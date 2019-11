Bradley brilla nella vittoria dei Celtics contro i Grizzlies

Qual è la squadra sotto al 50% di vittorie più esaltante? Risposta semplice, i Boston Celtics. La squadra di coach Brad Stevens, sta disputando una grande stagione, nonostante il roster sia privo di grandi nomi. I Celtics stanno attraversando un grande periodo di forma ed al TD Garden, contro i Memphis Grizzlies, è arrivata la quarta vittoria nele ultime cinque gare disputate. Contro la franchigia del Tennessee, Boston priva di Isaiah Thomas, è stata trascinata dal rientrante Avery Bradley. La guardia da Texas University, ha realizzato diciasette punti, tra cui il game winner, che ha permesso ai Celtics di allungare sul più tre a poco più di otto secondi dalla fine della partita. Buoni i contributi dalla panchina per Olynyk e Jae Crowder, che hanno realizzato rispettivamente quindici e sedici punti. Gigi Datome vede ancora il parquet. L'ala italiana entra in campo a fine primo quarto e in nove minuti riesce a realizzare due punti, distribuisce un assist ed una stoppata, con più cinque di plus/minus.

D'altra parte sono apparsi spenti i Memphis Grizzlies. La squadra allenata da Dave Joerger sembrava stanca e non è riuscita a trovare il solito contribut da Marc Gasol. Il centro spagnolo incappa in una delle serate peggiori della sua fantastica stagione. Per Marc solo nove punti e sette rimbalzi in trentaquattro minuti sul parquet. Male anche la partita dell' ex per Jeff Green. L'ala da Georgetown ha realizzato undici punti con un misero 4-13 dal campo. Unica nota di consolazione per coach Joerger, sono state le prestazioni di Mike Conley e dell'altro ex di turno, Tony Allen. Infatti il play da Ohio State ha realizzato venti punti con 9-12 dal campo in trentatre minuti, uscendo per metà terzo quarto per un lieve infortunio, mentre l'ex Celtics ha realizzato sedici punti, con 7-9 dal campo, catturato cinque rimbalzi e rubato due palloni, in appena venti minuti di gioco. Grizzlies in parte anche sfortunati, visto che, non sono riusciti a trovare la vittoria nonostante abbiano tirato meglio di Boston, 47% dal campo.

NEXT GAME - I Boston Celtics, proveranno a continuare la loro rincorsa ai playoffs al TD Garden, dove affronteranno gli Orlando Magic, unica squadra a riuscire a battere i ragazzi di coach Stevens, nelle ultime cinque partite.La franchigia della Florida è reduce da due sconfitte consecutive, e proverà a tornare alla vittoria ancora contro i Celtics. Mentre per i Memphis Grizzlies, la prossima gara sarà la difficile trasferta del Verizon Center contro i Washington Wizards, di John Wall.