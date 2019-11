Green esplode nel quarto periodo e regala la vittoria a Memphis

Quando i Memphis Grizzlies hanno scambiato Tayshaun Prince ed una futura prima scelta per Jeff Green, in una trade a tre squadre questa settimana, la speranza di coach Joerger e di tutti i Grizzlies, era migliorare offensivamente. Alla fine così è stato. Nella sua seconda gara con la maglia di Memphis, Green è stato subito decisivo. L'ala ex Hoyas, ha messo a referto dodici dei suoi ventuno punti finali, nel quarto periodo aiutando, così, i Grizzlies ha vincere 106-96, sul campo degli Orlando Magic. Alla grande prestazione di Green, si sono andati ad aggiungere i diciotto punti condidi da dodici rimbalzi di Zach Randolph e i dodici punti con sedici rimbalzi ed otto assist, del solito Marc Gasol.

A fine gara coach David Joerger ha speso parole di elogio per il decisivo Jeff Green, affermando: "Sta imparando a giocare il nostro gioco, è un giocatore molto intelligente ed è avvantaggiato, visto che ha giocato in un buon sistema al college."

Anche l'assente Mike Conley ha esaltato la prestazione di Green, è ha illustrato i vantaggi di avere l'ex Celtics in sqauadra, dicendo: "Aggiungere un ragazzo come Jeff al roster ci dà più versatilità. Può entrare dalla panchina e giocare sia da tre che da quattro, è molto atletico, molte cose che stavamo cercando per migliorare la nostrqa squadra. Lui riesce a riempire quel vuoto."

I Grizzlies hanno raggiunto un massimo vantaggio di undici punti nell'ultimo quarto. Ma Orlando è riuscita a rientrare negli ultimi minuti portandosi a soli quattro punti di distacco, con poco più di due minuti da giocare. A deciderla è stato il sopra citato Jeff Green che con due schiacciate a riportato i suoi sulle otto lunghezze di vantaggio.

Per la prima volta nella stagione Memphis ha giocato senza il suo playmaker titolare, Mike Conley, fermato da dei problemi alla caviglia, ha dovuto guardare la partita dalla panchina, accompagnato da una fasciatura sulla gamba destra.

Per gli Orlando Magic si interrompe la serie positiva di tre vittorie, nonstante le ottime prove di Elfrid Payton e di Victor Oladipo. I due sono riusciti a sfruttare l'assenza di Conley, realizzando trentotto punti in due, ventidue con dodici rimbalzi per il play da Louisiana Lafayette e sedici con 7-17 dal campo per Oladipo. La chiave della gara è stata il dominio del pitturato da parte dei Grizzlies, dove Memphis è riuscita a relizzare cinquattotto punti rispetto ai quarantadue dei Magic.

Nella prossima gara, gli Orlando Magic ospiteranno gli Oklahoma City Thunder, mentre i Memphis Grizzles se la dovranno vedere contro i Portland Trail Blazers al FedEx Forum.