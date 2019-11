Dallas torna a vincere, battuti i Pelicans

All'American Airlines Center, i Dallas Mavericks tornano alla vittoria, dando fine alla serie di due sconfitte consecutive, ed interrompendo la serie di cinque vittorie consecutive dei New Orleans Pelicans. Nella notte Rajon Rondo è tornato a giocare ad alti livelli. Il play ex- Celtics, ha messo a referto diciannove punti. Altro fautore della vittoria della franchigia texana, è stato Monta Ellis. Il "Mississippi Rocket" è stato il top scorer dell'incontro, con venti punti. Ma il vero protagonista della gara è stato Richard Jefferson. Il veterano è riuscito a sfruttare alla perfezione, una delle rare opportunità di partire da titolare. Jefferson nella serata ha pareggiato il suo season high, con sedici punti, sette dei quali nel parziale di 16-0, in apertura del terzo quarto, che hanno concesso a Dallas di raggiungere il massimo vantaggio di quattordici lunghezze. Ottime le prove anche di Dirk Nowitzki e Amar'è Stoudemire. Inaftti il gigante tedesco ha realizzato quattordici punti e catturato otto rimbalzi, mentre l'ala, ex Suns e Knicks, uscendo dalla panchina ha realizzato quattordici punti.

D'altra parte, ai Pelicans non sono bastate le ottime prestazioni di Tyreke Evans, Eric Gordon, Norris Cole e la doppia doppia di Alexis Ajinca. Infatti nonostante tredici punti e dodici rimbalzi del lungo francese, ed i diciannove punti dell'ex play dei Miami Heat uscendo dalla panchina, New Orleans non è riuscita a portare a casa la sesta vittoria consecutiva, complicando ancora di più la strada per arrivare ai playoffs. Nonostante l'ottimo record da trentadue vittorie e ventotto sconfitte, i Pelicans occupano solo il nono posto nella Western Coneferce, distanti una vittoria dall'ottavo occupato da quella che forse è la squadra più in forma del momento, gli Oklahoma City Thunder. È da ammirare il cammino dei ragazzi di coach Monty Williams, che nonostante l'assenza del leader della squadra, Anthony Davis, sono riusciti a vincere cinque delle ultime sei partite.

NEXT GAME- Il prossimo impegno per i Dallas Mavericks di coach Rick Carlisle, sarà giovedì notte, dove saranno ospitati al Moda Center dai Portland Trail Blazers, di Damian Lillard e LaMarcus Aldridge. La franchigia dell' Oregon è reduce da una striscia di tre vittorie consecutive, giovedì Nowitzki e compagni proveranno a interrompere anche il momento positivo di Portland. Mentre per i New Orleans Pelicans il prossimo impegno sarà in casa contro i Detroit Pistons di Reggie Jackson e compagni. Sul parquet amico dello Smoothie King Center, i ragazzi di coach Williams proveranno a dare vita ad un'altra striscia vincente.