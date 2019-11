Marco Belinelli: play the italian way

Che Marco Belinelli fosse un ragazzo molto attaccato sia ai valori della famiglia che alla sua terra d'origine era una storia risaputa, ma quest'anno la guardia dei San Antonio Spurs campioni NBA si è voluta superare nel sottolineare queste cose, realizzando in collaborazione con la Nike delle scarpe speciali, che indosserà il 14 febbraio durante la gara dei tre punti dell'All-Star Game.

Il campione in carica, infatti, ha pensato di omaggiare la sua terra d'origine mettendosi ai piedi un paio di Nike Hyperdunk tricolori, con lo "Swoosh" dorato per indicare la sua posizione di ultimo vincitore del contest e del campionato NBA e con la scritta "Family First" dentro la linguetta come ringraziamento alla sua famiglia, che gli è stata vicina nei momenti bui della sua carriera nella lega professionistica americana.

Anche l'anno scorso, nell'edizione che lo aveva visto stracciare la concorrenza, Belinelli aveva voluto omaggiare le sue origini; in quell'occasione aveva indossato delle scarpe con la scritta "SGP" sulla linguetta, per "portare con sè" tutti gli abitanti di San Giovanni in Persiceto, il paese dove è nato e cresciuto.

Fra due giorni Belinelli affronterà i mostri sacri del tiro da tre punti in una gara all'ultimo sangue, ma non sarà solo: a tifare per lui ci sarà un'intera nazione, che non vede l'ora di vederlo anche in maglia azzurra ai prossimi Europei di settembre. Nel frattempo non ci resta che gustarci l'impresa realizzata l'anno scorso dal nostro "Beli".