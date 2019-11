Clippers da record fuori casa,Timberwolves decimati

Serata magica al tiro per lo specialista J.J Redick che grazie ad un 4 su 5 da oltre l’arco ed un paio di giocate da 4 punti, aiuta i suoi Los Angeles Clippers nella vittoria di 26 punti su i Minnesota Timberwolves. Sia Redick che Blake Griffin mettono a referto 23 punti in quella che è l’ultima partita della serie di trasferte più vittoriose nell’intera storia della franchigia. “ Quando J.J è in ritmo, vuol dire che il nostro movimento di palla sta funzionando ”, dice coach Doc Rivers. “ J.J è un grande tiratore e non ha mai dimenticato come si tira ”. Il primo gioco da 4 punti per Redick arriva nel primo quarto a 7:46 dal termine, dopo un fallo di Corey Brewer. Il secondo arriva a 5:32 dalla fine del terzo quarto dopo il fallo di Mo Williams, e sigilla il vantaggio a 86-59. Redick inoltre ha segnato almeno una tripla nelle ultime 23 partite. “ Da buon tiratore, voglio vedere i primi due tiri entrare ,” dice J.J a fine gara. “ Stasera ho fatto i miei primi due giochi da 4 punti e questo mi ha dato molta confidenza ”. DeAndre Jordan segna 11 punti e raccoglie 13 rimbalzi per i Clippers, che vincono la loro quinta partita di fila e finiscono il loro tour di trasferte con un 6-1 da record.

Per Minnesota Shabazz Muhammad e il top scorer con 18 punti e 10 rimbalzi, a seguire c’è Andrew Wiggins con 14 punti e poi Mo Williams con 7 punti e 7 assist. I Clippers dominano gran parte della gara complici anche le numerose assenze in casa T-Wolves. Kevin Martin è fuori per una frattura al polso destro, Nikola Pekovic soffre di una tendinite al polso, Ricky Rubio si è slogato la caviglia sinistra e il centro Ronny Turiaf ha un problema all’anca che gli ha fatto perdere le ultime 8 partite.

Prossimi impegni: entrambe le squadre torneranno in campo mercoledì notte, Minnesota (4-12) ospiterà i Philadelphia 76ers (0-17) mentre i Clippers(12-4) se la vedranno con i Magic sul parquet dello Staples Center.