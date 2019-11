Un mostruoso Westbrook guida i Thunder alla vittoria su Dallas

Ricominciano alla grande gli Oklahoma City Thunder, dopo il lungo break post All Star Game. Protagonista indiscusso della vittoria sui Dallas Mavericks, è stato Russel Westbrook. Galvanizzato dal premio di MVP nella serata delle stelle, a New York, il playmaker da UCLA ha messo a referto trentaquattro punti e dieci assist, in poco più di trentacinque minuti sul parquet.

A fine gara l'esplosivo play dei Thunder ha dichiarato: "Sto solo provando a trovare il modo di essere aggressivo tutte le partite e di mettere pressione alla difesa. Questo è il mio lavoro."

Oltre a Westbrook, gara superlativa anche per Serge Ibaka, che con ventuno punti e ventidue rimbalzi (massimo in carriera), ha dominato nel pitturato. L'unica nota stonata per Oklahoma, è stata la prestazione di Kevin Durant. L'MVP è riuscito a realizzare solo dodici punti, con un misero 4-14 dal campo. D'altra parte, male tutti i Mavericks. I giocatori di Rick Carlisle hanno fatica a trovare la via del canestro, dimostrato dal fatto che il top scorer della squadra texana è stato Dirk Nowitzki con soli quattordici punti.

GAME STATS - La chiave della partita, è stata senza ombra di dubbio, la pessima percentuale al tiro di Dallas. I Mavs, infatti, hanno tirato con solo il 28% dal campo nel primo tempo. Percentuale che è salita a 36.3% a fine gara, troppo poco per cercare di impensierire gli Oklahoma City Thunder. Altro fattore determinante, è stato il dominio a rimbalzo della squadra di coach Scott Brooks. Infatti, sono stati ben sessantadue i rimbalzi catturati dai Thunder di cui ventuno dei quali sono stati rimbalzi offensivi, tanti rispetto alle sole trentotto carambole catturate da Dallas. Inoltre i Dallas Mavericks non sono mai stati in vantaggio durante tutta la durata della gara.

NEXT GAME - Il prossimo impegno per gli Oklahoma City Thunder, sarà in North Carolina, dove saranno ospiti dei Charlotte Hornets alla

Time Warner Cable Arena. Contro Al Jefferson e compagni, la squadra di coach Brooks proverà a consolidare l'ottavo posto, appena conquistato, nella durissima Western Conference. Derby texano invece per i Dallas Mavericks, che nella prossima gara, ospiteranno alla American Airlines Center, gli Houston Rockets.