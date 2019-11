Dallas si sveglia troppo tardi e gli Hawks conquistano la vittoria all'AAC

Grande serata texana per Dennis Schroder. Il tedesco, contro il suo compaesano Dirk Nowitzki, ma soprattutto contro il suo idolo Rajon Rondo, ha realizzato il suo career-high. Schroder infatti ha tirato con il 9-15 dal campo, realizzando ventidue punti accompagnati da sei assist e tre rimbalzi ed una palla recuperata.

"E' bello competere contro Rondo, L,lui è il mio giocatore preferito e anche contro Dirk, un altro giocatore tedesco, ero pronto per giocare.

Atlanta guidava di ventiquattro punti alla fine del terzo quarto. Ad inizio ultimo periodo i Mavs si svegliano e con un parziale di 16-0 si riportano sul meno otto, prima che un piazzato del solito Schroder chiudesse la partita.

"Credo che Dennis sia stato aggressivo su entrambi parti del campo. É stato bravo in difesa, ha realizzato un paio di tiri importanti ed ha trovato con continuità il canestro." Ha affermato il coach dei Hawks, Mike Budenholzer, a fine partita riferendosi al playmaker tedesco.

Atlanta ha vinto tutte e tre le partite giocate in trasferta, ed in Texas ha conquistato la quarta vittoria consecutiva, tredicesima vittoria nelle ultime quattordici partite. Tutti e cinque i giocatori in quintetto per gli Hawks, sono andati in doppia cifra, con Kyle Korver e Horford che hanno realizzato diciotto e diciasette punti e Carrol e Millsap che hanno messo a referto, rispettivamente quindici punti e dodici punti con tredici rimbalzi.

Per i Dallas Mavericks, guida il tabellino dei marcatori, il solito Monta Ellis autore di ventidue punti accompagnati dai sedici di Nowitzki e i tredici di Rondo. Troppo pochi per evitare la sconfitta. Nonostante ciò Rick Carlisle ha fine partita è riuscito a trovare il lato positivo della sconfitta di Dallas. Infatti il coach dei Mavs ha elogiato l'impatto sulla gara della panchina. Per Carlisle, complice della sconfitta dei Mavericks, anche alcune chiamate arbitrali ed un pizzico di sfortuna.

Si interrompe così a tre la striscia positiva dei Dallas Mavericks, che nel prossimo impegno ospiteranno i Phoenix Suns di Eric Bledsoe e compagni. Gli Hawks invece, proveranno a mettere un altra W, al loro grandissimo inizio di stagione alla Philips Arena, contro i Los Angeles Clippers, di coach Doc Rivers.