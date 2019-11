I Rockets tornano a volare grazie alla benzina di riserva

E’ tempo di guardare avanti al Toyota Center e lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta rimediata contro Dallas, è questo l’obiettivo dei Rockets in questo sabato NBA. In città ci sono i Toronto Raptors e sono altrettanto affamati di vittorie. Dopo la strigliata di coach Kevin McHale, Houston prova a fare bene e dalla panchina arriva il protagonista che non ti aspetti, Corey Brewer, autore di un’ottima prestazione da 26 punti (season –high). Come sempre c’è anche il “barba”, che segna 16 dei suoi 20 punti finali nel terzo quarto.

“ L’altra sera è stata una partita dura ,” commenta Brewer riguardo alla sconfitta di venerdì. “ E’ mancata la giusta intensità e questo ci ha fatto molto male. Quindi ho pensato di dover portare energia, ho provato a giocare duro e tutto ha girato per il verso giusto ”.

“ Non abbiamo giocato una partita impeccabile ma ci abbiamo dato dentro e questo ha portato i suoi frutt i” dice coach McHale a fine gara.

Dopo un inizio decisamente sottotono, fatto di solo 4 punti in due tempi, James Harden viene fuori e porta avanti i suoi di 4 punti con meno di 5 minuti da giocare nel terzo quarto.Grazie ad un parziale di 12-1, i padroni di casa spaccano la partita e si mettono in un'ottima posizione per ottenere la W.

Toronto viene dalla vittoria schiacciante contro Atlanta per 105-80 e vuole prolungare la propria striscia di trionfi fuoricasa cercando di battere il record di franchigia fissato a sei. Invece, dopo ben 23 palle perse i Raptors si devono arrendere ai padroni di casa perdendo per la prima volta in trasferta dal 21 gennaio scorso. James Johnson guida i suoi con 27 punti faticando molto contro la difesa di Houston che raggiunge di nuovo il proprio record di palle rubate con 17 e piazzando anche 9 stoppate.Sottotono Kyle Lowry autore di solo 11 punti e 4 assist.

Tra le fila dei Rockets fanno il loro debutto i neo acquisti Pablo Prigioni e Troy McDaniels inseriti nel quarto periodo con la squadra già in largo vantaggio. In tribuna ,invece, Dwight Howard per uno stiramento alla caviglia destra.

Prossimi impegni: entrambe le squadre torneranno in campo lunedì notte, Houston ospiterà i TImberwolves mentre Toronto sarà a New Orleans per sfidare i Pelicans.