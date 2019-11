Tutto facile per Milano, battuta anche Bologna

Milano vince e soprattutto convince:I 24 punti di Brooks spianano la vittoria dell'EA7 sul campo della Virtus. In doppia cifra anche Gentile (12) e Melli (10), Ray con 17 è il miglior realizzatore di Bologna che dura solo dieci minuti. Milano comanda la classifica con 22 punti assieme a Venezia. Lo show di MarShon Brooks,il grande protagonista del confronto, con canestri di classe e sta finalmente mostrando grande continuità di prestazione.

L' Olimpia parte piano e Bologna prende in mano la partita con Allan Ray che segna subito otto punti (10 nel primo quarto). Gli attacchi fanno decisamente meglio delle difese, Brooks (8 punti in 10') è caldissimo da tre e Milano chiude il primo periodo sotto 23-21. I campioni d' Italia incominciano a difendere forte con la coppia Cerella-James, dall’altra parte ci pensano Gentile (8 punti in fila) e sei punti di Bruno. E così è spiegato il 16-0 parziale. La Virtus non segna praticamente più (0 punti in 7 minuti) e Milano può dilagare ancora con Cerella e Meacham fino al 46-33 dell'intervallo.La pausa fa bene a Bologna che prova a ripartire forte (42-52 al 25’) ma sale in cattedra MarShon Brooks (6 su 8 dalla lunga distanza 21 punti dopo 30') che trova con grande continuità il fondo della retina, e spacca in due definitivamente il match che da a Milano il massimo vantaggio sul 45-66. il quarto quarto non molto e il vantaggio resta attorno ai venti punti. Milano chiude alla grande il 2014,resta al comando della classifica, in compagnia di Venezia.