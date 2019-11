Ellis brilla e conduce i Mavericks alla vittoria

Dopo essere stati demoliti da Golden State, i Sacramento Kings cercavano la serata del riscatto. Al contrario, però, è arrivata un'altra sonora batosta da parte dei Dallas Mavericks, sconfitta che alimenta il malcontento in casa della franchigia californiana. Tutt'altra storia per i Dallas Mavericks, che sono riusciti subito a riprendersi, da Stephen Curry ed i suoi cinquantuno punti. L'eroe della serata per i Mavs è stato Monta Ellis. Per il "Missisipi Rockets" ventuno punti e sei assist in trentuno minuti di gioco. Dallas priva di Dirk Nowitzki, tenuto a riposo proprio per il back to back in programmazione e di Rajon Rondo per l'infortunio al naso in seguito alla ginocchiata rifilatagli da Richard Jefferson, è riuscita a trovare un grande supporto, in termine realizzativo dai due playmaker Barea e Harris entrambi autori di quindici punti, ma anche da un dominante Tyson Chandler, autore di sedici punti e altrettanti rimbalzi. D'altra aprte troppo solo il solito DeMarcus Cousins. Il prodotto di Kentucky ha realizzato ventritre punti ed ha catturato undici rimbalzi, dopo di lui il vuoto. Infatti ssolo Rudy Gay è riuscito ad arrivare in doppia cifra realizzando appena undici punti, con un misero 2-13 dal campo.

GAME STATS - La chiave della gara sono state, certamente, le palle perse. Infatti la squadra di coach Rick Carlisle, ha costretto, i Sacramento Kings a perder ben diciasette palle, di cui la maggior parte nel secondo quarto, che ha permesso ai Mavs di andare a riposo sulle diciasette lunghezze di vantaggio. Inoltre Dallas ha tirato meglio dalla linea dei tre punti, rispetto ai Kings. Infatti mentre i texani hanno tirato con modesto 35.3% da tre, Sacramento ha tirato con un pessimo 14.3% dall'arco dei tre punti, mettendo a segno solo tre delle ventuno triple provate.

NEXT GAME - Nella prossima partita, i Dallas Mavericks ospiteranno i Portland Trail Blazers all'American Airlines Center. Periodo di alti e bassi per la franchigia dell'Oregon che dopo tre sconfitte consecutive è riuscita a riprendere il suo cammino con due vittorie su gli Utah Jazz e i Phoenix Suns e contro i texani cercherà di estendere la striscia positiva. Mentre i Sacramento Kings saranno ospiti degli Utah Jazz all'EnergySolutions Arena. A Salt Lake City, i ragazzi di coach Tyrone Corbin, cercheranno di mettere dine al periodo nero che stanno affrontando. I californiani infatti hanno vinto solo una delle ultime dodici partite e contro gli Jazz cercheranno una vittoria utile soprattutto per il morale.