è puntato su esterni già svezzati in Europa, Grant e Sanders. Owens (brevemente a Siena) è un lungo da doppia-doppia, mentre Armwood si farà apprezzare per l'atletismo. Pascolo, tra i migliori in DNA, punta a entrare in pianta stabile in Nazionale.

1 Tony Mitchell, Ala, 1989, 198 2013-2014: Jilin Northeast Tigers (China-CBA): 11 partite: 26.8ppg, 7.7rpg, 2.5apg, 1.3spg, 1.5bpg, 2FGP: 50.6%, 3FGP: 28.8%, FT: 77.6%, da gennaio '14 Fort Wayne Mad Ants (D-League), da Marzo'14 Milwaukee Bucks (NBA): 3 partite: 2.0ppg, nuovamente Fort Wayne Mad Ants (D-League): 23 partite: 16.9ppg, 5.4rpg, 2.7apg, 1.0bpg, FGP: 47.5%, 3PT: 26.1%, FT: 71.3%

4 Jamarr Sanders, Guardia, 1988, 193 2013-2014: Prima Veroli (DNA Gold: 35 partite: 14.1ppg, 5.4rpg, 2.9apg, 1.5spg, FGP: 57.4%, 3PT: 38.8%, FT: 79.6%

7 Davide Pascolo, Ala, 1990, 203 2013-2014: Aquila Basket Trento (DNA Gold): 41 partite: 15.6ppg, 9.6rpg, 2.1apg, 1.4spg, 1.3bpg, FGP: 64.7%, 3PT: 40.8%, FT: 77.6%

8 Keaton Grant, Guardia, 193 2013-2014: Neckar RIESEN Ludwigsburg (Germany-BBL): 33 partite: 15.8ppg, 3.7rpg, 1.8apg, 1.6spg, FGP: 51.0%, 3PT: 34.4%, FT: 74.8%

10 Toto Forray, Play, 1987, 187 2013-2014: Aquila Basket Trento (DNA Gold): 41 games: 9.9ppg, 4.5rpg, 3.0apg, 1.5spg, FGP: 48.9%, 3PT: 35.5%, FT: 73.4%

12 Diego Flaccadori, Play/Guardia 1996, 191 2013-2014: Blu Basket Gruppo Remer Treviglio (Lega Due Silver): 25 partite: 2.7ppg

13 Josh Owens, Ala/Centro, 1988, 206 2013-2014: Montepaschi Siena in pre-season, poi Hapoel Tel-Aviv (Israele): 32 games: 10.2ppg, 7.0rpg, FGP: 59.9%, FT: 70.3%

24 Filippo Baldi Rossi, Centro, 1991, 207 2013-2014: Aquila Basket Trento (DNA Gold): 40 partite: 9.9ppg, 7.0rpg, 1.4apg, FGP: 55.3%, 3PT: 37.5%, FT: 81.1%

32 Isaiah Armwood, Ala/Centro, 1990, 206 2013-2014: G.Washington (NCAA): 33 partite: 12.7ppg, 8.4rpg, 1.6apg, 1.5bpg, FGP: 50.0%, 3PT: 20.0%, FT: 66.0%

45 Marco Spanghero, Play/Guardia, 1991, 186 2013-2014: Aquila Basket Trento (DNA Gold): 41 partite: 8.4ppg, 1.9rpg, 2.3apg, FGP: 43.8%, 3PT: 37.8%, FT: 80.3%

Coach Maurizio Buscaglia

La Stella Tony Mitchell promette spettacolo. In una squadra che fa della fisicità e dell'esplosività la sua arma principale, Mitchell porta in dote 2 vittorie nello Slam Dunk Contest della D-League.

EA7 Emporio Armani Milano

Spezzato l'incantesimo Siena, Milano si presenta finalmente al via con il tricolore sulle maglie e obiettivi che vanno oltre i confini nazionali. Partito Langford, è arrivato Brooks, curriculum di spessore e talento offensivo con pochi eguali. In cabina di regia, accanto al confermato Hackett, c'è Ragland, pronto alla consacrazione europea. Gentile sa che un'annata super (soprattutto in Eurolega) potrebbe rappresentare il biglietto per un viaggio Oltreoceano. Sotto le plance, al confermato Samuels sono stati aggiunti Kleiza (409 partite in NBA) e James, che ha girato tutta l'Europa che conta. Confermatissimo il trio Moss-Cerella-Melli, è stato ingaggiato il play di supporto Meacham, mortifero tiratore.

1 Joe Ragland, Play/Guardia 1989, 182 2013-2014: Pallacanestro Cantù, SerieA: 33 partite: 16.2ppg, 3.5rpg, 3.4apg, FGP: 55.8%, 3PT: 46.2%, FT: 82.1%; Eurocup: 16 partite: 14.7ppg, 2.8rpg, 5.2apg, FGP: 58.4%, 3PT: 43.7%, FT: 82.6%

2 MarShon Brooks, Guardia, 1989, 195 2013-2014: Boston Celtics (NBA): 10 partite: 3.1ppg, 1.9rpg; Maine Red Claws (D-League): 5 partite: 27.4ppg, 6.0rpg, 4.4apg, 1.2spg, 1.0bpg, FGP: 50.5%, 3PT: 37.5%, FT: 78.3%; Golden State Warriors (NBA): 5 partite: 2.6ppg, 1.0rpg; Santa Cruz Warriors (D-League): 2 games: 12.0ppg, 2.0rpg, 2.5apg, 1.0spg; Los Angeles Lakers (NBA): 18 partite: 6.2ppg, 1.7rpg, 1.1apg, FGP: 46.4%, 3PT: 57.9%, FT: 69.2%

5 Alessandro Gentile, Guardia, 1992, 200 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano, SerieA: 44 partite: 12.2ppg, 3.7rpg, 2.7apg, FGP: 54.1%, 3PT: 36.8%, FT: 75.9%; Euroleague: 21 partite: 11.4ppg, 2.4rpg, 2.3apg, FGP: 49.3%, 3PT: 33.3%, FT: 64.1%

6 Angelo Gigli, Centro, 1983, 209 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano: Euroleague: 2 oartite: 2.5ppg, 4.0rpg; SerieA: 7 partite: 1.1ppg, 2.1rpg, daFeb.'14 Grissin Bon Reggio Emila (SerieA): 12 partite: 4.2ppg, 4.1rpg; EuroChallenge: 6 partite: 6.3ppg, 4.8rpg, 1.0spg, FT: 62.5%

7 Bruno Cerella, Guardia, 1986, 194 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano, SerieA: 42 partite: 2.6ppg, 1.5rpg; Euroleague: 19 partite: 2.3ppg, 1.3rpg

9 Nicolò Melli, Ala, 1991, 205 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano SerieA: 47 partite: 6.9ppg, 4.9rpg, FGP: 54.8%, 3PT: 37.2%, FT: 75.0%; Euroleague: 27 partite: 5.3ppg, 4.3rpg, FGP: 58.2%, 3PT: 33.3%, FT: 77.3%

10 Trenton Meacham, Play, 1985, 188 2013-2014: JSF Nanterre France-ProA: 30 partite: 9.0ppg, 3.2rpg, 3.3apg, 1.1spg, FGP: 42.0%, 3PT: 41.2%, FT: 67.4%; Euroleague: 10 partite: 8.7ppg, 2.6rpg, 4.1apg, FGP: 41.9%, 3PT: 31.3%; Eurocup: 8 partite: 11.8ppg, 1.9rpg, 3.4apg, FGP: 52.6%, 3PT: 45.2%, FT: 80.0%

11 Linas Kleiza, Ala, 1985, 203 2013-2014: Fenerbahce Ulker Istanbul, Turkey-TBL: 32 partite: 8.9ppg, 3.0rpg, FGP: 56.7%, 3PT: 36.6%, FT: 80.3%; Euroleague: 24 partite: 10.1ppg, 3.5rpg, FGP: 53.0%, 3PT: 30.5%, FT: 91.8%.

21 Shawn James, Centro, 1983, 208 2013-2014: Maccabi Electra Tel-Aviv: 12 partite: 9.0ppg, 6.3rpg, 1.8apg, 1.2spg, 1.1bpg, FGP: 71.4%, FT: 79.2%; Euroleague: 10 partite: 9.8ppg, 3.3rpg, 1.3apg, stoppate: 1.3bpg), FGP: 67.7%, FT: 61.1%, fuori da gennaio per infortunio.

23 Daniel Hackett, Play, 1987, 199 2013-2014: Montepaschi Siena, Euroleague: 9 partite: 13.3ppg, 4.2rpg, 5.8apg, 1.0spg, 2FGP: 43.3%, 3FGP: 40.9%, FT: 74.5%; SerieA: 9 partite: 14.3ppg, 5.2rpg, 5.6apg, 1.8spg, 2FGP: 56.7%, 3FGP: 44.4%, FT: 77.3%, da Dec.'13 EA7 Emporio Armani Milano, SerieA: 35 partite: 7.7ppg, 3.2rpg, 3.0apg, FGP: 43.8%, 3PT: 33.3%, FT: 68.2%; Euroleague: 18 partite: 9.7ppg, 3.5rpg, 3.6apg, 1.3spg, FGP: 41.1%, 3PT: 32.1%, FT: 72.4%

24 Samardo Samuels, Centro, 1989, 206 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano, SerieA: 40 partite: 11.1ppg, 5.6rpg, FGP: 56.4%, 3PT: 33.3%, FT: 67.4%; Euroleague: 25 partite: 9.5ppg, 3.9rpg, FGP: 50.6%, 3PT: 44.4%, FT: 73.0%

34 David Moss, Ala, 1983, 196 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano (SerieA): 45 partite: 9.4ppg, 4.1rpg, 1.2apg, FGP: 61.7%, 3PT: 39.2%, FT: 85.5%; Euroleague: 26 partite: 7.3ppg, 3.6rpg, 1.5apg, 1.0spg, FGP: 64.4%, 3PT: 36.4%, FT: 80.0%

Coach Luca Banchi

La Stella Ovviamente il curriculum di MarShon Brooks parla da solo, e l'ex Nba sembra pronto a dare spettacolo anche in Europa. Il rookie di DeShawn Stevenson vuole imporsi in Eurolega ed in Serie A. Uno che al college, con la maglia di Providence, ha messo a referto una partita da 52 punti.

Enel Brindisi

Punteggi alti garantiti con Brindisi, che si affida a cannonieri seriali: Henry, Turner e Denmon sono tipi da ventello. Il confermato James è un'arma affidabile, come il lungo Ivanov, già visto a Montegranaro. Il giramondo Mays garantisce stoppate e rimbalzi.

2 Demonte Harper, Guardia/Ala, 1989, 193 2013-2014: Tsmoki-Minsk Belarus-Premier League: VTB United League: 17 partite: 10.1ppg, 4.2rpg, 3.1apg, 1.2spg, FGP: 42.1%, 3PT: 34.6%, FT: 63.6%; Belarusian Premier League: 13 partite: 12.8ppg, 4.3rpg, 3.8apg, 1.6spg, FGP: 51.4%, 3PT: 43.1%, FT: 69.2%; EuroChallenge: 14 partite: 11.2ppg, 5.9rpg, 1.9apg, FGP: 50.5%, 3PT: 35.1%, FT: 64.3%

5 Delroy James, Ala, 1987, 203 2013-2014: Enel Brindisi SerieA: 33 partite: 11.8ppg, 7.8rpg, 1.3apg, 1.3spg, stoppate: 1.2bpg, FGP: 58.0%, 3PT: 28.9%, FT: 71.1%

7 Massimo Bulleri, Play, 1977, 188 2013-2014: Enel Brindisi (SerieA): 16 partite: 5.6ppg, 1.2rpg, FGP: 52.6%, 3PT: 37.5%, FT: 93.3%, infortunato a Feb.14

8 David Cournooh, Play, 1990, 187 2013-2014: Montepaschi Siena SerieA: 41 partite: 4.0ppg, 1.4rpg; Euroleague: 8 partite: 2.1ppg; Eurocup: 6 partite: 2.8ppg, 1.5apg

12 Marcus Denmon, Guardia, 1990, 191 2013-2014: Tofas Bursa Turkey-TBL: 31 partite: 13.9ppg, 3.4rpg, 3.2apg, FGP: 43.6%, 3PT: 34.9%, FT: 81.4%; EuroChallenge: 6 partite: 15.0ppg, 5.7rpg, 2.7apg, 1.2spg, FGP: 40.4%, 3PT: 20.0%, FT: 83.3%

19 Andrea Zerini, Ala, 1988, 205 2013-2014: Enel Brindisi SerieA: 32 partite: 3.6ppg, 3.4rpg

22 Sek Henry, Play, 1987, 193 2013-2014: AZS Koszalin (Poland-TBL): 18 partite: 15.7ppg, 4.0rpg, 4.2apg, 1.1spg, FGP: 54.0%, 3PT: 41.5%, FT: 80.3%, lascia la squadra a marzo

31 Elston Turner, Guardia, 1990, 195 2013-2014: Victoria Libertas Pesaro SerieA: 30 partite: 16.8ppg, 2.4rpg, 2.1apg, FGP: 46.7%, 3PT: 31.9%, FT: 68.4%

40 James Mays, Centro, 1986, 206 2014: San Mig Coffee Mixers (Philippines-PBA: Commissioner's Cup: 19 partite: 20.0ppg,16.8rpg, 2.3apg, stoppate1.8bpg, FGP: 51.2%, 3PT: 24.0%, FT: 61.9%

44 Dejan Ivanov, Ala/Centro, 1986, 205 2013-2014: Estudiantes Madrid,Spain-Liga Endesa: 28 partite: 10.8ppg, 4.7rpg, 1.4apg, FGP: 46.3%, 3PT: 36.8%, FT: 75.0%

Coach Piero Bucchi

La stella 4 anni a Nebraska University poco scintillanti, Sek Henry ha iniziato la sua avventura pro in Giappone. In 2 anni in Polonia è cresciuto mostrando leadership, visione di gioco, atletismo. Contrattualizzato a maggio, nonostante la squalifica per doping rimediata in Polonia .

Giorgio Tesi Group Pistoia

Quasi 2000 abbonati sono la risposta ai playoff della scorsa stagione. Williams è stato il migliore nel precampionato, ma Moretti si aspetta tanto dal guizzante Hall e dal jolly Brown. Il guerriero Milbourne può essere la sorpresa del campionato.

4 Gilbert Brown, Ala, 1987, 198 2013-2014: Canton Charge (D-League, ): 43 partite: 12.1ppg, 3.6rpg, 2.5apg, 1.0spg, FGP: 56.3%, 3PT: 35.4%, FT: 77.2%

5 Daniele Cinciarini, Guardia, 1983, 194 2013-2014: Sutor Montegranaro SerieA: 30 partite: 15.4ppg, 2.9rpg, 2.0apg, FGP: 45.0%, 3PT: 37.2%, FT: 73.0%

6 CJ Williams, Guardia, 1990, 196 2013-2014: Los Angeles D-Fenders (D-League, ): 51 partite: 14.5ppg, 4.6rpg, 1.9apg, 1.3spg, FGP: 54.8%, 3PT: 44.2%, FT: 83.1%

8 Martino Mastellari, Play/Guardia 1996, 193 2013-2014: Aget Service Imola (DNA Gold): 11 parite: 0.5ppg, da Feb.'14 Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 (DNB): 1 game: 0pts

9 Tommaso Bianchi, Play/Guardia, 1996, 192 2013-2014: Montecatini SC 1949 (DNB): 15 partite: 2.9ppg, 1.6rpg

11 Landon Milbourne, Ala, 1987, 201 2013-2014: Panionios ON Telecoms Athens (A1): Eurocup: 16 partite: 10.1ppg, 3.6rpg, FGP: 57.6%, 3PT: 26.9%, FT: 68.8%; Greek League: 35 partite: 10.0ppg, 3.7rpg, 1.1spg, FGP: 53.2%, 3PT: 35.5%, FT: 84.2%

12 Ariel Filloy, Play/Guardia, 1987, 190 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila (Italy-SerieA): 35 partite: 3.7ppg, 1.5rpg, 1.2apg; EuroChallenge: 16 partite: 4.6ppg, 1.4rpg, 1.3apg

18 Danile Magro, Centro, 1987, 208 2013-2014: Umana Reyer Venezia (SerieA): 28 partite: 2.9ppg, 2.8rpg

21 Langston Hall, Play/Guardia, 1991, 191 2013-2014: Mercer (NCAA, ): 36 partite: 14.6ppg, 3.1rpg, 5.6apg, 1.4spg, FGP: 40.0%, 3PT: 39.1%, FT: 85.0%

35 Chris Czerapowicz, Ala, 1991, 203 2013-2014: Davidson (NCAA, ): 30 partite: 8.2ppg, 4.3rpg, FGP: 49.6%, 3PT: 28.0%, FT: 69.6%

43 Linton Johnson, Centro, 1980, 203 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari (Italy-SerieA): 14 partite: 8.4ppg, 5.9rpg, 1.1apg, 1.1spg, 2FGP: 53.8%, 3FGP: 10.0%, FT: 53.8%; Eurocup: 11 partite: 8.4ppg, 6.2rpg, 1.1apg, 1.0spg, 2FGP: 57.6%, 3FGP: 14.3%, FT: 68.4%, da gennaio '14 Cimberio Varese (Italy-SerieA, ): 13 partite: 7.7ppg, 7.8rpg, 1.2bpg, FGP: 50.0%, 3PT: 15.4%, FT: 76.2%

Coach Paolo Moretti

La Stella Cattivo, ottimo difensore, temprato da 4 anni in giro per l'Europa. Landon Milbourne è il classico collante che fa la gioia di allenatori e tifosi. In coppia con Johnson può fare faville.

Granarolo Bologna

Arrigoni può sbagliare gli americani 2 anni di seguito? Fontecchio e Imbrò avranno tante opportunità di mettersi in luce, mentre Gilchrist si candida a essere il primo americano sostituito dopo l'inizio del campionato. Hazell era un fenomeno a Seton Hall (2146 punti e 201 triple), si è poi perso per strada. Si spera nella resurrezione di Ray, o magari, in arrivi dopo gli ultimi tagli NBA. Ci si attende tanto da White.

1 Okaro White, Ala, 1992, 205 2013-2014: Florida St. (NCAA, ): 34 partite: 12.9ppg, 6.6rpg, 1.0apg, 1.1bpg, FGP: 55.4%, 3PT: 34.9%, FT: 79.9%

8 Gino Cuccarolo, Centro, 1987, 221 2013-2014: Centrale del Latte Brescia (DNA Gold): 30 partite: 5.1ppg, 5.9rpg, FGP: 60.0%, FT: 65.9%

9 Abdul Gaddy, Play/Guardia, 1992, 190 2013-2014: Maine Red Claws (D-League, ): 46 partite: 9.0ppg, 3.2rpg, 5.0apg, FGP: 52.6%, 3PT: 42.0%, FT: 57.6%

11 Marco Portannese, Guardia, 1989, 192 2013-2014: Capo d'Orlando (DNA Gold): 41 partite: 10.2ppg, 5.1rpg, 2.3apg, 1.3spg, FGP: 47.9%, 3PT: 35.6%, FT: 79.0%

12 Matteo Imbrò, Play, 1994, 189 2013-2014: Granarolo Bologna (SerieA): 17 partite: 2.7ppg, 1.6rpg

13 Simone Fontecchio, Ala, 1995, 199 2013-2014: Granarolo Bologna (SerieA): 25 partite: 2.7ppg, 1.1rpg

14 Valerio Mazzola, Ala/Centro, 1988, 205 2013-2014: S.S. Sutor Montegranaro (SerieA): 29 partite: 6.9ppg, 5.6rpg, FGP: 60.2%, 3PT: 25.0%, FT: 69.4%

21 Jeremy Hazell, Guardia, 1986, 195 2013-2014: da gennaio'14 Juventus-LKSK Utenos (Lithuania-LKL, ): 17 partite: 14.0ppg, 5.0rpg, 1.4apg, 1.6spg, FGP: 48.4%, 3PT: 38.6%, FT: 75.0%; Baltic League: 4 partite: 8.5ppg, 6.5rpg, 2.0spg

24 Augustus Gilchrist, Ala, 1989, 208 2013-2014: Iowa Energy (D-League): 48 partite: 7.6ppg, 4.8rpg, 1.1bpg, FGP: 57.0%, 3PT: 8.3%, FT: 64.6%

25 Allan Ray, Guardia, 1984, 188 2013-2014: KK Cedevita Zagreb (Croatia-A1): Adriatic League: 21 partite: 7.0ppg, 2.0rpg, 1.3apg, FGP: 35.2%, 3PT: 38.1%, FT: 83.3%; Croatian League: 2 partite: 2.0ppg, 2.0rpg

Coach Giorgio Valli

La Stella In carriera, complice una buona dose di sfortuna, ha raccolto meno di quanto ci si aspettasse. A 30 anni Allan Ray torna in Italia per rivestire i panni del veterano in una Virtus lontanissima dai fasti dei tempi d'oro, ritrovando il coach con cui, a Ferrara, ha dato il meglio di sè.

Grissin Bon Reggio Emilia

Alzare l'asticella, è la frase ricorrente. La pattuglia lituana non ha bisogno di presentazioni, c'è però l'interrogativo legato alla carta d'identità: 35 primavere per i gemelli Lavrinovic e 37 per Kaukenas. Drake Diener è a caccia di altre imprese dopo quelle compiute a Sassari, mentre Cinciarini vuole dimostrare di poter essere il play titolare della Nazionale, a cui ambiscono giustamente, i vari Polonara, Della Valle, Cervi e Pini. Grandi ambizioni, che, all'unica squadra senza USA della nostra Serie A, non fanno tremare le gambe, grazie anche al supporto degli oltre 3mila abbonati.

4 Federico Mussini, Play, 1996, 182 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila (SerieA): 4 partite: 0.8ppg; EuroChallenge: 5 partite: 2.6ppg, 1.0rpg

5 Francesco Veccia, Play, 1993, 190 2013-2014: Pallacanestro Mantovana (Lega Due Silver): 16 partite: 2.7ppg, da Mar.'14 Pallacanestro Correggio (Nazionale D )

6 Achille Polonara, Ala, 1991, 203 2013-2014: Cimberio Varese (SerieA): 30 partite: 10.5ppg, 4.8rpg, 1.1apg, FGP: 59.3%, 3PT: 33.6%, FT: 74.6%; Eurocup: 10 partite: 7.2ppg, 3.6rpg, 1.1apg, 1.0spg, FGP: 27.8%, 3PT: 31.8%, FT: 62.5%

7 Darius Lavrinovic, Ala/Centro, 1979, 212 2013-2014: Budivelnyk Kyiiv: Euroleague: 10 partite: 15.1ppg, 5.3rpg, 1.8apg, 1.0spg, FGP: 63.6%, 3PT: 41.9%, FT: 84.8%; Ukrainian Superleague: 28 partite: 16.4ppg, 6.6rpg, 2.3apg, FGP: 57.8%, 3PT: 49.3%, FT: 83.9%; Eurocup: 10 partite: 16.8ppg, 6.8rpg, 2.8apg, 1.1spg, FGP: 59.2%, 3PT: 43.3%, FT: 83.0%

8 Amedeo Della Valle, Guardia, 1993, 194 2013-2014: Ohio State (NCAA): 33 partite: 4.0ppg, 1.8rpg, da Mar.'14 Grissin Bon Reggio Emila (SerieA): 1 partita: 0pts, 1reb, 1assist

10 Adam Pechacek, Ala/Centro, 1995, 207 2013-2014: Granarolo Bologna junior team

11 Giovanni Pini, Ala, 1992, 200 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila (SerieA): 10 partite: 2.0ppg, 1.7rpg; EuroChallenge: 9 partite: 1.8ppg, 1.7rpg

12 Ksistof Lavrinovic, Ala/Centro, 1979, 210 2013-2014: B.C. Zalgiris Kaunas (LKL, ): Euroleague: 13 partite: 7.2ppg, 3.4rpg, 1.0apg, 2FGP: 47.1%, 3FGP: 23.1%, FT: 87.5%; Lithuanian LKL: 9 partite: 10.1ppg, 3.7rpg, 1.1apg, 2FGP: 62.0%, 3FGP: 26.3%, FT: 73.7%, da Feb.'14 Valencia Basket (Spain-Liga Endesa): 15 partite: 7.3ppg, 2.3rpg, FGP: 64.0%, 3PT: 36.0%, FT: 67.9%

13 Rimantas Kaukenas, Guardia, 1977, 192 2013-2014: Laboral Kutxa Vitoria (Spain-Liga Endesa): Spanish League: 5 partite: 5.8ppg, 1.2rpg, FGP: 53.8%, 3PT: 40.0%, FT: 75.0%; Euroleague: 5 partite: 3.6ppg; EuroChallenge: 10 partite: 15.3ppg, 1.4rpg; Spanish Liga Endesa: 5 partite: 5.8ppg, 1.2rpg, 2FGP: 53.8%, 3FGP: 40.0%, FT: 75.0%, da Dic.'13 Grissin Bon Reggio Emila (Italy-SerieA, ): 26 partite: 11.3ppg, 2.0rpg, 2.2apg, FGP: 44.6%, 3PT: 41.2%, FT: 83.1%, 1.5rpg, 3.3apg, 1.4spg, FGP: 48.6%, 3PT: 45.7%, FT: 88.1%

14 Riccardo Cervi, Centro, 1991, 214 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila (SerieA, ): 34 partite: 5.8ppg, 4.1rpg, FGP-1(78.5%), FT: 76.3%; EuroChallenge: 16 partite: 3.8ppg, 3.6rpg 15 Ojars Silins, Ala, 1993, 200 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila SerieA, : 35 partite: 7.3ppg, 2.4rpg, FGP: 56.8%, 3PT: 39.2%, FT: 78.3%; EuroChallenge: 16 partite: 6.8ppg, 2.9rpg, FGP: 51.2%, 3PT: 38.5%, FT: 71.4%

16 Drake Diener, Guardia, 1981, 196 2013-2014: Banco di Sardegna Sassari SerieA: 39 partite: 18.9ppg, 4.3rpg, 2.8apg, 1.1spg, FGP: 61.1%, 3PT50.0%), FT: 85.6%; Eurocup: 17 partite: 16.6ppg, 3.3rpg, 2.8apg, FGP: 56.0%, 3PT: 49.1%, FT: 90.0%

20 Andrea Cinciarini, Play, 1986, 193 2013-2014: Grissin Bon Reggio Emila SerieA: 33 partite: 12.4ppg, 4.9rpg, Assists-1(6.1apg), 1.5spg, FGP: 51.7%, 3PT: 32.7%, FT: 73.2%; EuroChallenge: 12 partite: 12.0ppg, 5.1rpg, 6.3apg, 1.5spg, FGP: 47.5%, 3PT: 27.3%, FT: 71.9%

Coach Max Menetti

La Stella Snobbato dalla NBA, più forte del morbo di Chron, approdato in Italia nel 2006 Drake Diener migliora anno dopo anno e nella scorsa stagione, a 33 anni suonati, tocca vette di onnipotenza, chiudendo col 50% da 3 (119/238) e 19 punti di media.

Openjobmetis Varese

Dopo l'infortunio che lo mise fuori dai giochi a Reggio Emilia, potrà finalmente confrontarsi con la Serie A Dawan Robinson, a cui darà man forte l'eterno Deane. Promette spettacolo il terzetto formato da Diawara, che torna a Varese dopo 2 anni, dallo schiacciatore Daniel e da Okoye, irrefrenabile sia al college che in Australia e desideroso di riscattare la prima deludente parentesi europea. Dubbi sotto canestro, dove sono ok i gregari Callahan e Kangur, ma l'unico centro di ruolo è il 20enne Affia.

1 Andy Rautins, Guardia, 1986, 193 2013-2014: Fraport Skyliners Frankfurt (Germany-BBL): 15 partite: 17.6ppg, 4.3rpg, 3.6apg, FGP: 46.3%, 3PT: 42.4%, FT: 91.2%, lascia la squadra a dicembre

2 Ed Daniel, Ala, 1990, 200 2013-2014: Giorgio Tesi Group Pistoia SerieA: 35 partite: 8.7ppg, 7.6rpg, FGP: 52.1%, 66.7%, FT: 64.3%

4 Andrea Casella, Ala, 1990, 196 2013-2014: Prima Veroli (DNA Gold): 35 partite: 9.8ppg, 3.8rpg, FGP: 46.4%, 3PT: 39.6%, FT: 88.5%

5 Dawan Robinson, Play, 1982, 191 2013-2014: Fraport Skyliners Frankfurt (Germany-BBL): 5 partite: 14.2ppg, 1.6rpg, 2.4apg, 1.2spg, 2FGP: 51.2%, 3FGP: 6.7%, FT: 96.0%, da Nov.'13 GreenTops Netanya (Israel-Winner League, ): 24 partite: 19.3ppg, 3.0rpg, 4.0apg, 1.9spg, FGP: 57.0%, 3PT: 26.9%, FT: 74.8%

9 Yakhouba Diawara, Ala, 1982, 201 2013-2014: BCM Gravelines Dunkerque Grand Littoral (ProA): 13 partite: 11.9ppg, 3.5rpg, FGP: 47.1%, 3PT: 30.6%, FT: 66.7%; Eurocup: 8 partite: 12.1ppg, 4.4rpg, FGP: 42.6%, 3PT: 36.6%, FT: 80.0%, lascia la squadra a marzo

11 Stanley Okoye, Ala, 1991, 198 2013-2014: Ikaros Kallitheas (Greece-A1), da ottobre.'13 GreenTops Netanya (Israel-Winner League): 4 partite: 8.5ppg, 7.3rpg, 1.3spg, 1.0bpg, poi BOQ Redbacks (Australia-SBL, ): 30 partite: 28.0ppg, 11.2rpg, 1.8apg, 1.8spg, 1.0bpg, FGP: 51.6%, 3PT: 35.6%, FT: 72.1%

12 Willie Deane, Play, 1980, 185 2013-2014: Krasny Oktyabr Volgograd (Russia-VTB, ): 20 partite: 18.4ppg, 4.8rpg, 7.0apg, 1.2spg, FGP: 51.2%, 3PT: 36.5%, FT: 83.9%, da maggio'14 EA7 Emporio Armani Milano (SerieA): 1 partita: 2pts, 1ast

13 Craig Callahan, Ala, 1981, 204 2013-2014: Tezenis Verona (Italy-DNA Gold, ): 39 partite: 13.8ppg, 6.9rpg, 1.1apg, FGP: 57.1%, 3PT: 39.2%, FT: 75.0%

14 Kristjan Kangur, Ala, 1982, 201 2013-2014: EA7 Emporio Armani Milano (SerieA): 37 partite: 3.7ppg, 2.5rpg; Euroleague: 17 partite: 3.9ppg, 1.9rpg

17 Francois Affia, Centro, 1993, 211 2013-2014: Cimberio Varese: Eurocup: 4 partite: 0.5ppg, 1.8rpg



Coach Gianmanrco Pozzecco

La Stella Dovremmo postare un video con le triple di Rautins o le schiacciate di Daniel od Okoye, ma anche se non va in campo, in una squadra dove c'è il Poz, la stella è lui!

Pasta Reggia Caserta

Sam Young (249 partite e oltre 1400 punti in NBA) è candidato al titolo di top scorer. Da testare Howell, tra i migliori lunghi dell'ultima D-League, e Gaines, pistolero che la scorsa stagione ha segnato 47 punti in una partita. Confermatissimi i veterani Michelori e Mordente, oltre a Moore, arrivato lo scorso febbraio per sostituire Hannah, e il lungo Scott.

0 Richard Howell, Ala, 203, 1990 2013-2014: Portland Trail Blazers (NBA), da Nov.'13 Idaho Stampede (D-League): 20 partite: 18.0ppg, 10.6rpg, 2.6apg, 1.4spg, FGP: 57.1%, FT: 61.5%, poi Talk N Text Tropang Texters (Philippines-PBA, ): Commissioner's Cup: 15 partite: 19.6ppg, 18.5rpg, 1.7apg, FGP: 48.2%, FT: 65.8%

1 Frank Gaines, Guardia, 1990, 193 2013-2014: Maine Red Claws (D-League, ): 48 partite: 22.4ppg, 3.7rpg, 1.5apg, 1.3spg, 2FGP: 50.4%, 3FGP: 39.7%, FT: 75.7%,

poi Gigantes de Guayana (Venezuela-LPB): 5 partite: 15.0ppg, 2.2rpg, 1.2spg, FGP: 42.4%, 3PT: 36.0%, FT: 76.9%

3 Marco Mordente, Guardia, 1979, 192 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta SerieA,: 30 partite: 6.6ppg, 2.3rpg, 2.2apg, FGP: 36.7%, 3PT: 27.2%, FT: 81.5%

4 Sam Young, Ala, 1985, 198 2013-2014: San Antonio Spurs (NBA), da Nov.'13 Sydney Kings (Australia-NBL, ): 21 partite:21.9ppg, 5.5rpg, 2.3apg, 1.0spg, FGP: 56.4%, 3PT: 26.9%, FT: 67.5%, poi Vaqueros de Bayamon (Puerto Rico-BSN): 39 partite: 19.9ppg, 7.8rpg, 2.5apg, FGP-3(60.3%), 3PT: 33.3%, FT: 70.7%

13 Michele Vitali, Guardia 1991, 196 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta (SerieA): 29 partite: 8.3ppg, 3.4rpg, 1.0apg, FGP: 46.5%, 3PT: 30.9%, FT: 70.0%

14 Claudio Tommasini, Play, 1991, 197 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta (SerieA): 25 partite: 2.9ppg, 1.2rpg

15 Andrea Michelori, Ala/Centro, 1978, 202 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta (SerieA): 29 partite: 5.7ppg, 3.7rpg, FGP: 59.2%, FT: 69.4%

20 Luigi Sergio, Ala, 1988, 193 2013-2014: Credito di Romagna Forli (DNA Gold): 29 partite: 8.1ppg, 3.6rpg, FGP: 46.9%, 3PT: 39.7%, FT: 63.6%

25 Ronald Moore, Play, 1988, 183 2013-2014: SK Cherkasy Monkeys (Ukraine-Superleague, ): 16 partite: 11.8ppg, 3.4rpg, 8.3apg, FGP: 43.6%, 3PT: 36.5%, FT: 78.4%, da Feb.'14,Pasta Reggia JuveCaserta (Italy-SerieA): 10 partite: 8.7ppg, 5.1rpg, 4.6apg, 1.1spg, FGP: 32.1%, 3PT: 33.3%, FT: 83.3%

34 Carleton Scott, Ala, 1988, 201 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta (Italy-SerieA): 30 partite: 7.0ppg, 3.9rpg, 1.2spg, FGP: 58.5%, 3PT: 27.2%, FT: 76.7%

Coach Lele Molin

La Stella Sam Young approda al PalaMaggiò con le stimmate del potenziale crack. Leader a Pittsburgh, 4 anni in NBA, i primi 2 con buone cifre (oltre 7 punti di media), lo scorso anno ha devastato difese in Australia e a Porto Rico, e ha tutto per fare lo stesso anche in Italia.

Sidigas Avellino

Il solo confermato, oltre a coach Vitucci, è il neo capitano Cavaliero. Transato il ricco contratto di Lakovic, è arrivato Gaines, play lanciato da Cantù che si è fatto rispettare anche in NBA. Banks con Vitucci potrà dare il meglio di sè. Occhio al talento ungherese Hanga, sotto contratto con Vitoria. Il reparto lunghi è attrezzato per fare le cose in grande. Anosike ha divorato vagonate di rimbalzi con Pesaro, da cui arriva anche Trasolini (che conferma la regola che prevede l'ingaggio, da parte di Avellino, del giocatore che nella precedente esperienza in Italia ha disputato la propria miglior gara proprio contro i biancoverdi: Foster, Shakur e Tamar Slay); Harper combina fisico e tecnica, anche se latita a rimbalzo. Dalla panchina, ecco Cadougan, pescato in Georgia dove viaggiava con numeri da fenomeno.



1 O.D. Anosike, Centro, 203, 1991 2013-2014: Victoria Libertas Pesaro (Italy-SerieA, ): 30 partite: 14.3ppg, 13.1rpg, 1.2spg, FGP: 58.0%, FT: 55.7%, da maggio'14 Strasbourg IG (France-ProA): 6 partite: 4.5ppg, 3.3rpg, 1.3spg

2 Sundiata Gaines, Play, 1986, 185 2013-2014: da Nov.'13 Besiktas Istanbul (Turkey-TBL): Eurocup: 6 partite: 13.0ppg, 2.3rpg, 4.5apg, 1.5spg, 2FGP: 53.8%, 3FGP: 34.8%, FT: 66.7%; Turkish TBL: 6 partite: 10.7ppg, 2.3rpg, 3.7apg, 1.3spg, 2FGP: 35.3%, 3FGP: 29.2%, FT: 73.1%, da Feb.'14 Reno Bighorns (D-League): 18 partite: 15.4ppg, 4.9rpg, 5.3apg, 1.6spg, FGP: 47.2%, 3PT: 43.5%, FT: 77.1%

5 Junior Cadougan, Play, 1990, 187 2013-2014:Basketball Club Batumi (Georgia-Superleague,): 22 partite: 21.8ppg, 5.3rpg, 6.2apg, FGP: 45.6%, 3PT: 31.1%, FT: 65.5%

8 Adam Hanga, Ala, 1989, 200 2013-2014: Laboral Kutxa Vitoria (Spain-Liga Endesa): Euroleague: 15 partite: 5.6ppg, 2.1rpg, 1.1apg, FGP: 56.1%, 3PT: 28.6%, FT: 56.0%; Spanish League: 26 partite: 5.8ppg, 2.4rpg, 1.0apg, FGP: 62.9%, 3PT: 33.3%, FT: 50.0%

9 Adrian Banks, Guardia, 1986, 191 2013-2014: Galil Gilboa: Balkan League: 2 partite: 13.5ppg; Eurocup: 4 partite: 13.3ppg, 3.0rpg, 1.5apg, 1.5spg; Israel Winner League: 4 partite: 9.8ppg, 2.3rpg, 2.5apg, 1.0spg, da Nov'14 Cimberio Varese: 23 partite: 17.0ppg, 2.7rpg, 2.0apg, FGP: 53.3%, 3PT-3(46.4%), FT: 89.9%, 1.8rpg

10 Daniele Cavaliero, Play/Guardia, 1984, 188 2013-2014: Sidigas Avellino (SerieA, ): 30 partite: 11.1ppg, 2.3rpg, 3.9apg, FGP: 49.5%, 3PT: 38.2%, FT: 78.1%

13 Riccardo Cortese, Guardia/Ala, 196, 1986 2013-2014: Giorgio Tesi Group Pistoia (Lega2Gold): 35 partite: 5.9ppg, 3.5rpg, FGP: 46.0%, 3PT: 29.9%, FT: 74.2%

15 Marc Trasolini, Ala, 1990, 206 2013-2014: Victoria Libertas Pesaro (SerieA): 30 partite: 10.4ppg, 6.7rpg, 1.1spg, FGP: 56.8%, 3PT: 26.5%, FT: 81.8%

25 Luca Lechthaler, Centro, 1986, 206 2013-2014: Aquila Basket Trento (DNA Gold): 41 partite: 3.5ppg, 4.3rpg

32 Justin Harper, Ala, 1989, 208 2013-2014: Hapoel Tel-Aviv : 30 partite: 10.4ppg, 5.1rpg, 1.4apg, FGP: 57.0%, 3PT: 31.6%, FT: 75.0%

Coach Frank Vitucci

La Stella La classica storia che fa impazzire gli americani. Sundiata Gaines, causa infortuni a catena, viene aggregato in tutta fretta da Utah, e alla prima partita in NBA si trova contro LeBron James. A fil di sirena, realizzerà la tripla della vittoria. Godetevi il video!

Umana Reyer Venezia

L'ambiziosa Venezia riparte da coach Recalcati, per nulla intenzionato a godersi la pensione. Stone garantisce esplosività e imprevedibilità, Goss esperienza e regolarità. Dal naufragio di Siena è arrivato il trio Ress-Viggiano-Ortner, da Caserta il solido centro Moore. Occhio a Dulkys, ennesima guardia prodotta dalla rinomata scuola lituana.

1 Cameron Todd Moore, Centro, 1990, 209 2013-2014: Pasta Reggia JuveCaserta SerieA: 11 partite: 14.1ppg, 7.0rpg, FGP: 58.7%,3PT: 50.0%, FT: 63.6%

2 Julyan Stone, Play, 1988, 198 2013-2014: Toronto Raptors (NBA): 18 partite: 1.0ppg, 1.1rpg

4 Hrovje Peric, Ala, 1985, 200 2013-2014: Umana Reyer Venezia SerieA: 29 partite: 11.2ppg, 4.7rpg, 1.2apg, FGP: 57.2%, 3PT: 38.5%, FT: 75.9%

5 Phil Goss, Guardia, 1983, 186 2013-2014: Virtus Roma (SerieA, ): 37 partite: 14.4ppg, 2.9rpg, 2.7apg, 1.3spg, FGP: 50.2%, 3PT:41.5%, FT: 90.7%; Eurocup: 10 partite: 9.6ppg, 1.8rpg, 2.3apg, 1.1spg, FGP: 46.2%, 3PT: 33.3%, FT: 66.7%

10 Michele Ruzzier, Play, 1993, 185 2013-2014: Acegas Aps Trieste (DNA Gold, ): 30 partite: 8.5ppg, 2.5rpg, 2.7apg, FGP: 49.3%, 3PT:35.3%, FT: 69.4%

14 Tomas Ress, Ala/Centro, 1980, 208 2013-2014: Montepaschi Siena SerieA): 47 partite: 5.3ppg, 3.4rpg, FGP: 54.8%, 3PT: 38.7%,FT: 77.8%; Euroleague: 10 partite: 4.2ppg, 2.9rpg; Eurocup: 6 partite: 2.8ppg, 2.3rpg, 1.3bpg

16 Benjamin Ortner, Centro, 1983, 206 2013-2014: Montepaschi Siena SerieA: 47 games: 4.3ppg, 3.6rpg; Euroleague: 10 games: 3.6ppg, 2.4rpg; Eurocup: 6 games: 6.8ppg, 2.7rpg, FGP: 61.5%, FT: 69.2%

22 Jeff Viggiano, Ala, 1984, 197 2013-2014: Montepaschi Siena (SerieA): 47 partite: 6.3ppg, 2.3rpg, FGP: 55.8%, 3PT: 37.6%, FT:66.7%; Euroleague: 10 partite: 6.5ppg, 2.6rpg, 1.2apg, FGP: 53.3%, 3PT: 25.6%, FT: 60.0%; Eurocup: 6 partite: 5.2ppg, 2.3rpg, FGP:35.7%, 3PT: 25.0%

33 Marco Ceron, Guardia, 1992, 195 2013-2014: Nuovo Napoli Basket (DNA Gold): 25 games: 9.6ppg, 2.9rpg, 1.2apg, FGP: 54.0%, 3PT: 33.0%, FT: 82.3%

44 Deividas Dulkys, Guardia, 1988, 195 2013-2014: Lietuvos Rytas Vilnius (Lithuania-LKL), da Ottobre '13Anwil Wloclawek(Poland-TBL, ): 19 partite: 16.4ppg, 3.3rpg, 2.8apg FGP: 53.9%, 3PT: 45.0%, FT: 78.4%, da Marzo'14 Tofas Bursa (Turkey-TBL,): 10 partite: 11.4ppg, 3.9rpg, 2.0apg, 1.1spg, FGP: 42.9%, 3PT: 54.5%, FT: 85.7%

Coach Carlo Recalcati

La Stella Perso Lorenzo Brown, il giocatore su cui Venezia fa più affidamento per il rilancio è Deividas Dulkys, guardia 26enne che ha giocato 4 anni a Florida State prima di ritornare in patria al Lietuvos Rytas. La specialità della casa è il tiro, ma Dulkys ha raccolto buone cifre anche alle voci rimbalzi e assist.

Upea Capo d'Orlando

Potrebbe essere Capo d'Orlano la sorpresa del prossimo torneo? Un coach preparatissimo scuola Siena, Griccioli; un fenomeno la cui carriera in NBA è stata frenata dagli infortuni, Flynn; il confermato Archie e la guardia Freeman, che a Forlì faceva stropicciare gli occhi; Burgess e Hunt, che completano un quintetto molto atletico; una panchina ricchissima di esperienza (Basile, Soragna, Nicevic, Pecile)... L'Orlandina può far divertire.

1 Dominique Archie, Ala, 1987, 200 2013-2014: Upea Capo d'Orlando (Lega2 Gold, ): 41 partite: 15.4ppg, 7.0rpg, 1.5apg, 1.2spg, Blocks-5(1.1bpg