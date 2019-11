Gasol brilla nella vittoria contro i Suns

Grazie ad ungrande quarto periodo di Derrick Rose e Pau Gasol, i Chicago Bulls, sono a trovare la vittoria contro i Phoenix Suns, con il punteggio di 112-107. Trentacinquesima vittoria stagionale per i ragazzi di coach Thibodeau, la sedicesima sul parquet amico e la quinta nelle ultime sei partite. A guidare i Bulls alla vittoria sono stati Gasol autore di ventidue e quattordici rimbalzi, Rose che ha realizzato sedici punti e distribuito cinque assist e Jimmy Butler con diciannove punti e cinquee rimbalzi. Grande anche l'apporto dalla panchina di Taj Gibson e Aaron Brooks, entrambi autori di dodici punti e protagonisti del parziale di 17-6 all' inizio del quarto periodo, che ha inidirizzato la partita definitivamente in favore di Chicago. I Bulls hanno giocato una buona partita fin dal primo quarto che si è concluso con il punteggio di 33-28 in favore della franchigia dell'Illinois. Nel secondo quarto D-Rose è costretto ad uscire per problemi di falli, così i Suns ne approfittano e si portano in vantaggio di quattro punti alla fine del secondo quarto. Chicago concede, come nella gara contro i Pistons, troppe palle perse, nonostante ciò riescono a portarsi sul meno due alla fine del terzo quarto ( 81-83 ). Ma nel quarto periodo, la squadra di Thibodeau apre un parziale di 17-8, che indirizza i Bulls alla vittoria.

GAME STATS - La chiave della gara sono stati di sicuro i rimbalzi, quarantasette per Chicago e trentasei per i Suns. Gasol e Noah hanno avuto il controllo del pitturato soprattutto in fase offensiva, dove la coppia di lunghi dei Bulls sono riusciti a catturare quattordici carambole e realizzato quarantotto punti in area. Ancora problemi con le palle perse per Chicago, diciasette, ma stavolta i Bulls sono riusciti a portarla a casa.

NEXT GAME - Il prossimo impegno per la squadra di Tom Thibodeau sarà allo United Center, dove i Bulls proveranno a conquistare la sesta vittoria in sette partite contro i Milwaukee Bucks di coach Jason Kidd, reduci da una striscia vittoriosa di quattro partite. Seconda sconfitta consecutiva per i Phoenix Suns di Jeff Hornacek, che proveranno a tornare alla vittoria lundì notte in casa al US Airways Center, contro i Boston Celtics.