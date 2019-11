Oggi è un giorno speciale per me, per Vavel e anche (spero) per tutti i tifosi italiani dei Mavs; infatti oggi nasce "Mavs Italia", il primo blog italiano sui Dallas Mavericks.

Voglio partire svelandovi da dove deriva questo amore per i Mavs: La passione per questi colori, per questa maglia e per questa squadra è nata nel lontano 2000, quando a Natale trovai sotto l'albero "NBA Live 2000", famoso gioco di basket per la PS1. Quello con i Mavs fu un'amore a prima vista, infatti senza pensarci un attimo, fu la prima squadra che usai: mi trastullai per ore giocando con il trio Nash-Nowitzki-Finley, dominando sotto canestro con Bradley e portando la squadra in cima all'olimpo. Purtroppo questa sfegatata passione per i Mavs, non ebbe riscontri anche nel reale: infatti ai tempi, non avendo la Pay-tv, mi era praticamente impossibile seguire, non solo i Mavs ma l'NBA in generale. La mia "consacrazione definitiva" arrivò nel 2011, anno in cui cominciai a seguire i Mavs con grande regolarità (dopo anni di soli spezzoni, tra cui le maledette Finals del 2006), guardando tutte le partite tra preseason, regular season e playoff; una stagione favolosa, che si concluse con la visione delle Finals (rigorosamente Live) e con la vittoria del titolo, arrivato dopo aver sconfitto i tanto odiati "Big Three" di Miami, che secondo molti, alla vigilia dell'atto finale, aveva già vinto il titolo. Da quell'annata, ho seguito Nowitzki e co, sempre nello stesso modo, alternando grandi nottate a pomeriggi di repliche, sino ad oggi, quando mi è venuta in mente questa idea: la creazione di uno spazio comune, di un luogo d'incontro dove tutti i tifosi dei Mavs possano confrontarsi liberamente.

È una nuova sfida per me, che cercherò di portarvi alla scoperta di questo meraviglioso mondo con rubriche, recap, Top 10, History moments e molte altre sorprese, che a lungo andare andrò svelando. Insomma adesso e quasi tutto pronto, per questo nuovo viaggio, che spero porti lontano me e la cultura dei Mavs. Perciò Stay Tuned...

Let's go Mavs e che la "Run DMC" sia con voi!