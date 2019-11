Eurolega, Milano onora Mike d'Antoni: vittoria contro Malaga

Milano rientra prepotentemente in corsa per un posto nei quarti di finale dei play off d'eurolega; un super Alessandro Gentile trascina l'Olimpia Milano al successo contro l'Unicaja Malaga. Prima vittoria interna delle Top 16, 90-86 . Festeggiato al meglio Mike d'Antoni, il numero 8 leggenda dell’Olimpia. Gentile segna 23 punti e mette canestri importanti, supportato da Brooks, Samuels e anche Hackett nei momenti che contano.

L'Olimpia inizia bene, con la giusta aggressività, ma Malaga ha le mani calde e trova canestri dall’arco con Toolson e con il contropiede, prendendo un paio di vantaggi così coach Banchi chiama il primo time-out dopo due canestri facili di Malaga che spingono l’Unicaja avanti 12-9. A tenere attaccata Milano è Nicolò Melli che segna cinque punti veloci .Sulla sirena però Granger mette la quinta tripla di Malaga e l’Unicaja finisce il periodo avanti 22-21. L'ex sassarese Caleb Green piazza un 8-0 esterno, ma il capitano biancorosso sale in cattedra mettendo otto punti in 2 minuti, Frank Elegar segna due volte in alley-oop. L’Unicaja chiude avanti 45-43, solo perché Granger sulla sirena mette una tripla. Nell'intervallo arriva il momento emozionante della serata, con il ritiro della maglia del n° 8, che chiama in campo i suoi compagni di mille battaglie.

Milano parte forte, soprattutto Brooks che segna tre triple dalla stessa posizione, una quarta la mette Samuels (è frontale). Il 4/4 trasforma il deficit in un vantaggio di sette 54-47 che costringe Coach Plaza al time-out. L’EA7 prova l’allungo, arrivando anche a +9 (58-49 al 26’). Malaga abbassa il quintetto e risponde con un parziale di 5-0. Alla fine del terzo periodo è 67-60 Olimpia. Due antisportivi dubbi a Kleiza e Samuels riportano in corsa gli iberici, ma Gentile con un canestro da fuoriclasse, il terzo da tre, riporta l’EA7 avanti di otto. Malaga resta lì e Green firma addirittura il -2 a 1’ dalla fine. Dopo il time-out, Malaga esce con un canestro da tre di Toolson che vale il meno tre. Poi Hackett fa 1/2 e ruba un canestro da sotto su rimessa per l’88-83. Toolson segna un canestro incredibile da tre e accorcia ancora a meno due ma sul fallo tattico Gentile risponde da fuoriclasse con 2/2. Milano vince e strappa il terzo successo che tiene in vita la corsa per la qualificazione