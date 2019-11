Nba recap: le gare della notte

Soltanto 4 le gare in programma nella notte Nba, ma il basket più spettacolare del pianeta non fa mancare anche in questo caso emozioni, giocate spettacolari e risultati a sorpresa. Nel nostro recap fatto di cronache, video, statistiche e tabellini, tutte le emozioni della notte. Infine, non perdete la top 5 delle giocate.

Boston Celtics (13-23) – New Orleans Pelicans (18-19) 108-100

Al Boston Garden la sfida tra Jared Sullinger e Anthony Davis la decide Marcus Smart con 5 dei suoi 7 punti totali negli ultimi due minuti. Partita sostanzialmente equilibrata per tutta la durata dei 48 minuti. 22 e 27 pari i parziali dei primi due quarti, mentre nel terzo è Anthony Davis (34+9) a premere sull’acceleratore e consegnare agli ospiti il +4. Boston reagisce con Thornton (13) dalla panchina e con Sullinger (27+10) e Crowder (22) qualche minuto più tardi. Gordon (21) risponde presente, mettendone 21 a fine gara, e si entra negli ultimi due minuti quasi in parità, con i padroni di casa avanti di 1. Si mette in proprio Marcus Smart, che prima con il jumper del +3, poi con la tripla del +4 indirizza la gara permettendo a Boston di portarla a casa.

Brooklyn Nets (16-22) – Houston Rockets (27-11) 99-113

Partono fortissimi i Rockets in casa dei Nets ed il parziale nei primi 4 minuti sembra già poter indirizzare la gara verso i Texani. Ariza (7 con 2/2 da tre, di cui uno con fallo) e Beverley, piazzano il primo break: 17-10. Per Brooklyn risponde il solo Plumlee che ne mette 10 dei primi 14 dei Nets. Il secondo mini break a favore degli ospiti è firmato Harden, che con 12 punti personali segna il +12 massimo vantaggio. Le panchine si equivalgono, ma al rientro dei titolari, è Johnson a suonare la carica e riportare Brooklyn sotto di 2 con 5 punti di fila. Harden chiude con la tripla del +8 a fil di sirena, scrivendo 20 all’intervallo. Nel terzo quarto il break definitivo. Sempre Harden (10 personali nel quarto) ed un positivo Motiejunas (7) scavano il definitivo solco fino al +18. Buoi scappati e ospiti che portano a casa il successo.

Toronto Raptors (25-12) - Detroit Pistons (14-24) 111-114

All'Air Canada Center va in scena la gara più emozionante di questa nottata. I Canadesi sono sempre in vetta alla Eastern Conference ed ospitano una delle squadre più in forma del campionato. I Pistons sono sempre più combattivi e vicini all'ottavo posto ad Est e questa sera dimostrano seriamente di volerci provare. Toronto scappa via nel primo quarto dove Valanciunas è dominante (12+6), mentre Drummond fatica molto contro il lituano: il parziale è +12 per i Raptors che sembrano il controllo. Dopo una seconda frazione equilibrata, i Pistons tornano in campo decisi a chiudere il gap e giocarsi la gara alla pari. Jennings è scatenato e realizza ben 15 punti nel solo terzo quarto, riportando i suoi addirittura davanti nel punteggio. Nel quarto periodo si sveglia Lowry, che realizza addirittura i suoi primi punti della gara quando mancano 8 minuti dalla fine. Toronto sembra poterla controllare, gestendo un vantaggio seppur minimo ma sempre costante. Ma Jennings è imprendibile: ne piazza 5 di fila riportando Detroit sul +1 (105-104), poi sono Jerebko e Meeks da tre a chiudere definitivamente la gara. Detroit vola e sbanca anche il Canada.

Chicago Bulls (26-13) - Orlando Magic (14-27) 114-121

L'altra sorpresa della notte Nba arriva dallo United Center di Chicago, dove i Bulls cadono sotto i colpi di Oladipo e Vucevic, 66 in coppia. Orlando gioca la gara perfetta e chiuderà con il 60% dal campo, con quasi il 40% da tre punti. Il duo sembra subito essere padrone della gara e conduce Orlando subito avanti nel punteggio fino al +8 di fine primo quarto, con Rose e Gasol che ne mettono 6 a testa e sembrano gli unici in partita. Orlando raggiunge addirittura il +15, giocando sul velluto. Rose, Butler e la tripla di Snell riportano Chicago a contatto sul -3, ma i Bulls faticano più del previsto e soffrono i ritmi alti imposti alla gara dagli ospiti. Vucevic e Oladipo sono inarrestabili, soprattutto il play guardia che spara due triple consecutive che riportano in doppia cifra di vantaggio gli ospiti. I Bulls non hanno la forza di rispondere e crollano fino al -15. Nell'ultimo periodo la squadra di coach Thibodeau tornerà fino al -6 con il jumper di Rose, ma non basta, ancora Vucevic e Elfrid Payton metteranno la parola fine sulla contesa.

Infine, ecco la top 5 delle giocate della notte. Enjoy!