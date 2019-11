NBA: highlights delle partite della notte

James Harden sugli scudi con 38 punti (8/15, 2/6, 16/18 ai liberi), 12 rimbalzi e 12 assist nel successo dei Rockets contro i Pistons.

Nelle altre gare, successi degli Spurs contro Denver (25 punti di Leonard, 24 di Parker, 9 per Belinelli), dei Warriors contro i Mavs (22 punti 2 e 7 assist di Curry), degli Hornets contro i Raptors (23 punti di Al Jefferson e Mo Williams, a Toronto non bastano i 30 di DeRozan). Vincono anche Indiana contro Chicago (16 punti di Solomon Hill) e Orlando contro Sacramento (32 punti di Victor Oladipo che vanificano i 39 di Rudy Gay), mentre Philadelphia cede in casa contro Utah (25 punti di Gordan Hayward). Gli Hawks battono i Cavs (19 punti di Al Horford, per i Cavs 20 di Irving e 18 di James), i Suns in overtime vincono in casa dei Nets (19 punti a testa per i gemelli Morris), Houston supera Detroit, i Lakers perdono anche a Memphis (24 punti e 13 rimbalzi di Zach Randolph), mentre Boston torna con una vittoria da New Orleans (27 punti di Isaiah Thomas, inutili i 29 con 14 rimbalzi di Anthony Davis). Infine, successo di misura di Washington contro Miami (20 punti di Nene).

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 120-111

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 104-89



Charlotte Hornets - Toronto Raptors 103-94



Indiana Pacers - Chicago Bulls 98-84

Orlando Magic - Sacramento Kings 119-114



Philadelphia 76ers - Utah Jazz 83-89



Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers 106-97



Brooklyn Nets - Phoenix Suns 100-108



Houston Rockets - Detroit Pistons 103-93



Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 97-90



Washington Wizards - Miami Heat 99-97