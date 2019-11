Milano vince contro il Panathinaikos e conquista le top 16

Milano si qualifica alle Top 16, in contemporanea alla sconfitta del Turow a Monaco e poi sul campo battendo il Panathinaikos 66-64. Quarta vittoria in Eurolega e accesso alle Top 16 matematico, un’altra battaglia vinta dopo quella con il Bayern. In tribuna un ospite da oltreoceano Spike Lee che ha vissuto il match come fosse al Madison per i suoi amati Knicks.

Il primo quarto non entusiasmante, dopo le palle perse ne fanno da padrone. MarShon Brooks segna sei dei primi otto punti dell’Olimpia e la porta avanti, accelerando in entrata, 8-4. Daniel Hackett segna la tripla dell’11-6 a Milano, nel frattempo a Moss fischiano due falli sui primi due possessi difensivi della sua partita. Con 1.30’ da giocare si rompe una listella del parquet e la partita viene interrotta per una decina di minuti. Melli segna la tripla che chiudono i pimi dieci minuti 18-11. Inizia il secondo tempo e Janis Blums mette due triple consecutive all’inizio del secondo che riporta i suoi al meno uno il Panathinaikos a meno uno e Banchi chiama time out. L'Olimpia esce bene dal minuto e piazza un parziale di 8-2 di parziale con Hackett e James, si porta sul +7 (26-19). I l Panathinaikos sfrutta i tiri liberi per risalire con un 7-0 e si va all'intervallo 32-28 all’intervallo.

Il terzo quarto è all'insegna dei greci, con Diamantidis e Fotsis e portano avanti il Pana (32-33) Ma l’Olimpia tiene testa ai verdi, con Gentile e Samuels con la tripla firma il nuovo 41-38. E' la difesa biancorossa da far da padrona a propiziare i parziali positivi. Il finale del terzo periodosi chiude sul 52-51. Il quarto quarto è una vera propria battaglia: prima insegue il Pana e poi si invertono i ruoli, e Milano tocca ad inseguire. Hackett dopo una pausa in panchina ruba un pallone che manda a canestro un Cerella monumentale contro Diamantidis. Due liberi di Wright fanno -1 con il Pana, Melli fa 1-2 per il +2 e Cerella fa una difesa da incorniciare su Diamantidis costringendolo a una rimessa dal fondo con 1.2" sul cronometro.E' lo stesso Brunito a compiere fallo sul diamante a 0.7 decimi dalla fine. Al Forum si respira aria di overtime, ma Diamantidis sbaglia il primo così come il secondo e finisce la partita.

Milano conquista le top 16, meritatamente