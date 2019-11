NBA, gli highlights della notte

Soltanto sei le gare nella notte americana della palla a spicchi, ma non sono mancate emozioni, giocate e gare all'ultimo respiro. In palio, oramai, ci sono le ultime sfide per provare a giocarsi l'accesso ai playoff e, per chi non avesse già il posto assicurato, o quasi, l'occasione si presentava anche stanotte, soprattutto ad Est. In campo tre delle contendenti all'ottava piazza ed alla settima piazza, ultime due disponibili per andare a giocare un proibitivo primo turno nella postseason nella Eastern Conference contro gli Atlanta Hawks ed i Cleveland Cavaliers. In programma c'era lo scontro diretto tra Boston ed Indiana, mentre i Nets erano impegnati a Philadelphia. Vediamo com'è andata. A margine, le vittorie meno rilevanti di Washington, Golden State e Memphis. Bella partita tra Utah e Detroit, uscita definitivamente dal lotto per le candidate alla postseason.

Nightly notable: controcorrente rispetto alla decisione di Nba.com, che segnalava John Wall come Mvp della notte, eleggiamo Derrick Favors. L'ala degli Utah Jazz conferma quanto di buono fatto in questo anno e, seppur la vittoria serva soltanto per le statistiche, oltre alla soddisfazione personale, la ventitreenne ala natia di Atlanta, Georgia, ne metet 26 in 35 minuti, aggiungendo anche 4 stoppate e 2 palle rubate. Bottino che va a sommarsi alle ottime cifre stagionali (16.5 punti, 8.2 rimbalzi e 2 assist e 2 stoppate ad allacciata di scarpe), che lo attestano come uno dei migliori prospetti nel ruolo di ala forte o point forward che dir si voglia.

Ecco i video della notte:

Indiana Pacers - Boston Celtics 89-93

Washington Wizards - Sacramento Kings 113-97

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 87-94

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 96-83

Utah Jazz - Detroit Pistons 88-85

Golden State Warriors - New York Knicks 125-94

Diamo un'occhiata alle classifiche delle due Conference. Come potete osservare, la vittoria dei Celtics ha quasi un duplice valore. Adesso Charlotte, Miami e Boston sono a pari merito a quota 29, con Charlotte che ha, però, una gara in meno. Un passo avanti gli Indiana Pacers, che hanno sprecato un'ottima occasione per staccare il resto del lotto. Golden State continua la sua marcia verso il primo posto assoluto, che potrebbe garantirgli il fattore campo in un'eventuale Finale Nba. Clamorosa la sfida che vedrà protagonisti Pelicans e Oklahoma per l'ottava piazza nelle ultime sfide della stagione, con Phoenix che sembra aver perso il treno definitivamente ma che può recitare il ruolo di terzo incomodo.