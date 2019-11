Three Point Contest: occhio Beli, i più grandi ti sfidano!

Se siete single prendete la vostra agenda e sbarrate con una enorme X (o meglio un enorme 3) il 14 Febbraio.

Se invece siete fidanzati, beh non c'è San Valentino che tenga perchè quest'anno la NBA in occasione dell'All Star Weekend ha fatto veramente le cose in grande!

Sono stati infatti svelati nella notte tutti i nomi dei partecipanti al prossimo Foot Locker Three Point Contest, competizione che vede il nostro Marco Belinelli from San Antonio campione in carica e "defender" del trofeo.

Ma quest'anno non sarà affatto facile la vita della guardia di San Giovanni in Persiceto, perchè tutti i più grandi tiratori della lega si sono scomodati con l'obiettivo di portarlo giù dal trono conquistato lo scorso anno nell'ASG di New Orleans.

Questi i nomi di tutti gli sfidanti:

Steph Curry (Golden State Warriors)

Klay Thompson (Golden State Warriors)

Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers)

James Harden (Houston Rockets)

Kyle Korver (Atlanta Hawks)

Wesley Matthews (Portland Trail Blazers)

J.J. Reddick (Los Angeles Clippers)

Marco Belinelli (San Antonio Spurs) [defending champion]

Non ci resta che aspettare quindi il 14 Febbraio, quando gli otto tiratori scelti si daranno battaglia al Barclays Center in quello che si preannuncia come uno dei Three Point Contest più spettacolari di sempre.