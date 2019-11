Knicks scornati dai Bucks

L’era della ricostruzione è già iniziata da tempo per i Milwaukee Bucks ma il record di 4-1 casalingo, ottenuto grazie al successo sui New York Knicks fa ben sperare. Per i padroni di casa, Ersan Ilyasova mette a referto 20 punti con 8 su 10 dal campo in 20 minuti e un 3 su 4 dall’arco dei tre punti, Zaza Pachulia fissa il suo season-high con 14 punti e 13 rimbalzi ma soprattutto Milwaukee si porta 6-5 e dopo più di un anno vede il numero delle vittorie superare quello delle sconfitte. Era il 20 marzo 2013 quando i Bucks si portarono avanti 34-33. “ Dobbiamo continuare ad essere solidi,non importa come parti piuttosto come finisci ,” dice il rookie Jabari Parker. “ Questo è quello che dobbiamo fare per cercare di riuscire a vincere ”. Parker ,che finisce con 12 punti, è uno dei diciannovenni promettenti di questa lega, insieme al compagno di squadra Giannis Antetokounmpo. Il numero 34 dei Bucks mette a segno 13 punti e si inserisce nel gruppo dei 7 giocatori in doppia cifra della serata.

“ Ho pensato che stasera dovevamo mettercela tutta per finire in vantaggio contro una squadra dall'enorme tradizione cestistica come i Knicks e così abbiamo fatto ” commenta coach Jason Kidd.

New York si porta sul 115-113 a 7.9 secondi dal termine grazie ad una schiacciata di Carmelo Anthony. Jerryd Bayless risponde con due tiri liberi per Milwaukee che va 5 su 6 dalla lunetta negli ultimi 26 secondi. Un tiro disperato sulla sirena di Tim Hardaway Jr. chiuderà la partita. Anthony finisce con 26 punti mentre lo stesso Hardaway chiuderà con 24. Il finale concitato non era atteso visto che i padroni di casa si erano portati avanti in doppia cifra per tutto il terzo quarto. Dopo aver tirato con il 60% dal campo per tutto il primo tempo, i Bucks si raffreddano nella seconda parte di gara. Nei rimbalzi Milwaukee doppia i Knicks 44-28, nonostante Pachulia venga rimpiazzato nell’ultimo quarto da Larry Sanders per un problema alla coscia. I Bucks vincono ancora grazie al grande supporto della panchina che ha segnato ben 51 punti.

Prossimi impegni: entrambe le squadre torneranno in campo mercoledì notte, New York (3-9) giocherà contro i Timberwolves mentre i Bucks (6-5) se la vedranno con i Brooklyn Nets,ex squadra di coach Kidd.