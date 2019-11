Nba Slam Dunk Contest: ecco la lista dei partecipanti

E' stata ufficializzata nella notte la lista dei fantastici 4 che si sfideranno nella gara delle schiacciate durante l'All Star Saturday. L'evento più accattivante della giornata interlocutoria dell'All Star Weekend vedrà quattro nomi a sorpresa sfidarsi in quella che è da sempre il challenge più emozionante del lotto: Victor Oladipo dagli Orlando Magic, Mason Plumlee dai Brooklyn Nets, Giannis Antetokounmpo dai Milwaukee Bucks e Zach LaVine dai Minnesota Timberwolves.

Beh, un lotto niente male se si pensa alle capacità esplosive dei quattro ragazzi chiamati a partecipare, anche se c'è qualche dubbio attorno alla scelta di uno dei quattro partecipanti: se le capacità aeree di Oladipo, Antetokounmpo e LaVine sembrano soddisfare il pubblico del web, c'è qualche riserva in più per quanto riguarda quello che sarà l'idolo di casa, Plumlee. Per carità, ottimo saltatore e rimbalzista, anche se sembra più portato a dare spettacolo da rimbalzo offensivo che in un contest ed in un formato di tipo statico come questo. Resta comunque un tarlo che ci accompagnerà fino alla gara: sarà stata una scelta politica della Nba per pubblicizzare un beniamino locale?

Andiamo adesso a guardare più da vicino caratteristiche tecniche, fisiche e soprattutto video dei protagonisti in gara:

Giannis Antetokounmpo - Atene, 6 dicembre 1994 - 210 cm, 98 kg - Quindicesima scelta assoluta del Draft del 2013, dal Filathlitikos, Grecia.

Zach LaVine - Renton, 10 marzo 1995 - 197 cm, 82 kg - Tredicesima scelta assoluta del Draft del 2014, dagli UCLA Bruins.

Mason Plumlee - Fort Wayne, 5 marzo 1990 - 208 cm, 110 kg - Ventiduesima scelta assoluta del 2013, dai Duke Blue Devils

Victor Oladipo - Upper Marlboro, 4 maggio 1992 - 193 cm, 97 kg - Seconda scelta assoluta del Draft del 2013, dagli Indiana Hoosers.

Dopo una scorpacciata di schiacciate, possiamo dire che i presupposti per vedere una gara degna di nome ci siano tutti. In attesa che arrivi il momento di saltare e dare vita allo spettacolo, vi lasciamo con il personale pronostico sulla gara. Forse sarà romanticismo, ma vedere un Europeo trionfare in America nella gara regina dell'atletismo e dello spettacolo sarebbe un sogno e per questo dico: Giannis Antetokounmpo.