Brooks non basta, Chicago cade in casa degli Hornets

"Non c'è nessuna formula magica per il nostro secondo tempo." É quello che ha dichiarato Gerald Henderson, a fine gara dopo che i Charlotte Hornets hanno recuperato diciannove punti ai Chicago Bulls, strappandogli una vittoria più che sudata. Quella degli Hornets è stata una vittoria di squadra, dimostrata dal fatto che sette dei giocatori di coach Steve Clifford, sono andati in doppia cifra. Spunta ancora una grande prestazione del giocatore del mese della Eastern Conference, Mo Williams, che ha realizzato diciotto punti, ottima anche la prova del top scorer dell'incontro Gerald Henderson, che ha realizzato venti punti e catturato sette rimbalzi, buonissima anche la prova di Bismack Biyombo, unico giocatore ad andare in doppia doppia, con dieci punti ed altrettanti rimbalzi. A fine partita coach Clifford ha affermato che è stata una vittoria stupenda, soprattutto per come la si è ottenuta, inoltre Clifford spera che gli Hornets giochino sempre, come hanno giocato nel secondo tempo contro i Chicago Bulls.

Se gli Hornets hanno condotto una prestazione strepitosa dal terzo in quarto, i Chicago Bulls, hanno espresso un buon basket fino al secondo quarto, dove per la squadra di coach Thibodeau, sembrava dovesse entrare tutto. Alla squadra dell'Illinois non è bastata un'altra grande prestazione dal punto di vista realizzativo di Aaron Brooks, autore di ventiquattro punti, per evitare la sconfitta in North Carolina. Troppo distratti i Bulls, che già dcal secondo quarto non son o riusciti a trovare buoni tiri e spesso hanno forzato il tiro da fuori con Tony Snell e Nikola Mirotic. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, per i Chicago Bulls, che stanno subendo le assenze di due star come Jimmy Butler e Derrick Rose.

GAME STATS - Nonostante i Chicago Bulls abbiano tirato meglio dal campo, soprattutto dalla linea dei tre punti, 46,9% per la formazione di coach Thibodeau rispetto al 36,8% degli Hornets, la franchigia sei volte campione NBA, non è riuscita a contenere Charlotte nel pitturato. Infatti gli Hornets hanno catturato cinquantacinque rimbalzi, tra cui ben diciasette rimbalzi offensivi, rispetta ai soli trentasei rimbalzi dei Bulls. Inoltre dal pitturato per la formazione di coach Clifford, sono arrivati ben trentaquattro punti convertendo tutti i rimbalzi offensivi, mentre per Chicago sono arrivati solo ventiquattro punti.

NEXT GAME - Gli Charlotte Hornets, proveranno ad aprire una striscia vincente nella trasferta di Salt Lake City contro gli Utah Jazz. Gli Jazz sono la squadra più in forma dal break dopo l'all star game. Infatti la squadra di coach Quin Snyder, dalla pausa ha conquistato nove vittorie in undici gare giocate, inoltre Utah è in una serie positiva di quattro vittorie.

Per i Chicago Bulls invece il prossimo impegno, sarà la difficilissima trasferta della Chesapeake Energy Arena, contro gli Oklahoma City Thunder, dell'alieno Russell Westbrook. Nell'ultimo incontro contro i Bulls, i Thunder hanno perso per una tripla allo scadere di E'Twaun Moore.