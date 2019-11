NBA: 1.000 volte Popovich, Pacers battuti nel finale

Nel Monday night targato NBA, i San Antonio Spurs regalano al proprio coach l’ennesima gioia vincendo la partita numero 1000 della dirigenza Popovich. Traguardo davvero importante per un coach decisamente vincente che ha prodotto tanti successi e ha sempre lavorato con costanza e altissima professionalità. A suggellare questa vittoria ci pensa il “nostro” Marco Belinelli, che con il jumper a 2.1 secondi dalla fine chiude una partita vinta in rimonta dopo essere stati sotto di ben 14 punti nell’ultimo quarto. “ Sono qui da tanto tempo e ho degli ottimi giocatori. Questa è la formula ,” commenta Gregg Popovich. “ Scegliere i giocatori giusti è molto difficile ma sono stato fortunato. Il tempo è l’elemento chiave di tutto .” Solo due allenatori hanno raggiunto le 1000 vittorie più velocemente di Popovich, Phil Jackson e Pat Riley. E solo una altro coach, Jerry Sloan, è riuscito nell’impresa di vincerle con la stessa squadra. Sloan vinse ben 1,127 partite con Utah. Popovich è a quota 1,000 con 462 sconfitte, in 19 stagioni sempre con i San Antonio Spurs.

Vittoria sul finale per San Antonio che recupera 9 punti nei 5 minuti finali, Tony Parker segna 19 punti e commenta così a fine gara :” Sono un sacco di vittorie e mi sento davvero fortunato ad essere stato presente in molte di queste, abbiamo molta esperienza e sono davvero molto contento per lui ”. Dopo la sconfitta di domenica contro i Raptors, Popovich ha risparmiato uno stanco Manu Ginobili e ha dosato il minutaggio di Parker e di Tim Duncan, che ha chiuso con 15 punti e 8 rimbalzi in 30 minuti di gioco.

“ Non siamo stati abbastanza solidi e abbiamo regalato troppi extra possessi ,” commenta David West . “ Siamo molto dispiaciuti di aver buttato via questa partita ”. West finisce con 10 punti e 18 rimbalzi per Indiana. Rodney Stuckey ne mette 19 ma la serie di 3 vittorie consecutive dei Pacers termina qui. Per i padroni di casa è stato di sicuro frustrante essere sopra 79-65 a inizio quarto periodo ed essere di nuovo avanti 91-82 a 5 minuti dal termine per poi perdere nei secondi finali. Il basket è anche questo, crudele anche se mancano pochi millesimi di secondo.

Prossimi impegni : entrambe le squadre torneranno in campo mercoledì, gli Spurs in trasferta contro i Detroit Pistons mentre Indiana sarà a New Orleans contro i Pelicans.