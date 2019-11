I Grizzlies si sbarazzano degli Hornets dopo due overtime

Continua l'inizio record dei Memphis Grizzlies, che adesso sono ad un record di diciotto vittorie e quattro sconfitte. Questo inizio record è dovuto anche dal fatto che i Grizzlies hanno imparato a vincere partite come quelle di venerdì notte. Tanti i protagonisti della serata. Il protagonista principale, è stato Mike Conley, che ha realizzato sei dei suoi diciannove punti nel secondo overtime. Ottime, anche, le prove di Randolph autore di venti punti e undici rimbalzi, e di Gasol che ha messo a referto diciannove punti. Però per Memphis, questa buona serata dei suoi Big-Three, sarebbe stata vana, se Vince Carter non avesse messo la tripla del pareggio sulla sirena del primo overtime. Per Vinsanity, solo sette minuti sul parquet, in cui ha prodotto ben otto punti, tra cui, appunto, la tripla del pareggio.

" Ormai sono in questa lega da diciasette anni, vivo di momenti come questo." Ha dichiarato il veterano a fine gare.

I Grizzlies hanno vinto sei delle ultime sette gare contro gli Hornets. I migliori della serata per Charlotte sono stati, Kemba Walker autore di ventotto punti, e Gary Neal che ha prodotto venticinque punti partendo dalla panchina. Il vero protagonista però è stato Henderson. La guardia degli Hornets infatti è stato autore del canestro sulla sirena, alla fine del quarto periodo, che ha permesso a Charlotte di andare ai supplementari. A fine partita Kemba Walker si è complimentato con i Grizzlies, affermando: " Abbiamo giocato duro, ma loro sono veramente una buona squadra. É una squadra che gioca bene tutto l'anno, quindi quando giochi contro di loro, devi fare del tuo meglio."

Eppure era una partita che si era messa male per i Grizzlies, che sono stati in svantaggio per gran parte del secondo tempo. A mettere la partita nel verso giusto, in un primo momento, sono stati Gasol e Randolph, che hanno realizzato gli ultimi tredici punti dei Grizzlies nei tempi regolamentari, con Gasol che aveva riportato in vantaggio Memphis, con una schiacciata con poco più di undici secondi da giocare. A fine gara ccoach David Joerger si è complimentato con i suoi giocatori, dicendo: "I ragazzi sono riusciti a rientrare in partita negli ultimi cinque minuti dell' ultimo periodo. Abbiamo fatto alcuni errori, in differenti zone del campo, ma comunque ci siamo meritati questa vittoria. Sapevamo che questa sarebbe stata una partita difficile per noi, ma alla fine siamo comunque riusciti a portare la vittoria a casa." Alla fine, Joerger, ha speso anche due parole sul vero artefice di questa vittoria, Vince Carter, e ha dichiarato: " E' il motivo per cui lo paghiamo. Non è mai impaurito in questi momenti, ed è meraviglioso il modo in cui riesce ad essere decisivo nei momenti più importanti di una gara.

Le parole di Joerger, descrivono alla perfezione la diciottesima vittoria stagionale dei Grizzlies. Memphis che sabato affronetrà i Philadelphia 76ers, al Wells Fargo Center. Mentre per gli Charlotte Hornets, nella prossima gara ospiteranno i Brooklyn Nets.