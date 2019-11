57 sfumature di Kyrie Irving: Cleveland batte gli Spurs all'Overtime

Career high, record di punti segnati in un singolo incontro da un giocatore dei Cavs, primo cestista nella storia a segnare 57 punti agli Spurs: questa è la sintesi di quanto fatto stanotte da Kyrie Irving nell'incredibile partita che ha visto fronteggiarsi Cleveland e San Antonio.

Il prodotto di Duke University. in una serata di grazia assoluta, è riuscito a prendersi tutte le luci dei riflettori, che da inizio stagione erano puntate su Harden, Curry e Westbrook, con una prestazione leggendaria, riuscendo a mettere insieme dei numeri da campione vero: 57 punti, frutto di un incredibile 20/32 dal campo, impreziositi da sette triple (su sette tentativi) e dal buzzer beater che ha mandato la contesa all'overtime.

La Partita - I Cleveland Cavaliers, guidati da un LeBron James con il dente ancora avvelenato per la sconfitta patita l'anno scorso nella finale NBA contro gli uomini di Popovich, sono partiti subito fortissimo, aggredendo sin dai primi possessi il canestro, ma nonostante questo si sono trovati sotto di due punti alla fine della prima metà dell'incontro, a causa della grande risposta che sono riusciti a dare al "Prescelto" Kawhi Leonard (MVP delle scorse Finals) e Tony Parker. Con la partita in equilibrio Irving e lo stesso Parker hanno cominciato un duello all'ultimo sangue, che ha visto i due contendenti segnare con grande continuità,regalando agli spettatori dell'AT&T Center di San Antonio uno spettacolo grandioso. Nell'ultimo quarto, con le loro triple, Leonard e Green hanno permesso ai padroni di casa di avere un vantaggio di ben nove punti, vanificato dal duo James-Irving, con il secondo protagonista assoluto dell'ultimo minuto di gioco del periodo, in cui è riuscito a mettere a segno le due triple con cui gli ospiti hanno pareggiato la partita, mandandola all'overtime. Nel tempo supplementare i Cavs hanno continuato a mostrare ancora la loro grande serata al tiro, chiudendo il match grazie a due triple di James e a una di Irving, realizzata nonostante la stretta marcatura di Boris Diaw.

A fine incontro LeBron James si è complimentato con Irving, parlando di lui anche nelle interviste del dopo partita, in cui ha detto:" Questo ragazzo è speciale, lo sappiamo tutti, lo vediamo tutti.. è incredibile come è entrato in campo e ha realizzato questa prestazione".

Cavs e Spurs, che contano di ritrovarsi in campo durante le prossime Finals, torneranno in scena entrambe domenica notte, quando saranno impegnate in modo rispettivo contro Magic e Timberwolves. E con un Irving così non bisognerà perdersi soprattutto la prima partita, perchè in fondo "we are all witnesses".