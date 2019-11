I Knicks sorprendono gli Spurs e vincono dopo un overtime

La scarsa percentuale al tiro dei San Antonio Spurs nel corso dell'overtime ha provocato la sconfitta al Madison Square Garden e scatenato l'ira di coach Gregg Popovich. Lo stesso coach degli Spurs a fine gara ha dichiarato: "Non abbiamo rispettato il gioco. Non abbiamo rispettato i nostri avversari. È stata una prestazione patetica e spero che ogni mio giocatore sia imbarazzato non per la sconfitta, ma per come abbiamo giocato."

Infatti nella notte, l'attuale peggior squadra della lega, i New York Knicks, hanno giocato meglio della franchigia texana, campione in carica. La squadra di caoch Derek Fisher, ha trovato una grande prestazione da parte del rookie Langston Galloway, autore di ventidue punti. Ottima anche le prestazioni di Alexey Shved, che ha messo a referto ventuno punti ed è stato protagonista di una grande prestazione difensiva nell'overtime e di Lou Amundson che ha realizzato dodici punti, catturato diciotto rimbalzi ed è riuscito a contenere Tim Duncan. Ottima anche la prova di Andrea Bargnani, il lungo della nazionale è riuscito a realizzare sedici punti e catturare dieci rimbalzi. Con questa vittoria la franchigia della Grande Mela, diventa la prima squadra sotto il 20% di vittorie a battere i campioni in carica.

Per i San Antonio Spurs, privi di Manu Ginobili, le uniche prestazioni buene arrivano dal solito Tim Duncan autore di diciasette punti, da Tiago Splitter che ha realizzato una doppia doppia e i ventuno punti del play francese Tony Parker. Con questa sconfitta San Antonio rimane aggrappata al settimo posto a due vittorie di distacco dalla sesta piazza.

NEXT GAME - I New York Knicks proveranno a conquistare la seconda vittoria consecutiva contro i Minnesota Timberwolves di Kevin Martin e del quasi certo rookie dell'anno, Andrew Wiggins. I Timberwolves di coach Flip Saunders, sono la peggiore squadra nella Western Conference e sono reduci da cinque sconfitte consecutive. Proveranno a riscattarsi al Madison Square Garden proprio contro i New york Knicks. Mentre il prossimo avversario dei campioni in carica dei San Antonio Spurs saranno i giovanissimi Milwaukee Bucks. La franchigia del Wisconsin, nonostante il sesto posto nella Eastern Conference, non sta passando un gran momento. Infatti i ragazzi di caoch Jason Kidd, vengono da tre sconfitte consecutive e sono pronti a provare a riassaporare la vittoria sul parquet amico del BMO Harris Bradley Center, contro Tim Duncan e compagni.