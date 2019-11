Milano vince contro Caserta e sale in cima alla classifica

L' Olimpia soffre più del previsto, ma vince 78-71 contro Caserta e ritrova la testa della classifica approfittando del colpo di Reggio Emilia a Venezia, formando proprio con queste due squadre un trio di capoliste. Vittoria numero 5 in fila ma 23 in casa in partite di regular season. Mvp della serta il capitano Alessandro Gentile che gioca un terzo quarto decisivo in cui i milanesi hanno fatto l'allungo che ha spaccato la gara. Caserta, ancora a zero punti, è sempre più lontana dalle altre.

L’Olimpia parte un po’ distratta in difesa, e Sam Young segna il primo canestro della gara dopo 18" che dà il via alla bella iniziativa Teddy Bear Toss con il pubblico a lanciare gli orsacchiotti in campo per i bambini ricoverati, Come detto Milano boccheggia in difesa, a Moss vengono chiamati due falli immediati come contro il pana e rimane sotto 9-15. Milano fatica e chiude il primo quarto sotto 17-22. La squadra di Banchi non riesce ad entrare realmente nella gara, ma con la difesa trova il ritrmo, ed è la tripla di Kleiza che dà il primo vantaggio ai biancorossi sul 28-27. Time-out di coach Markovski. Milano non riesce ad allungare e Mordente con una tripla che impatta a 34. Young poco dopo riporta avanti Caserta dalla lunetta, 36-34 all’intervallo. Poi Young dalla lunetta permettono alla Pasta Reggia di andare all'intervallo ancora in vantaggio 34-36.

Nella ripresa Alessandro Gentile si prende in spalla l’Olimpia, in tre minuti segna otto punti e permette all'EA7 di tornare avanti 47-45. Milano prova a scappare a fine terzo periodo con Samuels per 60-52, ma Caserta non ci sta e con Moore ritorna ad un passo sul 68-65 al 35' . L' Olimpia chiude definitivamente la partita con due triple prima Kleiza, poi Brooks (rientrato solo al 36'). Milano si conferma una corazzata in casa e supera, pur con sofferenza, Caserta

