Memphis è inarrestabile, Gasol doma i Clippers

Lo strapotere di Marc Gasol nel pitturato è costato caro ai Los Angeles Clippers. Il catalano scrive a referto 30 punti con 12 rimbalzi e i Grizzlies continuano ad essere il miglior record dell’intera NBA con 12-2. Per Gasol è la seconda partita di fila con più di 30 punti segnati, il centro spagnolo ha aggiunto al suo repertorio anche una buona media al tiro e una costante propensione alle entrate. “ Non avevo dubbi che Marc potesse essere così aggressivo ,” dice Mike Conley, che aggiunge:” Visto il nostro record di 12-2 gli abbiamo chiesto di arrivare a 30 punti ogni sera ”. Gasol apre la gara con un paio di tiri a bersaglio, arriva a 12 punti nel solo primo quarto per poi guidare la squadra avanti di 25 nell’ultimo periodo. “ Quando segni tiri da fuori forzi la difesa ad uscire per cercare di fermarti ,” dice Gasol. “ Questo crea tiri per i compagni e io sono felice di questo ”. Ben sei giocatori di Memphis finiscono in doppia cifra. Courtney Lee chiude con 13, Tony Allen con 12, Beno Udrih e Quincy Pondexter con 11 mentre Zach Randolph con 10 punti.

I Clippers che avevano vinto le prime due delle sette trasferte consecutive, hanno avuto problemi di realizzazione oltre al contenimento di Gasol. Jamal Crawford segna 19 punti e J.J Redick chiude con 15 andando 3-6 da dietro l’arco. Blake Griffin mette 12 punti e un misero 5 su 17 dal campo. Chris Paul (22 punti ) ha tentato di guidare i suoi per rimetterli in pista nel secondo tempo segnando 13 punti nel terzo quarto e diminuendo lo svantaggio di 8 punti. Ma Memphis ricostruisce il proprio vantaggio nell’ultimo periodo raggiungendo i 25 punti di scarto e costringendo coach Rivers a schierare la riserve per cercare il recupero. La panchina dei Clippers riesce ad arrivare a -15 ma i Grizzlies non concedono oltre. Doc Rivers riconoscerà che la chiave della vittoria di Memphis è stata l’avere un Gasol diverso e più aggressivo. “ Non so se ha fatto una dieta miracolosa o cos'altro ma appare in gran forma e sta giocando benissimo, questo è un vero e proprio valore aggiunto per Memphis ”.

Prossimi impegni: i Clippers (7-5) torneranno in campo questa notte contro i Charlotte Hornets mentre i Grizzlies (12-2) faranno visita ai Lakers in piena crisi d’identità.