Nowitzki inarrestabile e Dallas vince ancora

Lo scenario è il seguente, i Dallas Mavericks stanno faticando per cercare di chiudere un difficile quarto periodo contro i padroni di casa, Washington Wizards. Dirk Nowitzki cade accidentalmente e si gira la caviglia sinistra, pochi minuti dopo lo si vede zoppicare vistosamente verso gli spogliatoi. Qualche minuto più tardi il “tedescone” è di nuovo in campo e infila la tripla,con 80 secondi sul cronometro,che vale la nona vittoria e la quinta consecutiva dei suoi Mavs. Monta Ellis in versione mattatore mette a referto 24 punti,dei suoi 34 finali,nel solo primo quarto.

“ E’ stata una partita molto complicata , ora mi sento ok,se posso anche solo camminare io devo essere sul campo ad aiutare la mia squadra ” commenta Nowitzki,il quale lunedì ha raggiunto il traguardo dei 27,000 punti in carriera. Il tedesco subisce l’infortunio dopo un contatto con Kris Humphries ma torna subito in campo per giocare i 3 minuti e ½ finali.

Washington perde la prima partita in casa della stagione, Bradley Beal segna 21 punti e si lascia alle spalle l’infortunio al polso, John Wall,11 punti con 5 su 17 dal campo, ha l’opportunità di pareggiare la gara ma fallisce e Ellis subirà il fallo che lo porterà in lunetta per siglare definitivamente la vittoria. Ellis nei primi due quarti viaggia con 7 su 10 dal campo e 9 su 10 ai liberi. Per Dallas, J.J Barea e Brandan Wright portano il loro contributo con 14 punti a testa partendo dalla panchina. I Wizards perdono lucidità gia a partire dal terzo quarto come commenta il coach Randy Wittman:” Dobbiamo crescere dal punto di vista emotivo, abbiamo smesso di giocare e questo ci è costato caro ”.

Prossimi impegni :entrambe le squadre torneranno in campo venerdì notte, Dallas ospiterà i Lakers mentre Washington riceverà i Cleveland Cavaliers.