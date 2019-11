Ritorno amaro per Stephenson a Indianapolis: Pacers battono Hornets 88 a 86

La vendetta è un piatto che va servito freddo: gli Indiana Pacers, dopo aver offerto a Lance Stephenson un contratto da 44 milioni di dollari per cinque anni e aver visto il rifiuto dell'ex Cincinnati, che qualche giorno dopo si sarebbe accordato con gli Hornets per un contratto triennale da nove milioni all'anno, avevano segnato sul calendario la partita del ritorno di "Born Ready" a Indy, con la speranza di rovinargli il rientro in quella che era stata la sua casa per quattro stagioni. A compiere la vendetta perfetta ci ha pensato Solomon Hill, ex giocatore degli Arizona Wildcats, che con la partita in parità (86-86) ha eseguito alla perfezione un taglio sotto canestro sul tiro quasi allo scadere di Rodney Stuckey, l'uomo individuato dalla dirigenza dei Pacers per sostituire Stephenson, e ha segnato il buzzer beater del successo con un reverse layup che ha mandato il Bankers Life Fieldhouse in delirio.

LA PARTITA - Il primo quarto di gioco è stato dominato dalla squadra ospite, che ha trovato il proprio trascinatore in Stephenson, autore anche di una giocata dalla rara bellezza: stoppata sull'ex compagno Roy Hibbert e transizione offensiva culminata con un canestro dalla media distanza. Nei due periodi centrali i Pacers, feriti nell'orgoglio, si sono aggrappati proprio al loro centro titolare, che, caricandosi la squadra sulle spalle, è stato protagonista del rientro in partita dei suoi, che poi si sono battuti nell'ultima frazione di gioco su ogni pallone, arrivando in situazione di parità all'ultimo possesso, quello che, nonostante una gestione della palla non proprio ottimale di Stuckey, Hill ha trasformato in oro, regalando il successo alla squadra di casa.

Al termine del match l'eroe della serata Solomon Hill ha dichiarato:" Quando ho capito che Stuckey avrebbe tirato , ho cercato di avvicinarmi il più possibile al canestro, per avere la possibilità di effettuare un tap-in. Di solito in situazioni del genere tutti si fermano a guardare il possibile tiro della vittoria, guardando in alto, e io ho preso vantaggio da questa cosa".

Con questa W i Pacers hanno scavalcato proprio gli Hornets in classifica, raggiungendo l'ottava piazza nella Eastern Conference, quella che a fine stagione sarà l'ultima disponibile per partecipare ai playoff. Indiana e Charlotte torneranno in campo in modo rispettivo venerdì e sabato, giocando contro Phoenix Suns e Orlando Magic e continuando la loro sfida a distanza per ottenere la presenza nella post-season.