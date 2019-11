A Sacramento i Grizzlies conquistano la quinta vittoria consecutiva

Stavolta non c'è stato bisogno di fare ricorso per la vittoria dei Grizzlies. La franchigia del Tennessee è uscita vittoriosa dalla trasferta di Sacramento, che vedeva i Kings privi del suo leader, DeMarcus Cousins. Protagonisti dell'incontro Zach Randolph, autore di ventidue ribalzi e dodici rimbalzi ed il solito Marc Gasol. Il centro spagnolo ha messo a referto diciotto punti e sei rimbalzi. Memphis ha sbrigato la pratica Sacramento Kings, nel secondo quarto, dove i Grizzlies hanno costruito un vantaggio di ventuno punti.

La chiave dell'incontro per i Memphis Grizzlies, è stato tenere i Kings ad una bassa percentuale dalla linea dei tre punti. Infatti Sacramento ha tirato con il 9% proprio dalla linea dei tre punti, realizzando solo una delle undici triple tentate. A fine partita per i Grizzlies hanno parlato David Joerger e Marc Gasol. Il primo ha dichiarato: "Era importante iniziare forte ed infatti l'abbiamo fatto. É stata una grande partita per noi e sono felice soprattutto per la fine del secondo quarto, dove eravamo in vantaggio di ventuno lunghezze.

Il lungo spagnolo, invece, ha affermato: "Tutti dal primo giorno al training camp eravano aggressivi e questa aggressività ci sta permettendo di vincere la maggior parte delle partite. Dobbiamo continuare a giocare con questa aggressività."

Per i Sacramento Kings, buona la prova dell'ex Rudy Gay, che è stato autore di venti punti, ma ancora meglio è andata a Reggie Evans. Mostruosa la sua prova da diciasette punti e venti rimbalzi, che però non è bastata per raggiungere la vittoria. Nella serata della Sleep Train Arena, è andato quasi tutto storto per i Kings. Infatti nel terzo periodo, Ryan Hollins, che sostituiva DeMarcus Cousins, si è fatto espellere. Michael Malone, coach di Sacramento, a fine partita ha detto: "Ad un certo punto della gara, dovevamo trovare un modo per fermare noi stessi." Mentre invece, Gay ha dichiarato: "Se non avessimo accumulato tutti quei punti svantaggio, nel primo tempo, magari saremo riusciti a vincerla." Nel finale i Kings hanno provato a rimontarla, persino, con l'HACK-A-TONY ALLEN, che però è riuscito a mettere tre dei sei tiri liberi guadagnati, lo stesso Tony Allen a fine partita ha dichiarato che la strategia di Sacramento non è stata un granchè.

Prossimo incontro per i Sacramento Kings sarà contro i Toronto Raptors, privi di DeMar DeRozan. I Memphis Grizzlies, invece, giocheranno mercoledì il big match, contro gli Houston Rockets.