Troppo Curry per Houston e Warriors imbattuti

Continua a gonfie vele l’avventura di coach Steve Kerr che al suo primo incarico come allenatore rimane con “la fedina penale pulita” dopo ben 5 gare. Erano 20 anni che la franchigia di San Francisco non otteneva un risultato simile. “ E’ scioccante per me vedere quanto talento abbiamo a disposizione, e se facessimo solo giocate semplici allora tutto sarebbe più facile e saremmo in gran forma ,” commenta coach Kerr in riferimento alle 26 palle perse dei suoi Warriors. Quando gli è stato chiesto come i suoi fossero stati in grado di recuperare uno svantaggio di 8 punti vincendo il secondo tempo con il parziale di 50-31 sui Rockets, Kerr commenta semplicemente con, “ Abbiamo un ragazzo che si chiama Stephen Curry, è abbastanza bravo ”.Curry ne mette a segno 34 con 10 rimbalzi, 23 dei quali solo nel secondo tempo nel parziale di 22-4 dei primi 7 minuti del terzo quarto. “ A fine primo tempo mi sentivo come ad un funerale ,” dice Curry. “ Eravamo giù ma siamo riusciti a rialzarci e a prendere il ritmo di gioco giusto ”. Curry porta a casa un 6 su 9 da tre punti e colleziona 5 assist e 4 palle rubate.

Houston ha giocato senza il suo centro Dwight Howard (influenza) e senza Terrence Jones (contusione gamba destra) il che ha reso le cose molto più facili nel pitturato per Golden State. I Warriors vincono anche in area con 56-32 e il centro Andrew Bogut domina sotto canestro in assenza di Howard, catturando 18 rimbalzi. James Harden guida i suoi con 22 punti segue Isaiah Canaan con 21, al posto dell’infortunato Patrick Beverley (problema al tendine). “ Siamo stati fermi e passivi, abbiamo avuto opportunità, ma non abbiamo attaccato l’area come avremmo dovuto ,” commenta Harden. Donatas Motiejunas segna il buzzer-beater a fine primo tempo che regala ai padroni di casa il vantaggio 56-48. Golden State recupera lo svantaggio nel terzo periodo,sfruttando l’uno su dodici da tre punti dei padroni di casa. I Rockets iniziano il quarto periodo sotto per la prima volta in stagione e non riusciranno a recuperare lo svantaggio.

Prossimi impegni: Golden State (5-0) rimane in trasferta domani notte contro i Phoenix Suns mentre i Rockets (6-1) riposeranno fino a mercoledì dove faranno visita ai Minnesota Timberwolves.