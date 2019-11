Cleveland è perfetta, demoliti i Memphis Grizzlies

Grande inizio di gara per i Cleveland Cavaliers, che grazie ad un parziale di 11-0 nei primi minuti del primo quarto, si porta subito in vantaggio di quattordici lunghezze. Dopo un inizio disastroso, coach Joerger decide di mettere in campo la second unit con il solo Mike Conley del quintetto iniziale. Così Conley inizia a regalare assist ai compagni, permettendo ai Grizzlies di chiudere il primo quarto a sole tre lunghezze di svantaggio (19-22).

Cominciano di nuovo bene il quarto i Cavs, che grazie a Irving e Marion si riportano sul più undici. Carter con sei punti consecutivi, prova a ridurre lo svantaggio per i Grizzlies, ma in difesa Memphis non riesce a fermare LeBron James, che regala assist ai compagni, e l'asse Irving - Varejao che combinano ventitre punti, così coach Joerger decide di chiamare il primo timeout del quarto. Ma al rientro dal timeout, cambia poco per i Grizzlies. James sale in cattedra attacando il ferro, e con sette punti consecutivi, permette a Cleveland di andare al riposo lungo sul più undici (52-41).

Grande inizio di terzo quarto per i Memphis Grizzlies. Per la squadra di coach Joerger, inizia a funzionare il reparto lunghi. Infatti al rientro sul parquet Gasol e Leuer trovano il giusto feeling con il canestro, riportando Memphis sul meno cinque, stavolta è coach Blatt a chiamare timeout. Dopo il timeout continua la buona serata al tiro di Varejao, che assistito dal solito James prova a ristabilire un vantaggio in doppia cifra per Cleveland. Ma ad ogni colpo di James e Varejao, è pronta la risposta di Conley che tiene Memphis incollata al meno sei. Gasol prova a portare i suoi a sole quattro lunghezze di svantaggio alla fine del terzo periodo, ma una tripla di Marion sulla sirena, rispedisce Memphis a meno sette, con gli ultimi dodici minuti da giocare (77-70).

Quarto periodo che si apre con un parziale di 6-0 a favore dei Cavaliers, iniziato da un alley oop di Waiters per LeBron James, con Cleveland che va in vantaggio di dodici punti. Ancora una volta Koufos e Carter provano a tenere a galla i Grizzlies, ma Cleveland non sbaglia niente e grazie ad un grande inizio di quarto periodo di Dion Waiters, si portano sul massimo vantaggio di più sedici, con cinque minuti da giocare nel quarto periodo. Così coach Joerger molla la presa e con un ultimo timeout da inizio al garbage time dei Grizzlies. Negli ultimi minuti continua il momento magico di Waiters che realizza dodici dei suoi ventuno punti finali nell’ultimo periodo. La partita si con il punteggio di 105-91.

Grande prova per James che chiude con venticinque punti e undici assist. Grande prova in generale per tutti i giocatori dei Cavaliers, che conquistano la seconda vittoria consecutiva. Per i Grizzlies arriva la sesta sconfitta stagionale, seconda consecutiva dopo quella casalinga contro i Bulls. Ad influenzare la cattiva prova della franchigia del Tennessee sono state anche le assenze di Tony Allen e Zach Randolph.

Prossimo impegno per i Cleveland Cavaliers sarà in casa contro i Minnesota Timberwolves. I Memphis Grizzlies invece, cercheranno il riscatto nella gara del FedEx Forum contro gli Utah Jazz.