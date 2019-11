Gasol batte i Rockets sulla sirena

Tornano alla vittoria i Memphis Grizzlies, dopo una partita equilibrata e piena di emozione. A decidere l'incontro è stato ancora una volta, Marc Gasol. Il lungo iberico è riuscito a realizzare il game-winner, con un difficile fadeway contro una grande difesa di Terrence Jones. Vittoria importantissima per ritornare in forma, per la franchigia del Tennessee. Infatti a fine gara proprio il playmaker dei Grizzlies, Mike Conley, ha dichiarato: "Vittoria importantissima per il morale perchè non abbiamo giocato ai nostri livelli. Abbiamo perso un pò di partite questa settimana, gare che svremmo dovuto vincere."

Con la gara in parità, Gasol ha stoppato un tentativo di layup da parte di James Harden e con sei secondi e quattro decimi da giocare, lo spagnolo è riuscito a prendere il tiro che ha regalato la vittoria a Memphis. A fine partita Harden ha dichiarato il suo dissenso su alcune scelte arbitrali soprattutto sull'ultima azione della gara, affermando: " Ho penetrato a canestro, e sono stato toccato ma niente è stato chiamato."

Grande prova di squadra per la squadra di David Joerger, infatti, oltre ai ventuno punti sette rimbalzi e sei assist di Gasol, ci sono stati i quindici punti con otto rimbalzi di Zach Randolph, ed i diciasette punti (con un ottimo 6-9 dal campo) e sei assist per Mike Conley. Nella gara i Grizzlies sono stati anche sul più dodici dopo un parziale di 10-0, in apertura del quarto periodo, ma la risposta degli Houston Rockets non si è fatta attendere e con un parziale di 14-2, guidato da Terrence Jones, autore di sette punti in questo break, la franchigia texana ha riportato la gara in parità con due minuti da giocare. E poi come suddetto alla fine la sono riuscti a spuntare i Memphis Grizzlies grazie al tiro sulla sirena di Marc Gasol. Proprio il lungo iberico a fine gara, ha dichiarato che la chiave della vittoria è stata la difesa, riuscendo a contenere i Rockets senza lasciargli canestri facili. Per Memphis arriva la quarantatresima vittoria stagionale, che consolida il secondo posto ad ovest. Houston, invece, con questa vittoria, scende al terzo posto sempre nella cortissima classifica della Western Conference.

NEXT GAME - Il prossimo immpegno per i Memphis Grizzlies sarà venerdì, dove ospiteranno i Los Angeles Lakers, al FedEx Forum. La gloriosa franchigia californiana, viene da una striscia negativa di tre sconfitte, e cercherà il riscatto proprio contro Gasol e compagni. Mentre per gli Houston Rockets, la prossima gra sarà sul parquet amico del Toyota Center, contro i Detroit Pistons, che vengono da quattro sconfitte consecutive e anch'essi cercheranno il riscatto contro la franchigia texana.