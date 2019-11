Parker suona la carica, Spurs avanti tutta

A San Antonio tira una bella aria, dopo un inizio di stagione un pochino sottotono, i detentori del titolo NBA hanno ritrovato l’efficienza e la fluidità nel gioco che li aveva contraddistinti nella passata stagione. Tony Parker guida la ciurma con 22 punti e Tim Duncan accarezza la tripla doppia. Kawhi Leonard e Danny Green portano il loro sostegno con 21 punti ciascuno. Gli Spurs portano a casa la quarta vittoria consecutiva e la settima nelle ultime otto gare.

“ Stasera ho pensato che la nostra concentrazione era al giusto livello ,” dice Parker. “ Non è facile ritornare al livello che avevamo l’anno scorso nelle finali, ma ci abbiamo provato duramente. Abbiamo ancora molto tempo prima dell’inizio dei playoffs .”

Brooklyn, invece dopo un inizio di stagione che ha fatto ben sperare, ora si ritrova in un brutto momento con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. E quando arrivano brutti risultati arrivano anche i primi malumori e voci di corridoio riportano di malumori nello spogliatoio nei confronti di coach Lionel Hollins. E come se non bastasse in settimana è trapelata la notizia di un più che probabile addio di Andrei Kirilenko che, visto lo scarso impiego in questo inizio, avrebbe pensato di cambiare aria (76ers?).

I Nets faticano molto soprattutto in difesa, San Antonio fa girare molto bene la palla cercando spaziature per facili tiri e appoggi a canestro. I padroni di casa tirano con il 52% dal campo, Duncan apre la strada e dimostra tutto il suo valore con l’ennesima prestazione a tutto tondo:7 punti,10 rimbalzi,7 assist,4 stoppate e 3 palle rubate in 25 minuti di utilizzo. Uno dei 7 assist è un passaggio stile football dalla rimessa direttamente al canestro opposto per Kawhi Leonard che ringrazia e segna due punti che valgono il 18-11 iniziale. Altro assist arriva qualche minuto prima della fine del primo tempo, palla con i giri contati per Aron Baynes che inchioda la schiacciata. Brooklyn riparte nel secondo tempo con il quintetto basso e recuperano parzialmente lo svantaggio arrivando 85-77 nel quarto periodo, ma gli Spurs rispondono con un parziale di 9-2 che risulterà decisivo ai fini del risultato. San Antonio vince il suo dodicesimo scontro di fila con i Nets.

“ Questa è una squadra da invidiare ,” dice Deron Williams. “ Loro hanno un sistema ,lo stesso coach e più o meno lo stesso gruppo di ragazzi per tanto tempo, e quindi si trovano a loro agio giocando insieme. Noi non abbiamo questo lusso, ma stiamo tentando di costruirlo. Possiamo solo prendere esempio perché questo è il modo giusto per giocare .”

Williams chiude con 24 punti a seguire c’è Mirza Teletovic con 22 per Broolyn che ora si porta sul 5-8 con 2-5 fuori casa.

Prossimi impegni: entrambe le squadre toneranno in campo mercoledì notte, Brooklyn (5-8) ospiterà Indiana mentre San Antonio (9-4) se la vedrà con i giovani 76ers a Philadelphia.